  • Смородская о словах Семака, что Вендел не умеет читать, считать и писать: «Я в шоке, где они таких футболистов находят? В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными»
64

Смородская о словах Семака, что Вендел не умеет читать, считать и писать: «Я в шоке, где они таких футболистов находят? В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными»

Смородская о Венделе: в моем «Локомотиве» все легионеры были образованными.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что полузащитник петербуржцев Вендел не умеет читать, считать и писать.

«Я в шоке, честно говоря. Где они таких футболистов находят? Врать Семак не будет. Штрафы за опоздания? Думаю, Венделу объясняют что к чему.

В принципе, я за свою жизнь не видела людей, которые не умеют читать, считать и писать. Таких я не знаю. В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными: говорили на нескольких языках, читали и писали», – сказала Смородская.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
64 комментария
Легионеры при Смородской: "Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод."
Ответ Рубин2003
Легионеры при Смородской: "Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод."
Особенно Сапатер был наверно самым образованным))
Но толку от этого на поле ахахах. Образованный на скамейке 3 млн евро получал или сколько там))

Лучше быть как Вендел тащером, а что там читает или нет - не за это ему платят
Ответ King_X
Особенно Сапатер был наверно самым образованным)) Но толку от этого на поле ахахах. Образованный на скамейке 3 млн евро получал или сколько там)) Лучше быть как Вендел тащером, а что там читает или нет - не за это ему платят
Сапатер прочитал контракт и был таков )
А ещё играли на фортепьяно и флейте, и прекрасно вальсировали в благородном собрании.
Ответ Evgen Vynokurov
А ещё играли на фортепьяно и флейте, и прекрасно вальсировали в благородном собрании.
умели просто всё, кроме игры в футбол))
Ответ Evgen Vynokurov
А ещё играли на фортепьяно и флейте, и прекрасно вальсировали в благородном собрании.
https://sport24.ru/football/news-678404-smorodskaya-aliyev-ochen-nerazvitaya-lichnost-ne-prochital-ni-odnoy-knizhki-krome-bukvarya-ochen-temnyy-chelovek
Приходит такой Дегтярев с книгами обязательными для футболистов, а ему отвечают, а я читать не умею. Умно!
Ответ Blond
Приходит такой Дегтярев с книгами обязательными для футболистов, а ему отвечают, а я читать не умею. Умно!
Комментарий скрыт
Ответ Далер Гайнеев
Комментарий скрыт
Далер Гайнаев: кто я такой, татар или башкир, не могу понять мужчина я или женщина, какой же я недалекий
и что выиграли они в ее локомотиве?
Ответ CaSpeR-13
и что выиграли они в ее локомотиве?
Хрустальную сову
Ответ CaSpeR-13
и что выиграли они в ее локомотиве?
Кубок России один раз взяли.
Ибричич входит в топ 10 образованных игроков Европы
Ответ Thomas Vestergaard
Ибричич входит в топ 10 образованных игроков Европы
ну 5 высших образований, но не футбольных)
Главное правильно расставлять приоритеты и критерии. Футболисту важно писать, читать и считать. Президенту клуба - ловко врать и быстро бегать.
Зато предостаточно людей не понимающих шуток.
Локомотив был не твой.
Более того , мы все отмечали , когда ты свалила.
Сапатер был самым расчетливым)
Лучше иметь как в Зените и брать из года в год Чемпионства, чем как Оля разрушила Локо и даже если бы они сдали ЕГ на 98 баллов.
Материалы по теме
Погребняк о Венделе: «Наверное, действительно не умеет считать, раз платит бешеные штрафы за опоздания. Игрок сильнейший, может, и перечисленные Семаком пункты осилит»
26 февраля, 10:45
Семак о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но от футбола получает удовольствие. Он безмерно любит игру – это располагает»
25 февраля, 15:37
