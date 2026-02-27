Лига Европы. Стыковые матчи. «Црвена Звезда» Станковича проиграла «Лиллю», ПАОК Оздоева уступил «Сельте»

В Лиге Европы проходят ответные стыковые матчи.

В ответном стыковом матче Лиги Европы «Црвена Звезда » под руководством Деяна Станковича проиграла «Лиллю » в дополнительное время (0:2), ПАОК Магомеда Оздоева на выезде уступил «Сельте» (0:1), «Ноттингем Форест » прошел «Фенербахче », несмотря на домашнее поражение (1:2).

Лига Европы

Стыковые матчи

Ответные матчи

Первый матч: 1:0

Лига Европы. Стыковые матчи 26 февраля 17:45, Групама Арена Ференцварош Завершен 2 - 0 Лудогорец Матч окончен Жозеф Мадарас 90’ +3’ 90’ +3’ Текпетей Жозеф 90’ +3’ 90’ Недялков Андерссон Гроф 80’ 79’ Педриньо Чочев 79’ Сон Ногейра 77’ Недялков Мариано Гомес 75’ 74’ Станич Абу-Фани Ромао 68’ Сиссе Салаи 68’ 66’ Кайо Видал Секо 65’ Маркус Текпетей Рамакерс 51’ 2 тайм Перерыв 31’ Педриньо Сакариассен

30’ Этвеш Сакариассен 17’ Каниховский

13’ Каниховский 9’ Ференцварош Гроф, Мариано Гомес, Рамакерс, Сиссе, Каду, Этвеш, Каниховский, Абу-Фани, Макрецкис, Жозеф, Юсуф Запасные: Надь, Сакариассен, Лакатош, Леви, Салаи, Ромао, Мадарас, Ковачевич, Грубер, Варга, Тот, Кейта 1 тайм Лудогорец: Бонманн, Недялков, Вердон, Нахмиас, Сон, Дуарте, Педриньо, Станич, Маркус, Дуа, Кайо Видал Запасные: Ногейра, Секо, Текпетей, Стоименов, Калоч, Падт, Андерссон, Чочев, Иванов

Первый матч: 1:2

Лига Европы. Стыковые матчи 26 февраля 17:45, МХП-Арена Штутгарт Завершен 0 - 1 Селтик Матч окончен Буанани Эль-Ханнус 85’ 78’ Хатате Ихеаначо Хакес Хендрикс 72’ 68’ Маккоуэн Тунекти 68’ Ян Хен Чжун Нюгрен Андрес Штиллер 64’ Тиагу Томаш Демирович 64’ 55’ Адаму Чванчара 55’ Донован Ралстон Левелинг Фюрих 46’ 2 тайм Перерыв 45’ Донован 1’ Маккоуэн

Штутгарт Нюбель, Миттельштедт, Хакес, Ельч, Вагноман, Ундав, Левелинг, Андрес, Каразор, Буанани, Тиагу Томаш Запасные: Эль-Ханнус, Чатович, Демирович, Бредлов, Аль-Дахиль, Хендрикс, Ассиньон, Штиллер, Нарти, Фюрих, Хельштерн 1 тайм Селтик: Синисало, Саракки, Трасти, Мюррей, Донован, Хатате, Макгрегор, Маэда, Маккоуэн, Ян Хен Чжун, Адаму Запасные: Чванчара, Тунекти, Шмейхель, Форрест, Макардл, Нюгрен, Тирни, Паулу Бернарду, Ихеаначо, Скейлз, Ралстон, Хаттон

Первый матч: 4:1

Лига Европы. Стыковые матчи 26 февраля 17:45, Доосан-Арена Виктория Пльзень Завершен 1 - 1 Счет в серии пенальти 3 - 4 Панатинаикос Счет в серии пенальти 3 : 4 Матч окончен Пантович

Валента

Свидерски

Суаре

Джуричич

Вишински

Пельистри

Грошовски

Калабрия

Мемич

Пен Перерыв 116’ Тетте Пантович 109’ Саншеш Свидерски 2 доп тайм Перерыв 105’ Хави Ладра Панош 100’ 96’ Калабрия 1 доп тайм Перерыв 90’ +4’ Туба 90’ Туба Хави 90’ Бакасетас Гнезда-Черин Спачил Сойка 83’ Черв Валента 82’ Лавал Выдра 81’ 76’ Таборда Пельистри Грошовски 74’ 63’ Лафон Спачил

62’ 60’ Бакасетас Емелка Аду 46’ 46’ Зарури Джуричич 2 тайм Перерыв 29’ Саншеш 9’ Тетте

Виктория Пльзень Вегеле, Спачил, Емелка, Две, Вишински, Суаре, Ладра, Грошовски, Черв, Мемич, Лавал Запасные: Тврдонь, Выдра, Шилгавы, Халупа, Сойка, Панош, Валента, Новак, Аду 1 тайм Панатинаикос: Лафон, Туба, Ингасон, Катрис, Зарури, Таборда, Кирьякопулос, Бакасетас, Саншеш, Калабрия, Тетте Запасные: Джуричич, Пантович, Андино, Гейтонас, Свидерски, Хави, Коцарис, Гнезда-Черин, Пельистри

Первый матч: 2:2

Первый матч: 3:1

Лига Европы. Стыковые матчи 26 февраля 20:00, Балаидос Сельта Завершен 1 - 0 ПАОК Матч окончен Алонсо Домингес 89’ 79’ Якумакис Еремеефф Сведберг Эль-Абделлауи 77’ Иглесиас Фер Лопес 77’ 74’ Хацидис Тэйлор Аспас Жуджла 67’ 64’ Бьянко Камара Сведберг

63’ Мориба Роман 46’ 2 тайм Перерыв Мориба 40’ Сельта Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сведберг, Аспас, Каррейра, Руэда, Мориба, Весино, Иглесиас Запасные: Нуньес, Вильяр, Роман, У. Альварес, Мингеса, Айду, Ристич, Домингес, Фернандес, Фер Лопес, Жуджла, Эль-Абделлауи 1 тайм ПАОК: Цифцис, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Зафеирис, Оздоев, Хацидис, Бьянко, Санчес, Якумакис Запасные: Монастирлис, Вольякко, Николакулис, Еремеефф, Бердос, Тимьянис, Камара, Тэйлор, Дунга

Первый матч: 2:1

Первый матч: 3:0

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

