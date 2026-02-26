Челестини об обмене Дивеева: «Игорь играл все матчи, я верил в него даже как в нападающего. Когда он чувствовал боль, то не мог сделать все, что мы требовали. ЦСКА поставил целью усиление атаки»

Челестини об обмене: я верил в Дивеева, но выступал за усиление атаки.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’ ‘ высказался об обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда «Зенита » Лусиано Гонду .

– Вы выступали именно за Гонду или за обмен Гонду – Дивеев?

– За усиление атаки. Мы поставили такую цель, а потом клуб сказал, что есть вариант обмена Дивеева на Лучи.

– После обмена появилась информация, что вы были одним из двигателей обмена, потому что Дивеев плохо подходил под высокую линию обороны.

– Сколько Дивеев сыграл матчей при мне?

– Почти все в первой части сезона.

– Он играл всегда, когда мог. Наверное, это неплохой показатель для игрока, которым кто-то, по мнению кого-то, был недоволен. Если я им был недоволен, почему ставил в состав?

– Не говорю, что вы были недовольны Дивеевым, но игрок же может попадать в состав, когда его игра не нравится тренеру. Например, если конкуренты этого футболиста еще меньше устраивают тренера.

– Мог ли Дивеев быть активнее при выдвижениях? Или мог ли Дивеев быть более динамичным игроком? Мы с Игорем много разговаривали, показывали видео.

Дивеев сам был разочарован тем, что не дает всего, что может. Ему не нравится обороняться, когда за спиной много пространства, при этом он просто прекрасен, когда надо защищать штрафную.

Но если вы мне найдете источник, от которого идет…

– Источник я не знаю, но публичной информацию о вашем недовольстве сделал журналист, болеющий за ЦСКА (Андрей Панков из «Чемпионата» – Спортс’‘).

– Отлично.

Иногда, когда Игорь чувствовал боль, он не мог сделать все, что умеет или что мы требовали. Больше мне сказать нечего – Дивеев играл все матчи, когда был доступен.

Но нет, есть еще что сказать. Я верил в Дивеева даже как в нападающего. Вот теперь больше точно сказать нечего, – сказал Челестини.

Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?