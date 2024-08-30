Главный грузин английского футбола: перестрелка перед трансфером, ужасная авария и вечная любовь фанатов

Георгий Мамардашвили станет шестым грузином в АПЛ. Первым был Кинкладзе.

Ноэль Галлахер из Oasis вспоминал , что, впервые увидев Кинкладзе, подумал: с ним «Сити» либо выиграет Лигу чемпионов, либо через пять лет окажется в Четвертом дивизионе.

«Мой приятель, работавший на стадионе «Мэйн Роуд» позвонил, когда мы подписали Кинки, и сказал: «Он будто из другого вида спорта!» – «Я уже слышал это». Но приятель оказался прав.

В следующие несколько лет «МЮ» блистал в Европе, а мы маялись в низших лигах, зато у нас был лучший футболист Манчестера (после Роя Кина). Он забивал все эти великолепные голы, обводя восьмерых соперников, потому что не видел достойного адресата для паса.

Его партнеры были дерьмом, собранным по принципу: «Сколько он стоит? Пятьсот тысяч? Держите миллион».

Таланту Кинкладзе в «Ман Сити» середины девяностых хоть сколько-то соответствовал лишь Уве Реслер . Немецкий нападающий настороженно встретил Кинкладзе (ранее тот не вписался в «Саарбрюкен» из Второй Бундеслиги), но уже на первой тренировке изумился балетной грации упитанного грузина.

До «Ман Сити» Кинкладзе ездил во Вторую Бундеслигу, «Атлетико», «Боку» и «Реал»

В детстве – с подачи мамы – Георгий занимался в ансамбле национального танца Грузии (танцы мтиулури обеспечили ему ловкость ног). А заодно – по требованию отца, Робинзона Кинкладзе – ходил на коленях, приседал на одной ноге, часами бегал по песку у моря и поднимался в горы.

В шестнадцать Гио сменил «Динамо» на «Мретеби» (в переводе – «Сногсшибательные») – первый грузинский профессиональный клуб, созданный директором одного из тбилисских театров Важой Чхаидзе, который потом рвался в президенты страны.

Гио талантливо аккомпанировал в атаке Бубе Ткавадзе и через пару лет вернулся в «Динамо». За него заплатили миллион рублей (около четырех тысяч долларов), пообещав Чхаидзе 50% от перепродажи (Важа их потом долго отсуживал).

В «Динамо» Гио заиграл так, что Вячеслав Колосков после Кубка Содружества-1993 назвал его футболистом 21-го века, а «Байер», «Кайзерслаутерн», «Гавр» и «Галатасарай» пригласили к себе.

Гио всем отказал. На матчах грузинской лиги собиралось от силы десять тысяч, а он с детства мечтал сыграть за «Динамо» на переполненном стадионе и отвечал претендентам, что не уйдет до дебюта в Лиге чемпионов.

На исходе лета 1993-го, при 56 тысячах зрителей, «Динамо» в предварительном раунде ЛЧ обыграло североирландский «Линфилд». Победный мяч Гела Иналишвили забил с паса Кинкладзе.

Дальше динамовцев забанили за попытку подкупа судей, и после неудачной командировки в «Саарбрюкен» (соперники играли так жестко, что адаптации не помогло даже присутствие в команде еще одного грузина – защитника Муртаза Шелии) Кинкладзе махнул на просмотр в «Атлетико».

В Мадриде Гио поучаствовал в товарняке с «Бока Хуниорс» и договорился не о контракте, а о новом путешествии – в Буэнос-Айрес. Cыграл там за «Боку» против «Лануса» и не устроил тренера Сильвио Марсолини: тот хотел левого вингера, а Кинкладзе тянуло в центр, где гнездился плеймейкер Альберто Марсико.

Гио снова улетел в Мадрид, уже в «Реал», но тренер Хорхе Вальдано сулил лишь контракт со второй командой, и Кинкладзе вернулся в Тбилиси. Вскоре стартовал первый для Грузии отборочный цикл – Евро-1996.

Отмечая трансфер в «Ман Сити», Кинкладзе чуть не попал в перестрелку

«Вспоминаю декабрь 1994 года, когда мы приехали в Албанию, – говорил мне вратарь грузинской сборной Акакий Девадзе. – Это была не игра – война. В Албании и сегодня-то не очень спокойно, а тогда по центру Тираны гуляли овцы.

На стадионе я думал, что попал в джунгли. Люди гудели, свистели, орали, я все 90 минут опасался, что сейчас эта толпа хлынет на поле. Венгерский судья Мольнар в тот день был за Албанию. Он заканчивал судейскую карьеру, это была его последняя игра, и такого беспредела я больше в жизни не видел.

