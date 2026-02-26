Смородская о словах Семака, что Вендел не умеет читать, считать и писать: «Я в шоке, где они таких футболистов находят? В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными»

Смородская о Венделе: в моем «Локомотиве» все легионеры были образованными.

Бывший президент «Локомотива » Ольга Смородская отреагировала на слова главного тренера «Зенита » Сергея Семака о том, что полузащитник петербуржцев Вендел не умеет читать, считать и писать .

«Я в шоке, честно говоря. Где они таких футболистов находят? Врать Семак не будет. Штрафы за опоздания? Думаю, Венделу объясняют что к чему.

В принципе, я за свою жизнь не видела людей, которые не умеют читать, считать и писать. Таких я не знаю. В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными: говорили на нескольких языках, читали и писали», – сказала Смородская.