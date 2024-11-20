Сезон Серии А ультракоротко: одна команда – одно предложение

Главные европейские лиги шагнули за четверть пути. Такая отметка и затишье международной паузы – подходящий момент, чтобы зафиксировать, как идут дела в топ-чемпионатах.

Сегодня – Серия А после 12 туров. В формате «одно предложение на команду» мы подчеркнули самое важное/яркое/определяющее сезон. А кое-где – ироничное и забавное.

1. «Наполи»

4-2-4, Хвича-Лукаку, а во время игр все равно задумываешься, снятся ли контевским андроидам электроовцы.

2. «Аталанта»

Согласно инсайдам, Marvel готовит сериал про Лукмена.

3. «Фиорентина»

Крестная фея, которая делает списанных игроков такими, какими они себя видят: не верите в магию, спросите у Кина, Адли и Де Хеа.

4. «Интер»

Есть пределы совершенству, и это – возраст подписаний Маротты.

5. «Лацио»

Движется во времени назад, а не вперед: здесь тоже отрицают позиционный футбол, но с аурой 60-х – вертикали, кроссы, 4-2-4.

6. «Ювентус»

Юная Синьора.

7. «Милан»

Теперь команда Пулишича и Рейндерса, а не Леау и Тео.

8. «Болонья»

«В начале было слово, и слово было Прессинг», – Евангелие от Итальяно.

9. «Удинезе»

Большинство здесь лучше играет головой, чем ногами, но это работает.

10. «Эмполи»

Очередная итальянская команда, которая не знает, что в футболе голы – главное.

11. «Торино»

Еще один туринский клуб, в котором серб мешает мячу попадать в ворота.

12. «Рома»

Оказывается, тренеров было столько же (3), сколько побед (3), но пришлось отдельно перепроверять – вот так все грустно.

13. «Парма»

Быстрее бежит вперед, чем назад.

14. «Верона»

Первая по желтым и красным, потому что ее мир безобразен: нет добра и зла, правильного и неправильного, есть только выживание – и она всегда выживает, что бы ни выкинул босс.

15. «Комо»

Команда короткого паса и длинного Паса : кто еще, кроме Фабрегаса, возвел бы передачи в квадрат?

16. «Кальяри»

Сборная игроков, у которых не получилось, с тренером, у которого получается лишь под конец.

17. «Дженоа»

Небезнадежна, только когда перестает думать, будто полузащита – это волейбольная сетка, которую нужно перебросить.

18. «Лечче»

Пропускает, сколько захотите, и забивает, сколько позволите.

19. «Монца»

Милан Джурич один из лучших в Серии А в воздухе, и было бы неплохо, чтобы «Монца» считала это опцией, а не решением всех проблем.

20. «Венеция»

Обычная команда Ди Франческо: преисполнена красоты, но в конце всегда чуть-чуть недобирает.

Сезон Бундеслиги ультракоротко: одна команда – одно предложение

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Сезон АПЛ ультракоротко: одна команда – одно предложение

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it, IMAGO/marco iacobucci, Claudio Furlan/Global Look Press