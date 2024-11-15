Первый голландец «Ливерпуля»: бесил Каррагера, дрался в дерби, брал 5 титулов за полгода и играл со Слотом

Денис Романцов – о Сандере Вестервелде.

Арне Слот стартовал в Англии с 15 побед в 17 матчах и, закрепившись во главе таблицы АПЛ, принял в кафе тренировочного центра первого голландца «Ливерпуля» Сандера Вестервелда, с которым в сезоне-2007/2008 играл за «Спарту».

– Я и мои одноклубники не привыкли видеть в раздевалке такую большую звезду, – вспомнил Слот появление Вестервелда. – Ты играл в «Ливерпуле», а потом внезапно оказался у нас.

– А ты много говорил, – парировал Сандер, – и дискутировал с боссом. Ты уже тогда был тренером.

В ответ Слот признался, что тренером хотел стать с детства, которое, как и Вестервелд провел на востоке Нидерландов. Росший в Энсхеде Сандер называл регион фермерским, подчеркивая, что люди там гордые и самостоятельные, но скромные и небогатые.

Недостаток денег Вестервелда не тяготил: в детстве ходил с другом на «Твенте» по одному билету. Друг проходил на стадион, одалживал у кого-нибудь второй билет и выносил Сандеру. Дальше устраивались за воротами и болели за команду, в которой не было суперзвезд, зато были кумиры.

Например, громадный вратарь Тео Снелдерс: в 1988-м уехал в Шотландию и вошел потом в Зал славы «Абердина», а перед отъездом подарил перчатки 14-летнему поклоннику – Вестервелду, который только-только пробился в «Твенте» из любительской команды.

На следующий год он сыграл на «Уэмбли» против юношеской сборной Англии, а в 19 лет многообещающе заменил основного вратаря «Твенте» Сандера Бошкера.

Весной 1996-го тот за 17 минут матча с «Аяксом» пропустил четыре мяча (последний – от одноклубника, Ансара Аюпова), и десяток последних туров отыграл Сандер.

С ним «Твенте» обыграл шедших выше «Спарту» и ПСВ, но вскоре контракт истек. При всей любви к родному клубу Сандер сомневался, что и дальше будет играть, и ушел в «Витесс», чей тренер Лео Бенхаккер гарантировал место в основе как минимум в первых десяти турах.

Вестервелд заменил в Арнеме ушедшего в «МЮ» Раймонда ван дер Гоува и стартовал робко, но после слов Бенхаккера («Расправь плечи и будь собой, тебе разрешено ошибаться») встрепенулся и выдал сухой матч с «Неймегеном».

На следующий год, уже с новым тренером Хенком Тен Кате, Сандер взлетел с «Витессом» на третье место – высшее в клубной истории. С Тен Кате «Витесс» играл порой в авантюрный футбол: Вестервелд постоянно был в игре и часто действовал как центральный защитник, получив прозвище Беккенбауэр в перчатках.

«Ливерпуль» купил Вестервелда после отказа Ван дер Сара

Весной 1999-го Сандер отдал голевой пас Никосу Махласу, обеспечив победу над «Аяксом», и после игры узнал, что на трибунах сидели тренеры «Ливерпуля» – Жерар Улье, Фил Томпсон и Джо Корриган.

Приехали за Ван дер Саром, но тот отказал, выбрав «Юве», и английская делегация переместилась в дом Вестервелда, что числился запасным вариантом.

Переговоры начались конструктивно:

– Хотите в следующем сезоне играть за «Ливерпуль»?

– Да, – без раздумий ответил Сандер. – Следующий вопрос.

Позже Вестервелд добавил, что считал Дэвида Джеймса отличным вратарем и удивился интересу «Ливерпуля». Улье же после переезда в Англию именно Джеймса определил как слабое звено команды, не впечатлившись и вторым вратарем – Брэдом Фриделем. Сезон-1998/99 тот закончил конфликтом с Филом Томпсоном.

– Мы «Ливерпуль» и проиграли команде, которая не достойна даже завязывать нам шнурки, – кричал помощник Улье после 0:1 от «Шеффилд Уэнсдей».

