  • Челестини об обмене Дивеева: «Игорь играл все матчи, я верил в него даже как в нападающего. Когда он чувствовал боль, то не мог сделать все, что мы требовали. ЦСКА поставил целью усиление атаки»
22

Челестини об обмене: я верил в Дивеева, но выступал за усиление атаки.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ высказался об обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

– Вы выступали именно за Гонду или за обмен Гонду – Дивеев?

– За усиление атаки. Мы поставили такую цель, а потом клуб сказал, что есть вариант обмена Дивеева на Лучи. 

– После обмена появилась информация, что вы были одним из двигателей обмена, потому что Дивеев плохо подходил под высокую линию обороны.

– Сколько Дивеев сыграл матчей при мне?

– Почти все в первой части сезона.

– Он играл всегда, когда мог. Наверное, это неплохой показатель для игрока, которым кто-то, по мнению кого-то, был недоволен. Если я им был недоволен, почему ставил в состав?

– Не говорю, что вы были недовольны Дивеевым, но игрок же может попадать в состав, когда его игра не нравится тренеру. Например, если конкуренты этого футболиста еще меньше устраивают тренера.

– Мог ли Дивеев быть активнее при выдвижениях? Или мог ли Дивеев быть более динамичным игроком? Мы с Игорем много разговаривали, показывали видео. 

Дивеев сам был разочарован тем, что не дает всего, что может. Ему не нравится обороняться, когда за спиной много пространства, при этом он просто прекрасен, когда надо защищать штрафную. 

Но если вы мне найдете источник, от которого идет…

– Источник я не знаю, но публичной информацию о вашем недовольстве сделал журналист, болеющий за ЦСКА (Андрей Панков из «Чемпионата» – Спортс’‘).

– Отлично. 

Иногда, когда Игорь чувствовал боль, он не мог сделать все, что умеет или что мы требовали. Больше мне сказать нечего – Дивеев играл все матчи, когда был доступен. 

Но нет, есть еще что сказать. Я верил в Дивеева даже как в нападающего. Вот теперь больше точно сказать нечего, – сказал Челестини.

Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25939 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Схема "Соболева". Раньше Зенит периодически ослаблял конкурентов покупкой лидеров - сильных игроков, теперь конкуренты перехватили инициативу, сами продают в Зенит, якобы лидеров, ослабляя .... Зенит
Складывается ощущение, что Игорь инвалид, а не основной игрок сборной
Он сам постоянно говорил, что у него проблемы, из ЦСКА кто только не сказал про это уже в открытую, в Зените же это никого не смутило
Трансфер на уровне инвестиций Дивеева на Гонду просто грабёж от ЦСКА
Ответ Влад Безруков
Складывается ощущение, что Игорь инвалид, а не основной игрок сборной Он сам постоянно говорил, что у него проблемы, из ЦСКА кто только не сказал про это уже в открытую, в Зените же это никого не смутило Трансфер на уровне инвестиций Дивеева на Гонду просто грабёж от ЦСКА
То, что Игорь - основа сборной, беда нашей команды...
Ответ Влад Безруков
Складывается ощущение, что Игорь инвалид, а не основной игрок сборной Он сам постоянно говорил, что у него проблемы, из ЦСКА кто только не сказал про это уже в открытую, в Зените же это никого не смутило Трансфер на уровне инвестиций Дивеева на Гонду просто грабёж от ЦСКА
Тут как в классике "Нет нет, невеста сама мечтает, чтобы ее похитили" добровольный самограбеж Зенита. Семак постоянными посадками на скамейку после удачных игр лишил Лусиано мотивации, создав видимость обоюдовыгодной сделки. ЦСКА можно только поздравить с мастеровитым легом при достойных человеческих качествах, дисциплине и трудолюбии. А у нас бесполезный протеже Семака с паспортом, Балотелли напрокат и хронически больной защитник, за которого все время придется мысленно держать свечку.
Интер лучше бы Дивеева купил, вместо Аканжи безмозглого
Намёк на то, что продали совсем не здорового игрока))) Знатный троллинг, тонкий такой...
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Намёк на то, что продали совсем не здорового игрока))) Знатный троллинг, тонкий такой...
Если бы был даже хоть какой-то намёк на то, что Дивеев не совсем здоров, ни один тренер не стал бы ставить его в основу. Челестини же выпускал его почти в каждом матче.
Мы так сильно верили в Дивеева, что отправили его в Зенит
Ответ Рубин2003
Мы так сильно верили в Дивеева, что отправили его в Зенит
А шуму то было, что это семья
Ответ Орарайма
А шуму то было, что это семья
Пятачки повылазили со своим "авторитетным" мнением. Дивеев хоть одно слово плохое про ЦСКА сказал? Вам бы лишь накинуть
И так было ясно,что ЦСКА Гонду был нужен больше,чем медленный Дивеев.
Получился обмен в пользу армейцев, однозначно: Дивеев, в целом, неплохой защитник, но переоцененный и, уж больно, "хрустальный", надеги маловато, думаю, в Зените играть будет немного, на заменку, вроде Дельфина...
Кони пытаются обложить игрока, который играл стабильно за них кучу времени, после перехода. Причем переход спокойный, мирный. Не понимаю, вы же его хвалили в начале сезона, а теперь, он инвалид и медленный стал? Он тот же, каким и был. Просто надо сказать человеку спасибо. Про Гонду из Питера ни одного плохого слова не было.
