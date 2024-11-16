Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение

Главные европейские лиги уже шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.

Сегодня – английская Премьер-лига после 11 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.

1. «Ливерпуль»

15 побед в 17 матчах сезона – Слот слишком крутой!

2. «Манчестер Сити»

No Rodri – no party.

3. «Челси»

Коул Палмер теперь в центре и стал еще мощнее: знали, что Мареска работал с ним в академии «Сити»?

4. «Арсенал»

Спад, плохие результаты, Артета в режиме Жозе, отставание в 9 очков от лидера, теперь еще и спортивный директор ушел – Эдегор, спасай!

5. «Ноттингем Форест»

Супергерой Крис Вуд положил уже 8 голов: чувствует себя в «Форест» как рыба в воде – ну или как дерево в лесу (простите).

6. «Брайтон»

Новый тренер Хюрцелер моложе Милнера и Уэлбека, а футбол «Брайтона» даже круче этого факта.

7. «Фулхэм»

Теперь «Фулхэм» вторая команда гиков (смотрите таблицу xPoints), болельщиков «Арсенала» (привет Ивоби, Смиту Роу, Нельсону и Лено) и «Вулвз» (Хименес и Траоре в порядке) – ну и играют топово!

8. «Ньюкасл»

Жоэлинтон (некогда нападающий) теперь левый центральный защитник при обороне – это повод смотреть матчи «Ньюкасла» или, наоборот, никогда не включать?

9. «Астон Вилла»

0 стартов, 11 выходов на замену, 4 гола – определение «суперсаб» писали под Джона Дурана.

10. «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» классный, но жутко нестабильный – за такое трофеи не дают (вряд ли даже часы подарят ).

11. «Брентфорд»

1’ ГООООООООЛ !

12. «Борнмут»

Посмотрите прессинг-карту «Борнмута» и голы со стандартов «Брентфорду» и «Арсеналу» – добро пожаловать в глоры (рекомендуем сразу приобрести футболку Семеньо).

13. «Манчестер Юнайтед»

Ineos продлили Тен Хага летом, чтобы уволить уже в октябре – пока Рэтклифф идет по пути Глейзеров.

14. «Вест Хэм»

С испанским Мойесом лучше не стало – кто-нибудь, спасите Кудуса и Пакету!

15. «Лестер»

Джейми Варди – единственное напоминание о лучших деньках.

16. «Эвертон»

Тут играет лучшая десятка АПЛ – обнимаем тех, кто понял нас без гугла; приятного ознакомления всем остальным; респект Дайчу за находку.

17. «Ипсвич»

Самый британский клуб лиги с одной победой, но приятными бонусами: сын Рори Делапа (уже 6 голов) и сам Эд Ширан на трибунах.

18. «Кристал Пэлас»

Как же Оливер Гласнер мечтает, чтобы прошлый сезон не заканчивался: выдающийся отрезок (4:0 против «МЮ»!), Олисе и Андерсен никуда не ушли, никаких экспериментов в обороне.

19. «Вулверхэмптон»

На дне, но пережили ужасный календарь (вся топ-6) – магия Матеуса Куньи перевесит дыры в обороне?

20. «Саутгемптон»

Вторые в лиге по точным пасам и четвертые по владению – а толку?

Что происходит с «Ман Сити»?

Фото: East News /Darren Staples / AFP; Gettyimages.ru /Carl Recine, Michael Steele, Ryan Pierse, Dan Mullan, Michael Regan