Смородская о словах Семака, что Вендел не умеет читать, считать и писать: «Я в шоке, где они таких футболистов находят? В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными»
Смородская о Венделе: в моем «Локомотиве» все легионеры были образованными.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что полузащитник петербуржцев Вендел не умеет читать, считать и писать.
«Я в шоке, честно говоря. Где они таких футболистов находят? Врать Семак не будет. Штрафы за опоздания? Думаю, Венделу объясняют что к чему.
В принципе, я за свою жизнь не видела людей, которые не умеют читать, считать и писать. Таких я не знаю. В моем «Локомотиве» все легионеры были образованными: говорили на нескольких языках, читали и писали», – сказала Смородская.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Но толку от этого на поле ахахах. Образованный на скамейке 3 млн евро получал или сколько там))
Лучше быть как Вендел тащером, а что там читает или нет - не за это ему платят
Более того , мы все отмечали , когда ты свалила.