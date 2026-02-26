Тикнизян о Галактионове: «Дзюба по нему проходится – он говорит: «Артем Сергеевич, я был неправ». Диалога со мной избегали, а когда он состоялся, я увидел бегающие глаза – подумал, люстра падает»

Тикнизян о Галактионове: когда я нуждался в диалоге, его избегали.

Бывший защитник «Локомотива » Наир Тикнизян рассказал, что Михаил Галактионов избегал диалога с ним.

«Когда Дзюба по нему проходится от и до, он ему говорит: «Артем Сергеевич, я там, наверное, был неправ». Когда Тикнизян сидит и искренне дает посыл... Я никак не затронул негативно Михаила Михайловича, я бы сказал одну вещь: что мне не хватило, в первую очередь, диалога.

Да, я не подарок, да, я тяжелый футболист, у меня есть свои, скажем так, минусы, которые есть у всех. Но на то ты и тренер – на мой взгляд, современный тренер, – который, помимо того чтобы давать указания на футбольном поле, еще должен быть психологом. Это мое видение, я могу ошибаться.

Когда я нуждался в диалоге, его со мной избегали. Но когда диалог состоялся, по факту что я видел? Бегающие глаза, которые не смотрят мне в глаза. И когда мы сидели на третьем этаже в Баковке, я сижу с Михаилом Михайловичем, говорю с ним, а у него глаза бегают за мою спину, вот туда. Я подумал, что люстра падает, потом вспомнил: «Нет, люстры нет в Баковке, у нас светильник есть», – сказал Тикнизян, выступающий за «Црвену Звезду».

Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»

Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»

Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный. Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»