Первый голландец «Ливерпуля»: бесил Каррагера, дрался в дерби, брал 5 титулов за полгода и играл со Слотом
Денис Романцов – о Сандере Вестервелде.
Арне Слот стартовал в Англии с 15 побед в 17 матчах и, закрепившись во главе таблицы АПЛ, принял в кафе тренировочного центра первого голландца «Ливерпуля» Сандера Вестервелда, с которым в сезоне-2007/2008 играл за «Спарту».
– Я и мои одноклубники не привыкли видеть в раздевалке такую большую звезду, – вспомнил Слот появление Вестервелда. – Ты играл в «Ливерпуле», а потом внезапно оказался у нас.
– А ты много говорил, – парировал Сандер, – и дискутировал с боссом. Ты уже тогда был тренером.
В ответ Слот признался, что тренером хотел стать с детства, которое, как и Вестервелд провел на востоке Нидерландов. Росший в Энсхеде Сандер называл регион фермерским, подчеркивая, что люди там гордые и самостоятельные, но скромные и небогатые.
Недостаток денег Вестервелда не тяготил: в детстве ходил с другом на «Твенте» по одному билету. Друг проходил на стадион, одалживал у кого-нибудь второй билет и выносил Сандеру. Дальше устраивались за воротами и болели за команду, в которой не было суперзвезд, зато были кумиры.
Например, громадный вратарь Тео Снелдерс: в 1988-м уехал в Шотландию и вошел потом в Зал славы «Абердина», а перед отъездом подарил перчатки 14-летнему поклоннику – Вестервелду, который только-только пробился в «Твенте» из любительской команды.
На следующий год он сыграл на «Уэмбли» против юношеской сборной Англии, а в 19 лет многообещающе заменил основного вратаря «Твенте» Сандера Бошкера.
Весной 1996-го тот за 17 минут матча с «Аяксом» пропустил четыре мяча (последний – от одноклубника, Ансара Аюпова), и десяток последних туров отыграл Сандер.
С ним «Твенте» обыграл шедших выше «Спарту» и ПСВ, но вскоре контракт истек. При всей любви к родному клубу Сандер сомневался, что и дальше будет играть, и ушел в «Витесс», чей тренер Лео Бенхаккер гарантировал место в основе как минимум в первых десяти турах.
Вестервелд заменил в Арнеме ушедшего в «МЮ» Раймонда ван дер Гоува и стартовал робко, но после слов Бенхаккера («Расправь плечи и будь собой, тебе разрешено ошибаться») встрепенулся и выдал сухой матч с «Неймегеном».
На следующий год, уже с новым тренером Хенком Тен Кате, Сандер взлетел с «Витессом» на третье место – высшее в клубной истории. С Тен Кате «Витесс» играл порой в авантюрный футбол: Вестервелд постоянно был в игре и часто действовал как центральный защитник, получив прозвище Беккенбауэр в перчатках.
«Ливерпуль» купил Вестервелда после отказа Ван дер Сара
Весной 1999-го Сандер отдал голевой пас Никосу Махласу, обеспечив победу над «Аяксом», и после игры узнал, что на трибунах сидели тренеры «Ливерпуля» – Жерар Улье, Фил Томпсон и Джо Корриган.
Приехали за Ван дер Саром, но тот отказал, выбрав «Юве», и английская делегация переместилась в дом Вестервелда, что числился запасным вариантом.
Переговоры начались конструктивно:
– Хотите в следующем сезоне играть за «Ливерпуль»?
– Да, – без раздумий ответил Сандер. – Следующий вопрос.
Позже Вестервелд добавил, что считал Дэвида Джеймса отличным вратарем и удивился интересу «Ливерпуля». Улье же после переезда в Англию именно Джеймса определил как слабое звено команды, не впечатлившись и вторым вратарем – Брэдом Фриделем. Сезон-1998/99 тот закончил конфликтом с Филом Томпсоном.
– Мы «Ливерпуль» и проиграли команде, которая не достойна даже завязывать нам шнурки, – кричал помощник Улье после 0:1 от «Шеффилд Уэнсдей».