– Вы никогда не подбадриваете нас, – ответил Фридель, – только орете, визжите и ноете. Думаете, нам наплевать на результаты [«Ливерпуль» финишировал седьмым]?

– Нет, вам не все равно, вы хотите побеждать, но, когда что-то идет не так, не придаете этому значения.

Улье с Томпсоном искали игроков, которые не будут хихикать в автобусе после поражений, и разглядели в Вестервелде подходящий характер. Сначала он, правда, озадачил, заявив (очевидно, по мотивам свежего требла команды Фергюсона ): «Я мечтал перейти в большой клуб вроде «МЮ». И вот я в «Ливерпуле».

Вестервелд стал самым дорогим вратарем Британии

После Вестервелда (£4 млн) Улье подписал второго голландца – бесплатного форварда Эрика Мейера из «Байера» – и в июле 1999-го представил новичков: еще защитников Аншо (£3,5 млн) и Хююпя (£2,6 млн), полузащитника Хаманна (£8 млн) и Шмицера (£4,2 млн) и нападающего Камара (£2,6 млн).

Аншо с Хаманном английские журналисты и фанаты «Ливерпуля» видели в АПЛ, а остальных новичков не знали и насторожились: кого это Улье притащил на смену Дэвиду Джеймсу, Робу Джонсу, Полу Инсу и Стиву Макманаману (игрокам сборной, покинувшим тем летом «Энфилд»).

Столько ноунеймов за такие деньги: а конкуренты тем временем берут общеизвестных Дидье Дешама , Давора Шукера, Тьерри Анри , Кристиана Циге и Стефана Шварца . Журналист Стивен Келли вспоминал, что на фоне «МЮ», «Арсенала», «Челси» и «Лидса» команда Улье выглядела бедным родственником.

Тревога болельщиков усилилась после восьми туров сезона-1999/2000: к дерби «Ливерпуль» подошел на 11-месте (а «Эвертон» – шестым).

«В Нидерландах говорили, что я играю в английском стиле, – отметил Вестервелд, – К моим плюсам относили игру на выходах, но в АПЛ часть моей работы выполнял [193-сантиметровый] Сами Хююпя – Ван Дейк того «Ливерпуля».

Хююпя облегчал мою миссию, но в то же время не давал сполна показать себя, а все вокруг ждали чего-то особенного от самого дорого вратаря Британии, ради которого – после 10 лет в команде – убрали Дэвида Джеймса.

После первых игр меня критиковали, что не выхожу на навесы, и я подумал: ладно, раз люди этого ждут… И шел на подачи, на которые не следовало идти, только бы показать: «Вот он я». Возможно, я излишне хотел проявить себя».

Жена Вестервелда назвала игру Каррагера (с двумя автоголами) позорищем

Уже в седьмом туре Вестервелд нажил в «Ливерпуле» врага: проиграли «МЮ» 2:3 после двух автоголов Каррагера, и за ужином в Альберт Доке жена Сандера (дочь экс-вратаря «Твенте» Хенни Ардеша) обрушилась на Джейми.

«Она внезапно сочла себя представителем болельщиков «Ливерпуля» и назвала мою игру позорищем, добавив: «Тебе не место в команде». – вспоминал Каррагер. – Я одарил ее самым суровым взглядом и прорычал: «Убирайся обратно в Голландию».

Через пару недель уступали «Эвертону» 0:1, и на 75-й минуте Вестервелд выбежал навстречу Фрэнсису Джефферсу. Выбежал зря, нападающий был в офсайде, но уже после свистка Сандер по инерции влетел во Фрэнсиса, и после столкновения началась драка.

Дитмар Хаманн вспоминал, что Вестервелд и Джефферс так увлеченно обменивались ударами по лицу, словно это часть мерсисайдского народного танца. Майк Райли удалил обоих, замен у «Ливерпуля» не осталось, и в ворота встал защитник Стив Стонтон.

Вестервелд считал, что подвел команду, и ужаснулся, когда на следующий день его вызвал Улье. Сандер ждал наказания, но услышал: «Твоя самоотдача, желание биться мне понравились, – сказал главный тренер. – Мне и нужен вратарь с таким уровнем агрессии. Вратарь, что полностью отдается на поле».

