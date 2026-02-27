Матч окончен
Лига Европы. Стыковые матчи. «Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю», ПАОК Оздоева уступил «Сельте»
В Лиге Европы проходят ответные стыковые матчи.
В ответном стыковом матче Лиги Европы «Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича проиграла «Лиллю» в дополнительное время (0:2), ПАОК Магомеда Оздоева на выезде уступил «Сельте» (0:1), «Ноттингем Форест» прошел «Фенербахче», несмотря на домашнее поражение (1:2).
Лига Европы
Стыковые матчи
Ответные матчи
Первый матч: 1:0
Первый матч: 1:2
Первый матч: 4:1
26 февраля 17:45, Доосан-Арена
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 3 - 4
Первый матч: 2:2
Первый матч: 3:1
Первый матч: 2:1
Первый матч: 3:0
Первый матч: 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
35 комментариев
Жиру проверять надо)) все воду пьют, ему бутылочку велосипедную непрозрачную принесли
Он там пыхал электронку вообще)
Тикнизян ))))
Жирууу
Сербский чемпионат такой же колхозный как и грузинский, каждый год полтора десятка игроков уезжают в европей ские топовые команды, а взамен привозят беспонтовых папуасов. Жалко фанатские группы и просто болел.
С одной стороны я конечно соглашусь, тем не менее во-первых всё равно сейчас сербский чемпионат гораздо сильнее, чем 15 лет назад, а во-вторых я очень сомневаюсь, что даже топовые российские команды, играй они в ЕК, добились бы результатов сильно лучше ЦЗ в последние несколько лет.
Перестал осквернять свой вкус РПЛигой лет 15 тому. Времени нет даже на качественный футбол, не то что бы представлять их участие в ЕК. Они покупают второсортных и вышедших в тираж игроков и делают вид что у них футбол, так что сомнения твои небезосновательны.
Звезда вылетает в лучших традициях команд восточной Европы. Должны были забивать 3 в Лилле, должны были забивать во втором тайме здесь, но нет ни крепких нервов, ни должного мастерства. Харизма Жиру сегодня выиграла у (несуществующей) харизмы Арнаутовича. Лилль так-то дно донное, полетят в следующем раунде в одну калитку.
чего за сербов болеешь они постоянно симулируют и ломают?
А ты чего за Динамо болеешь?
Фенер на 22й забил Нотингему
Фенер серьёзно взялся за дело
Шансы малы, но верю в догов. Удачи
Франсуа Перрен с Краснодара, оказывается, уже за Лилль зажигает. Видать, не настолько плох оказался, просто резко вернуться во Францию захотел?
он все еще в жёлтом ботинке?
Бутсы, наверное, разноцветные, чёрная и жёлтая. Должен же выдерживать традиционный, уже сложившийся стиль?
Всегда поражает, когда профессионалы с зп в несколько лямов евро не умеют бить пенки
