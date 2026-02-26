Гвинея готова сыграть с Россией в июне: «Общались с РФС до этого. Можем что-то придумать, чтобы провести матч в одном из российских городов»

Сборная Гвинеи готова сыграть с Россией в июне.

Вице-президент Федерации футбола Гвинеи Мохаммед Барри допустил проведение матча со сборной России в июне.

«Игра со сборной России возможна в июне. Мы до этого общались с РФС по поводу товарищеского матча наших сборных, речь шла об игре на российском стадионе. Но наш тренер принял решение, чтобы сборная Гвинеи играла с африканскими командами у себя на континенте. Поэтому в марте мы приняли решение играть на международном футбольном турнире сборных в Марокко.

Мы можем что-то придумать, чтобы провести матч сборных Гвинеи и России в одном из российских городов. Надо точно определиться с местом проведения встречи, потому что многие наши футболисты играют в европейских чемпионатах, и, к сожалению, путь в Россию для них может быть длинным. В любом случае, мы готовы играть со сборной России», – сказал Барри.