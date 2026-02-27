  • Спортс
  • Лига Европы. Стыковые матчи. «Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю», ПАОК Оздоева уступил «Сельте»
Лига Европы. Стыковые матчи. «Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю», ПАОК Оздоева уступил «Сельте»

В Лиге Европы проходят ответные стыковые матчи.

В ответном стыковом матче Лиги Европы «Црвена Звезда» под руководством Деяна Станковича проиграла «Лиллю» в дополнительное время (0:2), ПАОК Магомеда Оздоева на выезде уступил «Сельте» (0:1), «Ноттингем Форест» прошел «Фенербахче», несмотря на домашнее поражение (1:2).

Лига Европы

Стыковые матчи

Ответные матчи

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, Райко Митич
Логотип домашней команды
Црвена Звезда
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Лилль
Матч окончен
Авдич
120’
+1’
2 доптайм
Перерыв
Тикнизян   Авдич
105’
105’
Перро   Вердонк
Костов   Катаи
104’
Родригао   Овусу
104’
99’
  Нгой
95’
Сантуш   Нгой
95’
Харальдссон   Мукау
1 доптайм
Перерыв
71’
Перрен   Феликс Коррейя
Хэндель   Элшник
71’
Хэндель
68’
52’
Буадди
Тебо Ученна   Велькович
46’
Энем   Арнаутович
46’
2тайм
Перерыв
Тебо Ученна
36’
4’
  Жиру
Црвена Звезда
Матеус, Тебо Ученна, Родригао, Эракович, Крунич, Хэндель, Костов, Тикнизян, Соль Ен У, Бруно Дуарте, Энем
Запасные: Велькович, Авдич, Глазер, Катаи, Арнаутович, Драшкич, Баджо, Овусу, Гудель, Элшник, Зарич
1тайм
Лилль:
Озер, Перро, Манди, Мбемба, Сантуш, Буадди, Андре, Фернандес Пардо, Харальдссон, Перрен, Жиру
Запасные: Ланссад, Вердонк, Мукау, Буссадиа, Диауне, Нгой, Бенталеб, Феликс Коррейя, Бодар, Гоффи, Эджума
Подробнее

Первый матч: 1:0

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, Групама Арена
Логотип домашней команды
Ференцварош
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Лудогорец
Матч окончен
Жозеф   Мадарас
90’
+3’
90’
+3’
Текпетей
Жозеф
90’
+3’
90’
Недялков   Андерссон
Гроф
80’
79’
Педриньо   Чочев
79’
Сон   Ногейра
77’
Недялков
Мариано Гомес
75’
74’
Станич
Абу-Фани   Ромао
68’
Сиссе   Салаи
68’
66’
Кайо Видал   Секо
65’
Маркус   Текпетей
Рамакерс
51’
2тайм
Перерыв
31’
Педриньо
  Сакариассен
30’
Этвеш   Сакариассен
17’
  Каниховский
13’
Каниховский
9’
Ференцварош
Гроф, Мариано Гомес, Рамакерс, Сиссе, Каду, Этвеш, Каниховский, Абу-Фани, Макрецкис, Жозеф, Юсуф
Запасные: Надь, Сакариассен, Лакатош, Леви, Салаи, Ромао, Мадарас, Ковачевич, Грубер, Варга, Тот, Кейта
1тайм
Лудогорец:
Бонманн, Недялков, Вердон, Нахмиас, Сон, Дуарте, Педриньо, Станич, Маркус, Дуа, Кайо Видал
Запасные: Ногейра, Секо, Текпетей, Стоименов, Калоч, Падт, Андерссон, Чочев, Иванов
Подробнее

Первый матч: 1:2

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, МХП-Арена
Логотип домашней команды
Штутгарт
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Селтик
Матч окончен
Буанани   Эль-Ханнус
85’
78’
Хатате   Ихеаначо
Хакес   Хендрикс
72’
68’
Маккоуэн   Тунекти
68’
Ян Хен Чжун   Нюгрен
Андрес   Штиллер
64’
Тиагу Томаш   Демирович
64’
55’
Адаму   Чванчара
55’
Донован   Ралстон
Левелинг   Фюрих
46’
2тайм
Перерыв
45’
Донован
1’
  Маккоуэн
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Хакес, Ельч, Вагноман, Ундав, Левелинг, Андрес, Каразор, Буанани, Тиагу Томаш
Запасные: Эль-Ханнус, Чатович, Демирович, Бредлов, Аль-Дахиль, Хендрикс, Ассиньон, Штиллер, Нарти, Фюрих, Хельштерн
1тайм
Селтик:
Синисало, Саракки, Трасти, Мюррей, Донован, Хатате, Макгрегор, Маэда, Маккоуэн, Ян Хен Чжун, Адаму
Запасные: Чванчара, Тунекти, Шмейхель, Форрест, Макардл, Нюгрен, Тирни, Паулу Бернарду, Ихеаначо, Скейлз, Ралстон, Хаттон
Подробнее

Первый матч: 4:1

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 17:45, Доосан-Арена
Логотип домашней команды
Виктория Пльзень
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 3 - 4
Логотип гостевой команды
Панатинаикос
Матч окончен
Счет в серии пенальти3 : 4
Пантович
Валента
Свидерски
Суаре
Джуричич
Вишински
Пельистри
Грошовски
Калабрия
Мемич
Пен
Перерыв
116’
Тетте   Пантович
109’
Саншеш   Свидерски
2 доптайм
Перерыв
105’
Хави
Ладра   Панош
100’
96’
Калабрия
1 доптайм
Перерыв
90’
+4’
Туба
90’
Туба   Хави
90’
Бакасетас   Гнезда-Черин
Спачил   Сойка
83’
Черв   Валента
82’
Лавал   Выдра
81’
76’
Таборда   Пельистри
Грошовски
74’
63’
Лафон
  Спачил
62’
60’
Бакасетас
Емелка   Аду
46’
46’
Зарури   Джуричич
2тайм
Перерыв
29’
Саншеш
9’
  Тетте
Виктория Пльзень
Вегеле, Спачил, Емелка, Две, Вишински, Суаре, Ладра, Грошовски, Черв, Мемич, Лавал
Запасные: Тврдонь, Выдра, Шилгавы, Халупа, Сойка, Панош, Валента, Новак, Аду
1тайм
Панатинаикос:
Лафон, Туба, Ингасон, Катрис, Зарури, Таборда, Кирьякопулос, Бакасетас, Саншеш, Калабрия, Тетте
Запасные: Джуричич, Пантович, Андино, Гейтонас, Свидерски, Хави, Коцарис, Гнезда-Черин, Пельистри
Подробнее

Первый матч: 2:2

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, Люминус Арена
Логотип домашней команды
Генк
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Динамо Загреб
Матч окончен
118’
Мишич   Шунта
117’
Галешич   Зебич
  Хейманс
114’
107’
Мишич
2 доптайм
Перерыв
105’
+1’
Зайц   Солдо
105’
Стойкович
104’
Зайц
Сор   Адедеджи-Стернберг
102’
Ито   Стойкерс
102’
  Винлеф
100’
1 доптайм
Перерыв
Бангура   Заттльбергер
81’
75’
  Стойкович
74’
Видович   Валера
74’
Топич   Лисица
66’
Года   Винлеф
Мирисола   Бибу
62’
Кайембе   Медина
62’
57’
  Стойкович
Хейманс
53’
  Сор
50’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Бакрар
31’
Галешич
Хайен
26’
Кайембе
16’
Генк
Лаваль, Кайембе, Сметс, Садик, Эль-Уахди, Сор, Бангура, Хейнен, Ито, Хейманс, Мирисола
Запасные: Бругманс, Заттльбергер, Адедеджи-Стернберг, Йокояма, ван Кромбрюгге, Медина, Тшинд, Паласиос, Стойкерс, Бибу, Эраби
1тайм
Динамо Загреб:
Ливакович, Года, Маккенна, Галешич, Валинчич, Зайц, Мишич, Стойкович, Видович, Бакрар, Топич
Запасные: Валера, Филипович, Солдо, Невистич, Микич, Винлеф, Зебич, Шунта, Лисица
Подробнее

