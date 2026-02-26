  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Некоторые подвиги доступны только гладиаторам!» Экс-защитник «Ромы» Манолас потроллил «Юве» после вылета из ЛЧ, репостнув фото победы над «Барсой» в 2018-м
Фото
7

«Некоторые подвиги доступны только гладиаторам!» Экс-защитник «Ромы» Манолас потроллил «Юве» после вылета из ЛЧ, репостнув фото победы над «Барсой» в 2018-м

Манолас о вылете «Юве» из ЛЧ: некоторые подвиги доступны только гладиаторам.

Бывший защитник «Ромы» Костас Манола поиздевался над «Ювентусом» после вылета из Лиги чемпионов от «Галатасарая».

Туринцы, проигравшие первый стыковой матч со счетом 2:5, не смогли пройти в 1/8 турнира, несмотря на победу во второй встрече со счетом 3:2.

Спустя несколько часов Манолас репостнул публикацию с фотографиями матча «Ромы» против «Барселоны» в 2018 году и написал: «Некоторые подвиги доступны только гладиаторам!»

На фото запечатлены моменты игры ЛЧ, когда римляне победили «Барсу» со счетом 3:0 после поражения на «Камп Ноу» со счетом 1:4. Манолас забил один из голов во второй встрече, «Рома» в соответствии со старыми правилами турнира вышла в полуфинал.

Кроме того, следом греческий футболист репостнул видео своей стычки с Альваро Моратой в матче «Ромы» и «Ювентуса» в 2015 году.

Изображение: instagram.com/stories/kostasmanolas44

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25917 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Костаса Маноласа
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Турция
logoЮвентус
logoГалатасарай
logoсерия А Италия
logoРома
logoБарселона
logoКостас Манолас
соцсети
болельщики
logoАльваро Мората
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так будь правило выездного гола Юве также вчера бы прошёл... Жаль не всем гладиаторам мозги раздавали :(
Ответ Aleks Del Piero
Так будь правило выездного гола Юве также вчера бы прошёл... Жаль не всем гладиаторам мозги раздавали :(
Мозги в сделку не входили!
Ответ Aleks Del Piero
Так будь правило выездного гола Юве также вчера бы прошёл... Жаль не всем гладиаторам мозги раздавали :(
🤣хорош
Ущемлённый закомплексованный "обижник". Что тут говорить)
интересно, почему он не поддел Интер за проигрыш Буде Глимту? Наверное потому, что "гладиаторы" слили им 6-1)
Ответ 2RIN
интересно, почему он не поддел Интер за проигрыш Буде Глимту? Наверное потому, что "гладиаторы" слили им 6-1)
слили, в группе, что уж там говорить. зато в плей-офф отомстили и прошли дальше. ещё и кубок взяли.
Про подвиг 7:1 напомните ему
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
26 февраля, 13:04
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
26 февраля, 12:46
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем»: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
26 февраля, 12:46
Капитан «Ювентуса» Локателли о вылете от «Галатасарая»: «Хочется плакать. Мы верили, вложили душу и сердце, отдали все силы. Должны всегда играть на таком уровне»
25 февраля, 23:20
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
сегодня, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем