  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»
52

Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян о Галактионове: когда я нуждался в диалоге, его избегали.

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что Михаил Галактионов избегал диалога с ним.

«Когда Дзюба по нему проходится от и до, он ему говорит: «Артем Сергеевич, я там, наверное, был неправ». Когда Тикнизян сидит и искренне дает посыл... Я никак не затронул негативно Михаила Михайловича, я бы сказал одну вещь: что мне не хватило, в первую очередь, диалога.

Да, я не подарок, да, я тяжелый футболист, у меня есть свои, скажем так, минусы, которые есть у всех. Но на то ты и тренер – на мой взгляд, современный тренер, – который, помимо того чтобы давать указания на футбольном поле, еще должен быть психологом. Это мое видение, я могу ошибаться.

Когда я нуждался в диалоге, его со мной избегали. Но когда диалог состоялся, по факту что я видел? Бегающие глаза, которые не смотрят мне в глаза. И когда мы сидели на третьем этаже в Баковке, я сижу с Михаилом Михайловичем, говорю с ним, а у него глаза бегают за мою спину, вот туда. Я подумал, что люстра падает, потом вспомнил: «Нет, люстры нет в Баковке, у нас светильник есть», – сказал Тикнизян, выступающий за «Црвену Звезду».

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25942 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoНаир Тикнизян
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoвысшая лига Сербия
logoЦрвена Звезда
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надоел, иди спать, тебе рано вставать
Ответ babyfacek1lla@yandex.ru
Надоел, иди спать, тебе рано вставать
Нахрена через каждые полчаса публиковать жалобы Тикнизяна. Решили растянуть удовольствие на весь день?
Ответ Evgen Vynokurov
Нахрена через каждые полчаса публиковать жалобы Тикнизяна. Решили растянуть удовольствие на весь день?
извините, это не я, честно
Судя по тому что о Галактионове говорят Дзюба и Тикнизян, Михаил - порядочный мужик. Лучшая рецензия
Ответ Далер Гайнеев
Судя по тому что о Галактионове говорят Дзюба и Тикнизян, Михаил - порядочный мужик. Лучшая рецензия
Неистово плюсую
Да не бомбит и Ромашкина, не бомбит, мы поняли
Да, закройся уже, раньше казался адекватнее, когда был в нашем ЦСКА, временами даже симпатизировал его игре, а сейчас какой-то нытик-балабол стал и футбольный прогресс остановился...

Галактионов - хороший тренер и наверное неплохой человек, мб просто хочет быть хорошим для всех своих футболистов, а они это воспринимают за слабость...
Ответ Павел Васильев
Детский сад
Ромашкин
Как сам то теперь, разрываешь Европу?
Если цель попасть на Дом-3 то Тикнизян двигается уверенно.
Тикнизян хотел бы что бы его как Салымыч Денисова в душ позвал разобраться по мужски, тогда все порешали бы, такие методы годятся 😁Артём Сергеевич уважает
Похоже, парень карьеру в ЧР закончил. Вряд ли кто то захочет связываться с много болтающим человеком.
Ответ лоцман
Похоже, парень карьеру в ЧР закончил. Вряд ли кто то захочет связываться с много болтающим человеком.
Да ладно, Глушенкова вроде никто не выгоняет никуда, и этот, если надо будет, пристроится
Ответ tw1st37
Да ладно, Глушенкова вроде никто не выгоняет никуда, и этот, если надо будет, пристроится
Глушенков отличный игрок, а на уровне нашего чемпионата топ. Тинкизян же проиграл конкуренцию примерно всем на своей позиции.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
16 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем