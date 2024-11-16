Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение
Главные европейские лиги уже шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.
Сегодня – английская Премьер-лига после 11 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.
1. «Ливерпуль»
15 побед в 17 матчах сезона – Слот слишком крутой!
2. «Манчестер Сити»
No Rodri – no party.
3. «Челси»
Коул Палмер теперь в центре и стал еще мощнее: знали, что Мареска работал с ним в академии «Сити»?
4. «Арсенал»
Спад, плохие результаты, Артета в режиме Жозе, отставание в 9 очков от лидера, теперь еще и спортивный директор ушел – Эдегор, спасай!
5. «Ноттингем Форест»
Супергерой Крис Вуд положил уже 8 голов: чувствует себя в «Форест» как рыба в воде – ну или как дерево в лесу (простите).
6. «Брайтон»
Новый тренер Хюрцелер моложе Милнера и Уэлбека, а футбол «Брайтона» даже круче этого факта.
7. «Фулхэм»
Теперь «Фулхэм» вторая команда гиков (смотрите таблицу xPoints), болельщиков «Арсенала» (привет Ивоби, Смиту Роу, Нельсону и Лено) и «Вулвз» (Хименес и Траоре в порядке) – ну и играют топово!
8. «Ньюкасл»
Жоэлинтон (некогда нападающий) теперь левый центральный защитник при обороне – это повод смотреть матчи «Ньюкасла» или, наоборот, никогда не включать?
9. «Астон Вилла»
0 стартов, 11 выходов на замену, 4 гола – определение «суперсаб» писали под Джона Дурана.
10. «Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» классный, но жутко нестабильный – за такое трофеи не дают (вряд ли даже часы подарят).
11. «Брентфорд»
1’ ГООООООООЛ!
12. «Борнмут»
Посмотрите прессинг-карту «Борнмута» и голы со стандартов «Брентфорду» и «Арсеналу» – добро пожаловать в глоры (рекомендуем сразу приобрести футболку Семеньо).
13. «Манчестер Юнайтед»
Ineos продлили Тен Хага летом, чтобы уволить уже в октябре – пока Рэтклифф идет по пути Глейзеров.
14. «Вест Хэм»
С испанским Мойесом лучше не стало – кто-нибудь, спасите Кудуса и Пакету!
15. «Лестер»
Джейми Варди – единственное напоминание о лучших деньках.
16. «Эвертон»
Тут играет лучшая десятка АПЛ – обнимаем тех, кто понял нас без гугла; приятного ознакомления всем остальным; респект Дайчу за находку.
17. «Ипсвич»
Самый британский клуб лиги с одной победой, но приятными бонусами: сын Рори Делапа (уже 6 голов) и сам Эд Ширан на трибунах.
18. «Кристал Пэлас»
Как же Оливер Гласнер мечтает, чтобы прошлый сезон не заканчивался: выдающийся отрезок (4:0 против «МЮ»!), Олисе и Андерсен никуда не ушли, никаких экспериментов в обороне.
19. «Вулверхэмптон»
На дне, но пережили ужасный календарь (вся топ-6) – магия Матеуса Куньи перевесит дыры в обороне?
20. «Саутгемптон»
Вторые в лиге по точным пасам и четвертые по владению – а толку?
Фото: East News/Darren Staples / AFP; Gettyimages.ru/Carl Recine, Michael Steele, Ryan Pierse, Dan Mullan, Michael Regan
Rodrypendens
NonLoraBeCole
AR(sen)TRETA
Woodinforest
Man Ununited
Ливерпуль: 🏆🔥
Манчестер Сити: 🌟🔵
Челси: 🔄⚽
Арсенал: 🛑🔴
Ноттингем Форест: 🌲⚡
Брайтон: ⚽💥
Фулхэм: 🧠💪
Ньюкасл: 🦢🔒
Астон Вилла: ⚽🦸♂️
Тоттенхэм: 🎢⚽
Брентфорд: ⚽🔥
Борнмут: 🦓🔑
Манчестер Юнайтед: 💔🔴
Вест Хэм: 🔻😞
Лестер: 🦊⏳
Эвертон: 🔵💪
Ипсвич: 🇬🇧⚽
Кристал Пэлас: 🦅🔧
Вулверхэмптон: 🐺💥
Саутгемптон: ⚠️🟥