– Вы никогда не подбадриваете нас, – ответил Фридель, – только орете, визжите и ноете. Думаете, нам наплевать на результаты [«Ливерпуль» финишировал седьмым]?
– Нет, вам не все равно, вы хотите побеждать, но, когда что-то идет не так, не придаете этому значения.
Улье с Томпсоном искали игроков, которые не будут хихикать в автобусе после поражений, и разглядели в Вестервелде подходящий характер. Сначала он, правда, озадачил, заявив (очевидно, по мотивам свежего требла команды Фергюсона): «Я мечтал перейти в большой клуб вроде «МЮ». И вот я в «Ливерпуле».
Вестервелд стал самым дорогим вратарем Британии
После Вестервелда (£4 млн) Улье подписал второго голландца – бесплатного форварда Эрика Мейера из «Байера» – и в июле 1999-го представил новичков: еще защитников Аншо (£3,5 млн) и Хююпя (£2,6 млн), полузащитника Хаманна (£8 млн) и Шмицера (£4,2 млн) и нападающего Камара (£2,6 млн).
Аншо с Хаманном английские журналисты и фанаты «Ливерпуля» видели в АПЛ, а остальных новичков не знали и насторожились: кого это Улье притащил на смену Дэвиду Джеймсу, Робу Джонсу, Полу Инсу и Стиву Макманаману (игрокам сборной, покинувшим тем летом «Энфилд»).
Столько ноунеймов за такие деньги: а конкуренты тем временем берут общеизвестных Дидье Дешама, Давора Шукера, Тьерри Анри, Кристиана Циге и Стефана Шварца. Журналист Стивен Келли вспоминал, что на фоне «МЮ», «Арсенала», «Челси» и «Лидса» команда Улье выглядела бедным родственником.
Тревога болельщиков усилилась после восьми туров сезона-1999/2000: к дерби «Ливерпуль» подошел на 11-месте (а «Эвертон» – шестым).
«В Нидерландах говорили, что я играю в английском стиле, – отметил Вестервелд, – К моим плюсам относили игру на выходах, но в АПЛ часть моей работы выполнял [193-сантиметровый] Сами Хююпя – Ван Дейк того «Ливерпуля».
Хююпя облегчал мою миссию, но в то же время не давал сполна показать себя, а все вокруг ждали чего-то особенного от самого дорого вратаря Британии, ради которого – после 10 лет в команде – убрали Дэвида Джеймса.
После первых игр меня критиковали, что не выхожу на навесы, и я подумал: ладно, раз люди этого ждут… И шел на подачи, на которые не следовало идти, только бы показать: «Вот он я». Возможно, я излишне хотел проявить себя».
Жена Вестервелда назвала игру Каррагера (с двумя автоголами) позорищем
Уже в седьмом туре Вестервелд нажил в «Ливерпуле» врага: проиграли «МЮ» 2:3 после двух автоголов Каррагера, и за ужином в Альберт Доке жена Сандера (дочь экс-вратаря «Твенте» Хенни Ардеша) обрушилась на Джейми.
«Она внезапно сочла себя представителем болельщиков «Ливерпуля» и назвала мою игру позорищем, добавив: «Тебе не место в команде». – вспоминал Каррагер. – Я одарил ее самым суровым взглядом и прорычал: «Убирайся обратно в Голландию».
Через пару недель уступали «Эвертону» 0:1, и на 75-й минуте Вестервелд выбежал навстречу Фрэнсису Джефферсу. Выбежал зря, нападающий был в офсайде, но уже после свистка Сандер по инерции влетел во Фрэнсиса, и после столкновения началась драка.
Дитмар Хаманн вспоминал, что Вестервелд и Джефферс так увлеченно обменивались ударами по лицу, словно это часть мерсисайдского народного танца. Майк Райли удалил обоих, замен у «Ливерпуля» не осталось, и в ворота встал защитник Стив Стонтон.
