«Некоторые подвиги доступны только гладиаторам!» Экс-защитник «Ромы» Манолас потроллил «Юве» после вылета из ЛЧ, репостнув фото победы над «Барсой» в 2018-м
Бывший защитник «Ромы» Костас Манола поиздевался над «Ювентусом» после вылета из Лиги чемпионов от «Галатасарая».
Туринцы, проигравшие первый стыковой матч со счетом 2:5, не смогли пройти в 1/8 турнира, несмотря на победу во второй встрече со счетом 3:2.
Спустя несколько часов Манолас репостнул публикацию с фотографиями матча «Ромы» против «Барселоны» в 2018 году и написал: «Некоторые подвиги доступны только гладиаторам!»
На фото запечатлены моменты игры ЛЧ, когда римляне победили «Барсу» со счетом 3:0 после поражения на «Камп Ноу» со счетом 1:4. Манолас забил один из голов во второй встрече, «Рома» в соответствии со старыми правилами турнира вышла в полуфинал.
Кроме того, следом греческий футболист репостнул видео своей стычки с Альваро Моратой в матче «Ромы» и «Ювентуса» в 2015 году.
Изображение: instagram.com/stories/kostasmanolas44