Слова Улье зарядили уверенностью, и после двухматчевого бана Сандера «Ливерпуль» выдал с ним победную серию, поднявшись в топ-5, а в апреле 2000-го – на второе место.

Каррагер обозвал Вестервелда средним вратарем, который воображал себя Гордоном Бэнксом

Стали в итоге четвертыми, не попав в ЛЧ, но Вестервелд отыграл на ноль 14 матчей и в целом доказал, что сильнее Джеймса (5 сухих игр в сезоне-1998/99) – многим, но не Каррагеру.

«Как и многие голландские игроки, Сандер – воображала, – сообщил Джейми в мемуарах. – Считал себя Гордоном Бэнксом (чемпион мира-1966 – Спортс’‘), а, по мне, он – средний вратарь. Просто защита была настолько хороша, что ему не составляло труда выглядеть достойно».

Другого защитника «Ливерпуля»-1999/2000 – Доминика Маттео – жена Вестервелда не обижала, и он сохранил о Сандере более радостные воспоминания: «В середине сезона мы отыграли товарищеский матч на Мальте, а после руководство разрешило пропустить пару стаканчиков в баре, но к полуночи быть в постели.

Когда один из тренеров заглянул в нашу комнату, мы с соседом, Дэвидом Томпсоном, лежали в кроватях с таким видом, будто вот-вот заснем. Под одеялом мы были полностью одеты и, когда дверь закрылась, вылезли на улицу через окно.

Там к нам присоединился Стив Стонтон. Мы на четвереньках проползли мимо балкона Улье, нырнули в такси и поехали в ближайший бар. Считали, что перехитрили и тренеров, и одноклубников, не таких находчивых, как мы.

Представьте наше удивление, когда мы встретили в баре Вестервелда, Мейера и Хаманна. Они тем же способом выбрались на волю, и вместе мы отлично провели ночь».

«Вечеринка закончилась тем, что Диди Хаманн играл на пианино и пел American Pie Дона Маклина», – добавил Эрик Мейер.

В 2000-м Мейер оградил Вестервелда от фанатов «МЮ»

Второй ливерпульский голландец полюбился фанатам раньше всех из новичков-1999. На «Энфилде» Мейера прозвали Безумным Эриком – за агрессивный стиль и нестандартное мышление: например, в игре с «Лидсом», уходя от опеки защитника Даберри перед угловым, он оббежал ворота с обратной стороны.

Родители и дедушка Эрика были мясниками в Меерссене, недалеко от Маастрихта. Подростком и Мейер трудился в мясной лавке, за любую провинность получая от отца подзатыльник, и после 12-часового рабочего дня тренировался усерднее всех в детской команде – только бы вырваться из Меерссена.

К 24 годам Мейер дорвался до ПСВ, но с приходом Роналдо выпал из состава и уехал в Германию. Когда после четырех лет в Бундеслиге позвали в «Ливерпуль» на 15 тысяч фунтов в неделю, Эрик, по его словам, онемел от шока, а жена, напротив, закричала от радости.

За 18 месяцев Мейер забил два мяча. Оба – «Халлу» в Кубке Лиги осенью 1999-го. Оба – правой ногой, хотя Эрик – левша. Через полгода – из-за травмы Робби Фаулера – Улье выпустил Мейера против «МЮ», и Эрик заработал штрафной, с которого Патрик Бергер открыл счет.

Двумя месяцами ранее Мейер посетил с Вестервелдом и Хююпя бой Тайсона и Фрэнсиса на манчестерской MEN Arena.

«Некоторые болельщики «МЮ» узнали нас. Кричали, оскорбляли, и я подошел к ним, – говорил Мейер. – Я был намного больше главного из них и, посмотрев прямо в глаза, предложил три варианта: пойти на хрен, выйти со мной на ринг или вместе выпить пиво. Чувак выбрал пиво».

