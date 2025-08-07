«Прошло 35 минут, а Дьокереш не коснулся мяча и трёх раз». Болельщики отметили, что у новичка «Арсенала» проблемы в команде

Виктор Дьокереш дебютировал в составе «Арсенала» в товарищеском матче с испанским «Вильярреалом». Команда из Северного Лондона уступила со счётом 3:2.

Футболист, стоимостью 55 миллионов фунтов, провел на поле 62 минуты, но партнёры по команде не слишком активно взаимодействовали с ним.

Дьокереш, забивший 97 голов в 102 матчах за «Спортинг», кажется идеальным кандидатом, чтобы решить все проблемы команды в атаке, однако болельщики остались недовольны его игрой.

💬«Дьокереш ничего не сделал, и меня раздражает, что когда он забегает за спину, партнеры отказываются играть в пас. Как будто игрокам не разрешают делать пасы вразрез, потому что у нас слишком строгий стиль игры».

💬«Прошло 35 минут, а Дьокереш не коснулся мяча и трёх раз. Выход Эзе, Леао или Родриго ничего не изменит, это вопрос тренерского штаба».

💬«Это смешно. Жизнь Дьокереша круто изменилась — он больше не получает передач».

💬«Эти ребята просто загоняют мяч в штрафную, а не играют под Дьокереша».

💬«Эти игроки не могут создать ни одного момента для Дьокереша»