«Прошло 35 минут, а Дьокереш не коснулся мяча и трёх раз». Болельщики отметили, что у новичка «Арсенала» проблемы в команде
Виктор Дьокереш дебютировал в составе «Арсенала» в товарищеском матче с испанским «Вильярреалом». Команда из Северного Лондона уступила со счётом 3:2.
Футболист, стоимостью 55 миллионов фунтов, провел на поле 62 минуты, но партнёры по команде не слишком активно взаимодействовали с ним.
Дьокереш, забивший 97 голов в 102 матчах за «Спортинг», кажется идеальным кандидатом, чтобы решить все проблемы команды в атаке, однако болельщики остались недовольны его игрой.
💬«Дьокереш ничего не сделал, и меня раздражает, что когда он забегает за спину, партнеры отказываются играть в пас. Как будто игрокам не разрешают делать пасы вразрез, потому что у нас слишком строгий стиль игры».
💬«Прошло 35 минут, а Дьокереш не коснулся мяча и трёх раз. Выход Эзе, Леао или Родриго ничего не изменит, это вопрос тренерского штаба».
💬«Это смешно. Жизнь Дьокереша круто изменилась — он больше не получает передач».
💬«Эти ребята просто загоняют мяч в штрафную, а не играют под Дьокереша».
💬«Эти игроки не могут создать ни одного момента для Дьокереша»
Может 14 дней не прошло и можно вернуть по законодательству?!)))