Вестервелд считал, что подвел команду, и ужаснулся, когда на следующий день его вызвал Улье. Сандер ждал наказания, но услышал: «Твоя самоотдача, желание биться мне понравились, – сказал главный тренер. – Мне и нужен вратарь с таким уровнем агрессии. Вратарь, что полностью отдается на поле».
Слова Улье зарядили уверенностью, и после двухматчевого бана Сандера «Ливерпуль» выдал с ним победную серию, поднявшись в топ-5, а в апреле 2000-го – на второе место.
Каррагер обозвал Вестервелда средним вратарем, который воображал себя Гордоном Бэнксом
Стали в итоге четвертыми, не попав в ЛЧ, но Вестервелд отыграл на ноль 14 матчей и в целом доказал, что сильнее Джеймса (5 сухих игр в сезоне-1998/99) – многим, но не Каррагеру.
«Как и многие голландские игроки, Сандер – воображала, – сообщил Джейми в мемуарах. – Считал себя Гордоном Бэнксом (чемпион мира-1966 – Спортс’‘), а, по мне, он – средний вратарь. Просто защита была настолько хороша, что ему не составляло труда выглядеть достойно».
Другого защитника «Ливерпуля»-1999/2000 – Доминика Маттео – жена Вестервелда не обижала, и он сохранил о Сандере более радостные воспоминания: «В середине сезона мы отыграли товарищеский матч на Мальте, а после руководство разрешило пропустить пару стаканчиков в баре, но к полуночи быть в постели.
Когда один из тренеров заглянул в нашу комнату, мы с соседом, Дэвидом Томпсоном, лежали в кроватях с таким видом, будто вот-вот заснем. Под одеялом мы были полностью одеты и, когда дверь закрылась, вылезли на улицу через окно.
Там к нам присоединился Стив Стонтон. Мы на четвереньках проползли мимо балкона Улье, нырнули в такси и поехали в ближайший бар. Считали, что перехитрили и тренеров, и одноклубников, не таких находчивых, как мы.
Представьте наше удивление, когда мы встретили в баре Вестервелда, Мейера и Хаманна. Они тем же способом выбрались на волю, и вместе мы отлично провели ночь».
«Вечеринка закончилась тем, что Диди Хаманн играл на пианино и пел American Pie Дона Маклина», – добавил Эрик Мейер.
В 2000-м Мейер оградил Вестервелда от фанатов «МЮ»
Второй ливерпульский голландец полюбился фанатам раньше всех из новичков-1999. На «Энфилде» Мейера прозвали Безумным Эриком – за агрессивный стиль и нестандартное мышление: например, в игре с «Лидсом», уходя от опеки защитника Даберри перед угловым, он оббежал ворота с обратной стороны.
Родители и дедушка Эрика были мясниками в Меерссене, недалеко от Маастрихта. Подростком и Мейер трудился в мясной лавке, за любую провинность получая от отца подзатыльник, и после 12-часового рабочего дня тренировался усерднее всех в детской команде – только бы вырваться из Меерссена.
К 24 годам Мейер дорвался до ПСВ, но с приходом Роналдо выпал из состава и уехал в Германию. Когда после четырех лет в Бундеслиге позвали в «Ливерпуль» на 15 тысяч фунтов в неделю, Эрик, по его словам, онемел от шока, а жена, напротив, закричала от радости.
За 18 месяцев Мейер забил два мяча. Оба – «Халлу» в Кубке Лиги осенью 1999-го. Оба – правой ногой, хотя Эрик – левша. Через полгода – из-за травмы Робби Фаулера – Улье выпустил Мейера против «МЮ», и Эрик заработал штрафной, с которого Патрик Бергер открыл счет.
Двумя месяцами ранее Мейер посетил с Вестервелдом и Хююпя бой Тайсона и Фрэнсиса на манчестерской MEN Arena.
«Некоторые болельщики «МЮ» узнали нас. Кричали, оскорбляли, и я подошел к ним, – говорил Мейер. – Я был намного больше главного из них и, посмотрев прямо в глаза, предложил три варианта: пойти на хрен, выйти со мной на ринг или вместе выпить пиво. Чувак выбрал пиво».
Джеррард назвал Вестервелда одним из лучших вратарей в игре ногами
Весной 2000-го Улье выбрал нового габаритного форварда – Эмила Хески из «Лестера» – и отпустил Мейера в «Престон».
«Тактически большую часть сезона-1999/2000 мы были ограничены, а с приходом Хески появилась новая опция, – отметил Вестервелд. – Если соперник не давал играть в короткий пас, я адресовал Эмилу длинную передачу, и он скидывал Оуэну или Фаулеру».
Обогатив состав, Улье обыграл в декабре 2000-го «МЮ» (1:0) с «Арсеналом» (4:0), но в последнем матче года неожиданно проиграл «Мидлсбро» с 19-го места – из-за ошибки Вестервелда.
«В игре ногами Сандер – один из лучших вратарей, кого я видел, – говорил Джеррард в автобиографии. – Но мы с Каррагером и Оуэном анализировали его игру и заметили, что некоторые мячи пролетали мимо него слишком легко.
После 0:1 с «Мидлсбро» он заявил, что отбить удар Карамбе помешало то, что мяч был покрыт льдом. По-моему, иногда лучше сказать: «Извините, ребята, виноват». А Сандер искал оправдания и перекладывал вину. И все же он был хорошим вратарем».
Вестервелд доказал это уже через пару месяцев после обидного гола Карамбе: отыграл на ноль полуфинал Кубка Лиги с «Кристал Пэлас», в финале пропустил от «Бирмингема» только с пенальти на 90-й минуте, а в послематчевой серии отразил удары Грэйнджера с Джонсоном, и «Ливерпуль» взял первый титул за шесть лет.
День победы в Кубке Англии Вестервелд считает счастливейшим в жизни – за 10 минут до конца он надеялся только на нестыдное поражение
Ветераны «Ливерпуля» Марк Лоуренсон и Алан Хансен безудержно критиковали Вестервелда в программе BBC Match of the Day, но Сандер, по его словам, никого не слушал и считал, что прогрессирует.
Финал Кубка Лиги-2001 Вестервелд назвал самой важной игрой за два года в «Ливерпуле». Кроме отраженных пенальти, он пару раз спас в дополнительное время и показал миру: у «Ливерпуля» вратарь, с которым наконец-то можно брать титулы.
Заодно воодушевил партнеров на решение новых задач: добыть Кубки Англии и УЕФА и место в ЛЧ-2001/2002. Правда, с первой миссией возникли проблемы: «Арсенал» мощно атаковал в финале английского Кубка, и Анри дважды выходил один на один, не забив скорее по случайности, чем благодаря Вестервелду.
На 72-й минуте «Ливерпуль» пропустил-таки от Юнгберга, и после гола шведа Сандер, по его словам, ждал только свистка Стива Данна: по игре заслуживали 0:3 или 0:4, минимальное поражение казалось не худшим исходом.
Но в оставшееся время Оуэн сделал дубль, «Ливерпуль» победил, и день взятия Кубка Англии Вестервелд назвал счастливейшим в жизни, поставив в один ряд с днями рождения четырех детей (один из них – Сэм – играет за молодежку АЗ).
Вот только праздновать было некогда: через четыре дня бились в Дортмунде с «Алавесом». Сандер жаловался, что в финале Кубка УЕФА подолгу оставался без работы и не чувствовал себя в игре – отсюда и 4:3 к предпоследней минуте.
А потом Вестервелд ошибся на выходе, пропустив от Кройффа-младшего, и Фаулер, по его словам, еле удержался, чтобы не схватить Сандера за горло.
В книге журналиста FourFourTwo Пола Уилкса о вратарях «Ливерпуля» Сандер говорил: «Не пропусти я – гол Фаулера был бы победным, Робби считали бы героем. Но ведь я не нарочно – пытался поймать мяч, помочь команде. Это просто дерьмовый момент, какой бывает у любого вратаря.
Когда в дополнительное время [защитник «Алавеса» и будущий президент «Жироны»] Дельфи Жели срезал мяч в свои ворота, я повернулся к фанатской трибуне, забыв о правиле Золотого гола. А через пару секунд увидел, что все выбежали на поле, и понял: «О черт! Мы уже победили!»
Конечно, после четырех пропущенных я не был счастлив на 100%, но это лучше, чем если бы после моей ошибки мы проиграли – тогда я бы думал едва ли не о самоубийстве».
Место в ЛЧ «Ливерпулю» обеспечили выдающиеся сэйвы Вестервелда в последнем туре
Через три дня после 5:4 в Дортмунде требовалось обыграть «Чарльтон» в последнем туре АПЛ – иначе третье место в ЛЧ доставалось «Лидсу».
«Нам не хватало энергии, и в первом тайме «Чарльтон» убивал нас, – признал Фил Томпсон, – но Вестервелд совершил три-четыре выдающихся сэйва, и ко второму тайму мы перестроились, победив 4:0».
Каррагеру же больше запомнились не спасения Сандера в последнем туре, а как осенью 2000-го Вестервелда превзошел в воздухе капитан «Челси» Деннис Уайз (ниже на 25 см).
«Сандер утверждал, что на нем сфолили, но никто из нас нарушения не увидел. Каждой ошибке он находил странное оправдание», – заметил Джейми в автобиографии.
Сандер парировал: ошибкой он считал каждый пропущенный мяч и был себе самым суровым судьей, но от чужой критики защищался как мог.
«У меня не было проблем с Джейми, – говорил Вестервелд. – Когда меня спрашивают о разнице между английским и голландским футболом, я привожу в пример Каррагера и Джеррарда.
В Нидерландах (да и в Испании) я видел в раздевалке футболистов, которые, казалось, готовы сыграть еще один матч, а Стиви и Джейми отдавали на поле все силы. Мне нравился их менталитет.
Другое дело, что Каррагер поначалу не понимал, как я играю. Однажды я оказался с мячом за пределами штрафной и отпасовал ему, а он вернул с криком: «Какого черта ты делаешь?» Ждал, что вратарь просто вынесет мяч вперед. Я быстро понял, что лучше пасовать Джеррарду, чем Каррагеру».
После ошибки Сандера в августе-2001 «Ливерпуль» купил двух вратарей
Сандер считал, что отчасти ему мешал статус самого дорого вратаря Британии: 42 матча из 103 за «Ливерпуль» он отыграл на ноль, но от него наивно ждали почти стопроцентной непробиваемости – отсюда и вал критики. До лета-2001 от нее ограждал Улье.
После ошибок он поддерживал Сандера: «Теперь знаю, что следующие три матча отыграешь хорошо, потому что всегда исправляешься после неудач».
Но после нервной игры Вестервелда в финалах с «Арсеналом» и «Алавесом» Улье предупредил агента Сандера, что недоволен его клиентом. Добавив, что в новом сезоне у «Ливерпуля» будет другой вратарь: либо более надежный Вестервелд, либо кто-то другой.
А в августе – после завоевания Суперкубков Англии и Европы – играли в АПЛ с «Болтоном», и на последней минуте Сандер слишком рано упал перед ударом Холдсуорта, пропустив нетрудный мяч. После 1:2 Улье спросил полевых, извинился ли Вестервелд, и, узнав, что нет, поставил на вратаре крест.
«Тогда мы поняли, что нужен кто-то посильнее, и началась напряженная неделя, – вспоминал Фил Томпсон. – Хотели Криса Киркланда, но «Ковентри» упрямился, и мы переключились на Ежи Дудека из «Фейенорда», которого нахваливал [тренер вратарей] Джо Корриган.
Дудеком интересовался и «Арсенал», поэтому меня срочно отправили в Варшаву (где Ежи готовился к матчу за сборную), чтобы проследить за медосмотром и оформить переход.
Когда я продвинулся в переговорах, позвонил исполнительный директор «Ливерпуля» Рик Перри: «Фил, мы договорились о трансфере Киркланда». Оказывается, «Ковентри» передумал и принял наше предложение – видимо, узнав о моей поездке к Дудеку.
Я ответил Перри: «Через 10 минут встречаюсь с Дудеком и его агентом – что делать?» Жерар Улье решил, раз вышли в ЛЧ, брать обоих, и Рик поддержал его, избавив меня от необходимости прятаться в отеле от польского агента».
Заехав в Нидерланды за вещами, Дудек вылетал в Ливерпуль из Амстердама и встретил в аэропорту Схипхол Вестервелда, который возвращался после матча сборной: «Значит, слухи в газетах – правда, – сказал Сандер при встрече и, дав пару бытовых советов, сказал на прощание. – Увидимся завтра на тренировке».
Той же фразой завершилась вечерняя встреча Дудека с Улье. Только утром, приехав на базу в Мелвуде, Ежи узнал, что куплен еще и Киркланд, но главный тренер успокоил, объяснив, что рассматривает Криса дублером.
А Вестервелд после пяти титулов за полгода оказался третьим вратарем и кипел от злости: еще недавно Улье говорил, что видит Сандера лучшим вратарем мира, что Шмейхель тоже два года адаптировался к АПЛ, а оно вон как вышло.
Помощник Улье сказал Баббелю: «Передай Сандеру: ему больше не рады на «Энфилде»
«Не думал, что поладим с Вестервелдом, – признался Дудек в книге «Поляк в воротах», – но Сандер повел себя удивительно. Относился ко мне не как к сопернику, а как к другу, помог устроиться, объяснил, как быстрее добираться до «Энфилда» и одеваться на домашние игры.
Он очень мне помог и показал пример, как четыре года спустя вести себя с Пепе Рейной (вратарем, взятым на смену Дудеку – Спортс’‘)».
После 1:2 с «Болтоном» Вестервелд не играл за «Ливерпуль» и посреди сезона-2001/2002 ушел к Тошаку в «Реал Сосьедад».
«Через несколько месяцев после фантастического достижения по сухим матчам в сезоне требла [27 во всех турнирах] с Вестервелдом поступили, как с собакой, – жаловался Робби Фаулер. – Он стал врагом номером один за то, что имел наглость прокомментировать покупку двух конкурентов за один день.
Слышал, что после ухода из «Ливерпуля» он вернулся на Рождество как гость Маркуса Баббеля. Увидев его, Улье пришел в ярость и выяснял, кто позвал Сандера».
Каррагер подтвердил это, добавив, что Томпсон сказал Баббелю: «Передай Сандеру: ему больше не рады на «Энфилде».
«Я не удивился, когда Улье бесцеремонно избавился от Вестервелда, – говорил Джейми в автобиографии. – Многие болельщики сочувствовали Сандеру, и я не понимал их. Мы просто убрали слабое звено.
Когда год спустя Дудек столкнулся с трудностями, кто первым заговорил об этом в прессе? Сандер. В этом не было бы проблемы, если бы Баббель не давал ему билеты в комнату отдыха игроков на «Энфилде».
Через четыре года после ухода из «Ливерпуля» Вестервелд очутился в «Эвертоне»
«Я ошибался, но был еще молод и играл все лучше и лучше – с плохим вратарем не взять пять титулов за полгода, – заявил Вестервелд. – Улье поступил несправедливо, купив на мое место двух человек – еще и в последний день трансферного окна.
По его словам, я допустил слишком много ошибок, но вспомнил только три. Я ответил: «Три ошибки в 103 матчах – не так и плохо». Но он сказал: «Мне нужен вратарь, который никогда не ошибается».
Не сыграв в ЛЧ с «Ливерпулем», Вестервелд пробился туда с «Сосьедадом», но лионец Жуниньо мощным ударом сломал ему палец, и Сандер, повредив еще и лодыжку, пропустил весну-2004.
Летом он всего за 20 минут согласовал пятилетний контракт с «Атлетико», но «Реал Сосьедад» хотел три миллиона евро, а предлагали два – так и не договорились.
Президент Хосе Луис Астиасаран хотел выгодно продать Вестервелда за год до истечения контракта и выталкивал в «Ман Сити», но там царил вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс – Вестервелд чуял, что зовут дублером, и отказался.
Астиасаран пригрозил сезоном в запасе, и Сандер принял первый попавшийся вариант – «Мальорку», откуда «Атлетико» забрал (после срыва трансфера Вестервелда) Лео Франко. Позже Сандер признал, что переезд в Пальма-де-Мальорку разрушил его карьеру.
Он обзавелся там недвижимостью, но почти не играл из-за взлета юного Мигеля Анхеля Мойя. После года без практики и предсезонки в индивидуальном режиме Сандер связался с «Портсмутом» и в одном из первых матчей – против «Ман Сити» – результативно ошибся, надолго сев в запас.
В феврале 2006-го он ехал на «Стэмфорд Бридж», смотреть «Челси» – «Барса», но позвонил испанский журналист Гильем Балаге: «С тобой хочет поговорить [тренер «Эвертона»] Дэвид Мойес. Готов?» – «Конечно!»
Мойес потерял трех вратарей (Мартин и Райт – травмы, Тернер – удаление) и предложил Вестервелду месячную аренду. Сандер согласился, а, положив трубку, подумал: «О черт, это же «Эвертон». Что я наделал?»
После «Эвертона» Вестервелд играл у Эмери, в Серии С и в ЮАР
За «Эвертон» болело большинство его ливерпульских друзей, и по пути домой (футбол отменился, надо было срочно собираться и ехать в Ливерпуль) обратился за консультацией: как воспримут переход?
Ответили, что все в порядке: «Ливерпуль» его выгнал, к тому же давно, а «Эвертону» прямо сейчас нужен вратарь, да и переход-то не напрямую – словом, нечего переживать.
Фанаты и правда встретили тепло, и Фрэнсис Джефферс, с которым Сандер дрался осенью 1999-го, объяснил: «Им не важно, где ты играл раньше: надел майку «Эвертона» – значит, свой».
После двух матчей за новый клуб (0:2 с «Ньюкаслом» и 2:2 с «Вест Хэмом») Мойес поблагодарил Вестервелда за помощь и предложил остаться еще на месяц, но требовалась операция на колене, и Сандер уехал в Нидерланды.
Летом 2006-го Унаи Эмери позвал в «Альмерию», но в Сегунду не тянуло, и Вестервелд отказался. А вскоре передумал – после звонка спортивного директора «Альмерии» Роберто Олабе, знакомого по Сан-Себастьяну.
На юго-востоке Испании Сандер приобрел больше друзей, чем во всех прочих городах, где играл, и вывел «Альмерию» в Примеру. После истечения контракта думал о США или Японии, но из-за смерти отца перебрался поближе к матери, в «Спарту» из Роттердама.
Так удачно заменил Харалда Вапенара, лечившего спину, что предлагали задержаться на год, но колено не позволяло играть на высоком уровне, и Сандер искал более расслабленный вариант в интересном для семьи месте.
Кларенс Зеедорф, еще игравший за «Милан», купил «Монцу» и позвал в Серию С. Вестервелд откликнулся и пару лет достойно (16 сухих матчей из 58) играл против команд вроде «Сорренто», «Виареджо» и «Равенна».
Сказка закончилась из-за финансового кризиса, и новый вариант – ЮАР – скорее пугал, чем интриговал. Но тренер южноафриканского «Аякса» Мартен Стекеленбург (полный тезка экс-вратаря) заверил, что в Кейптауне безопасно.
Вестервелд прожил там четыре года: два года играл, а потом остался ради учебы детей и тренировал вратарей «Аякса». Наигрался он одновременно со Слотом, в 2013-м, но в тренерах не закрепился.
Покинув ЮАР, поработал с вратарями юношеской сборной Нидерландов и отошел от футбола. Но не от «Ливерпуля»: играет за легенд (с Каррагером) и навещает Слота, желая старому приятелю тоже выиграть за год пять трофеев.
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Фото: Gettyimages.ru/Gallo Images, Phil Cole, Matthew Lewis, Mike Hewitt, Martin Rose, Ross Kinnaird, Michael Steele, Ben Radford, Shaun Botterill, Graham Chadwick, Gary M. Prior, Clive Brunskill
Кажется, я старый 😭