Джеррард назвал Вестервелда одним из лучших вратарей в игре ногами

Весной 2000-го Улье выбрал нового габаритного форварда – Эмила Хески из «Лестера» – и отпустил Мейера в «Престон».

«Тактически большую часть сезона-1999/2000 мы были ограничены, а с приходом Хески появилась новая опция, – отметил Вестервелд. – Если соперник не давал играть в короткий пас, я адресовал Эмилу длинную передачу, и он скидывал Оуэну или Фаулеру».

Обогатив состав, Улье обыграл в декабре 2000-го «МЮ» (1:0) с «Арсеналом» (4:0), но в последнем матче года неожиданно проиграл «Мидлсбро» с 19-го места – из-за ошибки Вестервелда.

«В игре ногами Сандер – один из лучших вратарей, кого я видел, – говорил Джеррард в автобиографии. – Но мы с Каррагером и Оуэном анализировали его игру и заметили, что некоторые мячи пролетали мимо него слишком легко.

После 0:1 с «Мидлсбро» он заявил, что отбить удар Карамбе помешало то, что мяч был покрыт льдом. По-моему, иногда лучше сказать: «Извините, ребята, виноват». А Сандер искал оправдания и перекладывал вину. И все же он был хорошим вратарем».

Вестервелд доказал это уже через пару месяцев после обидного гола Карамбе: отыграл на ноль полуфинал Кубка Лиги с «Кристал Пэлас», в финале пропустил от «Бирмингема» только с пенальти на 90-й минуте, а в послематчевой серии отразил удары Грэйнджера с Джонсоном, и «Ливерпуль» взял первый титул за шесть лет.

День победы в Кубке Англии Вестервелд считает счастливейшим в жизни – за 10 минут до конца он надеялся только на нестыдное поражение

Ветераны «Ливерпуля» Марк Лоуренсон и Алан Хансен безудержно критиковали Вестервелда в программе BBC Match of the Day, но Сандер, по его словам, никого не слушал и считал, что прогрессирует.

Финал Кубка Лиги-2001 Вестервелд назвал самой важной игрой за два года в «Ливерпуле». Кроме отраженных пенальти, он пару раз спас в дополнительное время и показал миру: у «Ливерпуля» вратарь, с которым наконец-то можно брать титулы.

Заодно воодушевил партнеров на решение новых задач: добыть Кубки Англии и УЕФА и место в ЛЧ-2001/2002. Правда, с первой миссией возникли проблемы: «Арсенал» мощно атаковал в финале английского Кубка, и Анри дважды выходил один на один, не забив скорее по случайности, чем благодаря Вестервелду.

На 72-й минуте «Ливерпуль» пропустил-таки от Юнгберга, и после гола шведа Сандер, по его словам, ждал только свистка Стива Данна: по игре заслуживали 0:3 или 0:4, минимальное поражение казалось не худшим исходом.

Но в оставшееся время Оуэн сделал дубль, «Ливерпуль» победил, и день взятия Кубка Англии Вестервелд назвал счастливейшим в жизни, поставив в один ряд с днями рождения четырех детей (один из них – Сэм – играет за молодежку АЗ).

Вот только праздновать было некогда: через четыре дня бились в Дортмунде с «Алавесом». Сандер жаловался, что в финале Кубка УЕФА подолгу оставался без работы и не чувствовал себя в игре – отсюда и 4:3 к предпоследней минуте.

А потом Вестервелд ошибся на выходе, пропустив от Кройффа-младшего , и Фаулер, по его словам, еле удержался, чтобы не схватить Сандера за горло.

В книге журналиста FourFourTwo Пола Уилкса о вратарях «Ливерпуля» Сандер говорил: «Не пропусти я – гол Фаулера был бы победным, Робби считали бы героем. Но ведь я не нарочно – пытался поймать мяч, помочь команде. Это просто дерьмовый момент, какой бывает у любого вратаря.

Когда в дополнительное время [защитник «Алавеса» и будущий президент «Жироны»] Дельфи Жели срезал мяч в свои ворота, я повернулся к фанатской трибуне, забыв о правиле Золотого гола. А через пару секунд увидел, что все выбежали на поле, и понял: «О черт! Мы уже победили!»

