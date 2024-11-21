Сезон Лиги 1 ультракоротко: одна команда – одно предложение

Главные европейские лиги шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.

В заключительной серии – Лига 1 после 11 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.

1. «ПСЖ»

Брэдли Барколя доминирует в Лиге 1, но не доминирует в ЛЧ, и про весь «ПСЖ» можно сказать примерно то же самое.

2. «Монако»

Все настолько хорошо, что даже Головину с трудом находится место в основе.

3. «Марсель»

Футбол Де Дзерби пока не работает.

4. «Лилль»

Чем больше травм, тем длиннее серия без поражений.

5. «Лион»

Разговоры аж о вылете из-за финансовых проблем преждевременны, и матчи «Лиона» стоит включать, пока Шерки не только зрелищный, но и эффективный.

6. «Ницца»

41-летний Данте, больше не 141-килограммовый Танги Ндомбеле, 14+ матчей с любимой 3-4-2-1 Франка Эса и больше месяца без побед после 8:0 с «Сент-Этьеном».

7. «Реймс»

Теперь жена Макрона может предложить Дидье Дешаму вызвать в сборную Франции не только Дзюню Ито, но и Кейто Накамуру.

8. «Ланс»

Есть проблемы с атакой и реализацией моментов, но тренеры Стилл, Стилл и Стилл работают над этим.

9. «Осер»

У вратаря Донована Леона уже два ассиста, он лидер в топ-лигах.

10. «Тулуза»

Четвертое место в топ-лигах в списке команд с наименьшим числом допущенных моментов.

11. «Страсбур»

Самая молодая команда топ-лиг – это дар и проклятье.

12. «Брест»

Главное, что в ЛЧ все отлично, а уж из Лиги 1 «Брест» не должен вылететь – и хорошо.

13. «Ренн»

Надеюсь, вы готовы к веселью с Хорхе Сампаоли, а пока зафиксируем: продлить контракт с Жюльеном Стефаном в марте – одно из худших менеджерских решений года.

14. «Нант»

Не удивляйтесь, если Антуана Комбуаре скоро уволят, выберут нового ужасного тренера и снова пригласят Комбуаре в марте-апреле, чтобы спастись от вылета.

15. «Анжер»

Полузащитник Химад Абделли – Тежи Саванье на минималках.

16. «Сент-Этьен»

Второй сезон подряд в Лиге 1 есть команда, которая мечтает выжить только из-за подвигов одного грузина.

17. «Гавр»

Тренер Дидье Дигар плох и не только потому, что посадил Далера Кузяева в запас.

18. «Монпелье»

Усилений летом нет, бесконечный список травмированных, ужасный футбол.

Сезон Серии А ультракоротко: одна команда – одно предложение

Сезон Бундеслиги ультракоротко: одна команда – одно предложение

Сезон Ла Лиги ультракоротко: одна команда – одно предложение

Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press ; East News /Matthieu Mirville / DPPI via AFP, Damien MEYER / AFP