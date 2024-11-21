Сезон Лиги 1 ультракоротко: одна команда – одно предложение
Главные европейские лиги шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.
В заключительной серии – Лига 1 после 11 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.
1. «ПСЖ»
Брэдли Барколя доминирует в Лиге 1, но не доминирует в ЛЧ, и про весь «ПСЖ» можно сказать примерно то же самое.
2. «Монако»
Все настолько хорошо, что даже Головину с трудом находится место в основе.
3. «Марсель»
Футбол Де Дзерби пока не работает.
4. «Лилль»
Чем больше травм, тем длиннее серия без поражений.
5. «Лион»
Разговоры аж о вылете из-за финансовых проблем преждевременны, и матчи «Лиона» стоит включать, пока Шерки не только зрелищный, но и эффективный.
6. «Ницца»
41-летний Данте, больше не 141-килограммовый Танги Ндомбеле, 14+ матчей с любимой 3-4-2-1 Франка Эса и больше месяца без побед после 8:0 с «Сент-Этьеном».
7. «Реймс»
Теперь жена Макрона может предложить Дидье Дешаму вызвать в сборную Франции не только Дзюню Ито, но и Кейто Накамуру.
8. «Ланс»
Есть проблемы с атакой и реализацией моментов, но тренеры Стилл, Стилл и Стилл работают над этим.
9. «Осер»
У вратаря Донована Леона уже два ассиста, он лидер в топ-лигах.
10. «Тулуза»
Четвертое место в топ-лигах в списке команд с наименьшим числом допущенных моментов.
11. «Страсбур»
Самая молодая команда топ-лиг – это дар и проклятье.
12. «Брест»
Главное, что в ЛЧ все отлично, а уж из Лиги 1 «Брест» не должен вылететь – и хорошо.
13. «Ренн»
Надеюсь, вы готовы к веселью с Хорхе Сампаоли, а пока зафиксируем: продлить контракт с Жюльеном Стефаном в марте – одно из худших менеджерских решений года.
14. «Нант»
Не удивляйтесь, если Антуана Комбуаре скоро уволят, выберут нового ужасного тренера и снова пригласят Комбуаре в марте-апреле, чтобы спастись от вылета.
15. «Анжер»
Полузащитник Химад Абделли – Тежи Саванье на минималках.
16. «Сент-Этьен»
Второй сезон подряд в Лиге 1 есть команда, которая мечтает выжить только из-за подвигов одного грузина.
17. «Гавр»
Тренер Дидье Дигар плох и не только потому, что посадил Далера Кузяева в запас.
18. «Монпелье»
Усилений летом нет, бесконечный список травмированных, ужасный футбол.
Сезон Серии А ультракоротко: одна команда – одно предложение
Сезон Бундеслиги ультракоротко: одна команда – одно предложение
Сезон Ла Лиги ультракоротко: одна команда – одно предложение
Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press; East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP, Damien MEYER / AFP
Не понимаю на какую аудиторию это рассчитано и что читатель должен вообще почерпнуть из этого "обзора".