Конечно, после четырех пропущенных я не был счастлив на 100%, но это лучше, чем если бы после моей ошибки мы проиграли – тогда я бы думал едва ли не о самоубийстве».

Место в ЛЧ «Ливерпулю» обеспечили выдающиеся сэйвы Вестервелда в последнем туре

Через три дня после 5:4 в Дортмунде требовалось обыграть «Чарльтон» в последнем туре АПЛ – иначе третье место в ЛЧ доставалось «Лидсу».

«Нам не хватало энергии, и в первом тайме «Чарльтон» убивал нас, – признал Фил Томпсон, – но Вестервелд совершил три-четыре выдающихся сэйва, и ко второму тайму мы перестроились, победив 4:0».

Каррагеру же больше запомнились не спасения Сандера в последнем туре, а как осенью 2000-го Вестервелда превзошел в воздухе капитан «Челси» Деннис Уайз (ниже на 25 см).

«Сандер утверждал, что на нем сфолили, но никто из нас нарушения не увидел. Каждой ошибке он находил странное оправдание», – заметил Джейми в автобиографии.

Сандер парировал: ошибкой он считал каждый пропущенный мяч и был себе самым суровым судьей, но от чужой критики защищался как мог.

«У меня не было проблем с Джейми, – говорил Вестервелд. – Когда меня спрашивают о разнице между английским и голландским футболом, я привожу в пример Каррагера и Джеррарда.

В Нидерландах (да и в Испании) я видел в раздевалке футболистов, которые, казалось, готовы сыграть еще один матч, а Стиви и Джейми отдавали на поле все силы. Мне нравился их менталитет.

Другое дело, что Каррагер поначалу не понимал, как я играю. Однажды я оказался с мячом за пределами штрафной и отпасовал ему, а он вернул с криком: «Какого черта ты делаешь?» Ждал, что вратарь просто вынесет мяч вперед. Я быстро понял, что лучше пасовать Джеррарду, чем Каррагеру».

После ошибки Сандера в августе-2001 «Ливерпуль» купил двух вратарей

Сандер считал, что отчасти ему мешал статус самого дорого вратаря Британии: 42 матча из 103 за «Ливерпуль» он отыграл на ноль, но от него наивно ждали почти стопроцентной непробиваемости – отсюда и вал критики. До лета-2001 от нее ограждал Улье.

После ошибок он поддерживал Сандера: «Теперь знаю, что следующие три матча отыграешь хорошо, потому что всегда исправляешься после неудач».

Но после нервной игры Вестервелда в финалах с «Арсеналом» и «Алавесом» Улье предупредил агента Сандера, что недоволен его клиентом. Добавив, что в новом сезоне у «Ливерпуля» будет другой вратарь: либо более надежный Вестервелд, либо кто-то другой.

А в августе – после завоевания Суперкубков Англии и Европы – играли в АПЛ с «Болтоном», и на последней минуте Сандер слишком рано упал перед ударом Холдсуорта, пропустив нетрудный мяч. После 1:2 Улье спросил полевых, извинился ли Вестервелд, и, узнав, что нет, поставил на вратаре крест.

«Тогда мы поняли, что нужен кто-то посильнее, и началась напряженная неделя, – вспоминал Фил Томпсон. – Хотели Криса Киркланда, но «Ковентри» упрямился, и мы переключились на Ежи Дудека из «Фейенорда», которого нахваливал [тренер вратарей] Джо Корриган.

Дудеком интересовался и «Арсенал», поэтому меня срочно отправили в Варшаву (где Ежи готовился к матчу за сборную), чтобы проследить за медосмотром и оформить переход.

Когда я продвинулся в переговорах, позвонил исполнительный директор «Ливерпуля» Рик Перри: «Фил, мы договорились о трансфере Киркланда». Оказывается, «Ковентри» передумал и принял наше предложение – видимо, узнав о моей поездке к Дудеку.

Я ответил Перри: «Через 10 минут встречаюсь с Дудеком и его агентом – что делать?» Жерар Улье решил, раз вышли в ЛЧ, брать обоих, и Рик поддержал его, избавив меня от необходимости прятаться в отеле от польского агента».

Заехав в Нидерланды за вещами, Дудек вылетал в Ливерпуль из Амстердама и встретил в аэропорту Схипхол Вестервелда, который возвращался после матча сборной: «Значит, слухи в газетах – правда, – сказал Сандер при встрече и, дав пару бытовых советов, сказал на прощание. – Увидимся завтра на тренировке».

Той же фразой завершилась вечерняя встреча Дудека с Улье. Только утром, приехав на базу в Мелвуде, Ежи узнал, что куплен еще и Киркланд, но главный тренер успокоил, объяснив, что рассматривает Криса дублером.

А Вестервелд после пяти титулов за полгода оказался третьим вратарем и кипел от злости: еще недавно Улье говорил, что видит Сандера лучшим вратарем мира, что Шмейхель тоже два года адаптировался к АПЛ, а оно вон как вышло.

Помощник Улье сказал Баббелю: «Передай Сандеру: ему больше не рады на «Энфилде»

«Не думал, что поладим с Вестервелдом, – признался Дудек в книге «Поляк в воротах», – но Сандер повел себя удивительно. Относился ко мне не как к сопернику, а как к другу, помог устроиться, объяснил, как быстрее добираться до «Энфилда» и одеваться на домашние игры.

Он очень мне помог и показал пример, как четыре года спустя вести себя с Пепе Рейной (вратарем, взятым на смену Дудеку – Спортс’‘)».

После 1:2 с «Болтоном» Вестервелд не играл за «Ливерпуль» и посреди сезона-2001/2002 ушел к Тошаку в «Реал Сосьедад».

«Через несколько месяцев после фантастического достижения по сухим матчам в сезоне требла [27 во всех турнирах] с Вестервелдом поступили, как с собакой, – жаловался Робби Фаулер. – Он стал врагом номером один за то, что имел наглость прокомментировать покупку двух конкурентов за один день.

Слышал, что после ухода из «Ливерпуля» он вернулся на Рождество как гость Маркуса Баббеля . Увидев его, Улье пришел в ярость и выяснял, кто позвал Сандера».

Каррагер подтвердил это, добавив, что Томпсон сказал Баббелю: «Передай Сандеру: ему больше не рады на «Энфилде».

«Я не удивился, когда Улье бесцеремонно избавился от Вестервелда, – говорил Джейми в автобиографии. – Многие болельщики сочувствовали Сандеру, и я не понимал их. Мы просто убрали слабое звено.

Когда год спустя Дудек столкнулся с трудностями, кто первым заговорил об этом в прессе? Сандер. В этом не было бы проблемы, если бы Баббель не давал ему билеты в комнату отдыха игроков на «Энфилде».

Через четыре года после ухода из «Ливерпуля» Вестервелд очутился в «Эвертоне»

«Я ошибался, но был еще молод и играл все лучше и лучше – с плохим вратарем не взять пять титулов за полгода, – заявил Вестервелд. – Улье поступил несправедливо, купив на мое место двух человек – еще и в последний день трансферного окна.

По его словам, я допустил слишком много ошибок, но вспомнил только три. Я ответил: «Три ошибки в 103 матчах – не так и плохо». Но он сказал: «Мне нужен вратарь, который никогда не ошибается».

Не сыграв в ЛЧ с «Ливерпулем», Вестервелд пробился туда с «Сосьедадом», но лионец Жуниньо мощным ударом сломал ему палец, и Сандер, повредив еще и лодыжку, пропустил весну-2004.

Летом он всего за 20 минут согласовал пятилетний контракт с «Атлетико», но «Реал Сосьедад» хотел три миллиона евро, а предлагали два – так и не договорились.

Президент Хосе Луис Астиасаран хотел выгодно продать Вестервелда за год до истечения контракта и выталкивал в «Ман Сити», но там царил вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс – Вестервелд чуял, что зовут дублером, и отказался.

Астиасаран пригрозил сезоном в запасе, и Сандер принял первый попавшийся вариант – «Мальорку», откуда «Атлетико» забрал (после срыва трансфера Вестервелда) Лео Франко. Позже Сандер признал, что переезд в Пальма-де-Мальорку разрушил его карьеру.