Первый матч: 3:1

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, Балаидос
Логотип домашней команды
Сельта
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
ПАОК
Матч окончен
Алонсо   Домингес
89’
79’
Якумакис   Еремеефф
Сведберг   Эль-Абделлауи
77’
Иглесиас   Фер Лопес
77’
74’
Хацидис   Тэйлор
Аспас   Жуджла
67’
64’
Бьянко   Камара
  Сведберг
63’
Мориба   Роман
46’
2тайм
Перерыв
Мориба
40’
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сведберг, Аспас, Каррейра, Руэда, Мориба, Весино, Иглесиас
Запасные: Нуньес, Вильяр, Роман, У. Альварес, Мингеса, Айду, Ристич, Домингес, Фернандес, Фер Лопес, Жуджла, Эль-Абделлауи
1тайм
ПАОК:
Цифцис, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Зафеирис, Оздоев, Хацидис, Бьянко, Санчес, Якумакис
Запасные: Монастирлис, Вольякко, Николакулис, Еремеефф, Бердос, Тимьянис, Камара, Тэйлор, Дунга
Подробнее

Первый матч: 2:1

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, Сити Граунд
Логотип домашней команды
Ноттингем Форест
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Фенербахче
Матч окончен
Домингес   Гиббс-Уайт
84’
76’
Шериф   Экиджи
76’
Браун   Мерджан
  Хадсон-Одои
68’
63’
Айдын   Асенсио
48’
  Актюркоглу
Йейтс   Сангаре
46’
46’
Доржелес   Семеду
Мурилло   Айна
46’
Лукка   Игор Жезус
46’
Макати   Хадсон-Одои
46’
2тайм
Перерыв
Лукка
40’
22’
  Актюркоглу
Ноттингем Форест
Ортега, Мурилло, Морато, Жаир Кунья, Уильямс, Андерсон, Йейтс, Домингес, Макати, Хатчинсон, Лукка
Запасные: Миленкович, Сангаре, Ганн, Айна, Хадсон-Одои, Игор Жезус, Эбботт, Гиббс-Уайт, Ндойе, Баква, Уиллоуз
1тайм
Фенербахче:
Четин, Мюльдюр, Демир, Гендузи, Браун, Юксек, Канте, Айдын, Доржелес, Актюркоглу, Шериф
Запасные: Битерге, Семеду, Экиджи, Мерджан, Юреген, Асенсио, Hulusi̇ Efe Ceylan
Подробнее

Первый матч: 3:0

Лига Европы. Стыковые матчи
26 февраля 20:00, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Бранн
Матч окончен
86’
Хольм   Финне
85’
Солтведт   Драгснес
Орсолини
80’
Моро   Зом
79’
Кастро   Домингес
79’
78’
Холтен
73’
Торстейнссон   Холанд
Фройлер   Одгор
73’
73’
Матисен   Холтен
Витик   Казале
62’
Бернардески   Орсолини
61’
60’
Ингасон   Педерсен
  Жоау Мариу
56’
2тайм
Перерыв
Бернардески
41’
37’
Соренсен
Витик
28’
Болонья
Скорупски, Жоау Мариу, Лукуми, Витик, Дзортеа, Моро, Фройлер, Фергюсон, Роу, Кастро, Бернардески
Запасные: Пессина, Зом, Одгор, Камбьяги, Казале, Орсолини, Равалья, Хеггем, Баранчиони, Даллинга, Побега, Домингес
1тайм
Бранн:
Дюнгеланн, Солтведт, Боакье, Кнудсен, де Руве, Мюхре, Соренсен, Ингасон, Торстейнссон, Матисен, Хольм
Запасные: Нильсен, Педерсен, Холтен, Драгснес, Холанд, Эйкрем, Реммем, Легрейд, Клаусен, Санде, Финне, Вассберг
Подробнее

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