Он обзавелся там недвижимостью, но почти не играл из-за взлета юного Мигеля Анхеля Мойя. После года без практики и предсезонки в индивидуальном режиме Сандер связался с «Портсмутом» и в одном из первых матчей – против «Ман Сити» – результативно ошибся, надолго сев в запас.

В феврале 2006-го он ехал на «Стэмфорд Бридж», смотреть «Челси» – «Барса», но позвонил испанский журналист Гильем Балаге: «С тобой хочет поговорить [тренер «Эвертона»] Дэвид Мойес. Готов?» – «Конечно!»

Мойес потерял трех вратарей (Мартин и Райт – травмы, Тернер – удаление) и предложил Вестервелду месячную аренду. Сандер согласился, а, положив трубку, подумал: «О черт, это же «Эвертон». Что я наделал?»

После «Эвертона» Вестервелд играл у Эмери, в Серии С и в ЮАР

За «Эвертон» болело большинство его ливерпульских друзей, и по пути домой (футбол отменился, надо было срочно собираться и ехать в Ливерпуль) обратился за консультацией: как воспримут переход?

Ответили, что все в порядке: «Ливерпуль» его выгнал, к тому же давно, а «Эвертону» прямо сейчас нужен вратарь, да и переход-то не напрямую – словом, нечего переживать.

Фанаты и правда встретили тепло, и Фрэнсис Джефферс, с которым Сандер дрался осенью 1999-го, объяснил: «Им не важно, где ты играл раньше: надел майку «Эвертона» – значит, свой».

После двух матчей за новый клуб (0:2 с «Ньюкаслом» и 2:2 с «Вест Хэмом») Мойес поблагодарил Вестервелда за помощь и предложил остаться еще на месяц, но требовалась операция на колене, и Сандер уехал в Нидерланды.

Летом 2006-го Унаи Эмери позвал в «Альмерию», но в Сегунду не тянуло, и Вестервелд отказался. А вскоре передумал – после звонка спортивного директора «Альмерии» Роберто Олабе, знакомого по Сан-Себастьяну.

На юго-востоке Испании Сандер приобрел больше друзей, чем во всех прочих городах, где играл, и вывел «Альмерию» в Примеру. После истечения контракта думал о США или Японии, но из-за смерти отца перебрался поближе к матери, в «Спарту» из Роттердама.

Так удачно заменил Харалда Вапенара, лечившего спину, что предлагали задержаться на год, но колено не позволяло играть на высоком уровне, и Сандер искал более расслабленный вариант в интересном для семьи месте.

Кларенс Зеедорф, еще игравший за «Милан», купил «Монцу» и позвал в Серию С. Вестервелд откликнулся и пару лет достойно (16 сухих матчей из 58) играл против команд вроде «Сорренто», «Виареджо» и «Равенна».

Сказка закончилась из-за финансового кризиса, и новый вариант – ЮАР – скорее пугал, чем интриговал. Но тренер южноафриканского «Аякса» Мартен Стекеленбург (полный тезка экс-вратаря) заверил, что в Кейптауне безопасно.

Вестервелд прожил там четыре года: два года играл, а потом остался ради учебы детей и тренировал вратарей «Аякса». Наигрался он одновременно со Слотом, в 2013-м, но в тренерах не закрепился.

Покинув ЮАР, поработал с вратарями юношеской сборной Нидерландов и отошел от футбола. Но не от «Ливерпуля»: играет за легенд (с Каррагером) и навещает Слота, желая старому приятелю тоже выиграть за год пять трофеев.

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«Я порвал Кану крестообразную связку левым яйцом». Этот немец выиграл с «Ливерпулем» 5 титулов за полгода

Фото: Gettyimages.ru /Gallo Images, Phil Cole, Matthew Lewis, Mike Hewitt, Martin Rose, Ross Kinnaird, Michael Steele, Ben Radford, Shaun Botterill, Graham Chadwick, Gary M. Prior, Clive Brunskill