В первом тайме Шота Арвеладзе открыл счет, а во втором нас заперли на нашей половине поля, но мы чудом отстояли победу. Перед перерывом Кинкладзе выходил один на один, но к нему применили какой-то дикий прием – не то из борьбы, не то из карате.

Короче, его ударили, и, я подумал, убили – он уже не встанет. Знаете, что судья сделал? Поднял Кинкладзе на ноги, дал ему желтую карточку за симуляцию и поставил штрафной в наши ворота.

Перед этим мы разгромили дома Уэльс – 5:0. Гиггза не было, но хватало других звезд: Хьюз, Спид, Джонс. В Кардиффе мы тоже победили – 1:0. Винни Джонс на 28-й минуте так ударил Кавелашвили по мужскому достоинству, что получил красную. А потом Кинкладзе перешел центр поля и перекинул мяч через Саутхолла».

Новый владелец (и бывший нападающий) «Ман Сити» Фрэнсис Ли увидел обзор матча Грузия – Уэльс и попросил у агента Джерома Андерсона полную запись.

Джером достал кассету с ужасным качеством и комментарием на грузинском, но и она укрепила Ли в симпатиях к Кинкладзе. На ответную игру Грузии с Уэльсом он послал скаута «Сити» Джимми Фриззелла и услышал: «Если у вас есть оркестр – он будет им дирижировать».

Фрэнсис отправил факс президенту «Динамо» Мерабу Жордании и договорился о первоочередном праве выкупа Кинкладзе. Вскоре, по словам Ли, Георгием заинтересовались «Милан» с «Барсой», но Жордания сдержал слово и после коротких переговоров в Цюрихе продал Кинкладзе «Сити» за два миллиона фунтов.

Гио рассказывал, что друзья позвали отметить переход в ночной клуб. «Посидели, а на выходе приятель повздорил с подвыпившей компанией, – сообщил Кинкладзе. – Те вытащили пистолеты, он – автомат.

Без жертв обошлось чудом. Приятель запрыгнул в мою машину, мы дали по газам. Нас сразу милицейский патруль принял. Отвезли в отделение. Но разобрались и отпустили».

В «Ман Сити» о Кинкладзе заботился даже сын владельца

Кинкладзе представили в один день с новым тренером «Сити» Аланом Боллом. Защитник Ричард Эджилл привел в автобиографии реакцию вингера Питера Бигри на назначение Болла: «О, черт возьми, только не этот писклявый придурок».

После 17-го места в сезоне-1994/95 игроки ждали сильного тренера, а получили друга владельца, пусть и с медалью чемпиона мира-1966 – жена Болла принесла ее на первую тренировку мужа в «Сити» и хвасталась так, словно с победы над ФРГ на «Уэмбли» прошло 29 не лет, а минут.

«В «Сити» оказалось много переоцененных игроков с длительными контрактами, – добавил Болл. – Пока я думал, кем пожертвовать, глава клуба Фрэнсис Ли сообщил, что близок к подписанию Георгия Кинкладзе из тбилисского «Динамо».

Фрэнсис увидел его, когда Грузия разгромила Уэльс, и восхитился, как Кинкладзе руководил игрой в полузащите. Я посмотрел видео с его игрой и попросил Фрэнсиса поторопиться со сделкой, а то кто-нибудь подсуетится и перехватит Гио».

На первой тренировке Болла, до появления Кинкладзе (из-за бюрократических сложностей они влились в команду не одновременно), игроки не могли отдать больше трех пасов подряд. Алан назвал это «абсолютным позорищем» и назначил дополнительную тренировку, но ветераны обиделись и уехали по домам.

«В команде полностью отсутствовала дисциплина, напряжение нарастало с каждым днем, – вспоминал Эджилл. – В такой обстановке, посреди двусторонки, Фрэнни Ли вывел на поле полноватого парня с прической, закрывающей пол-лица.

Болл остановил тренировку и представил человека: «Парни, это Джорджи. Он не очень хорошо говорит по-английски». Новичок несколько минут не касался мяча, и тренер попросил [полузащитника] Стиви Ломаса: «В следующий раз отдай ему».

Ломас так и сделал, и у нас отвисли челюсти. Гио прошел двух-трех игроков, наклоняясь в одну сторону и двигаясь потом в другую. Невероятное зрелище. После двусторонки предстояла беготня, но после первого круга Гио решил, что с него хватит. Выглядело забавно, но каким же необыкновенным футболистом он оказался.

В «Сити» собралось много игроков, заточенных на черновую работу и сковывание соперников, но никто не обладал техникой, как у Гио. Он одной левой добавил магии нашей игре. С мячом обращался как Марадона, казался одним из лучших футболистов мира».

Фрэнсис Ли рассказывал, что вскоре после приезда в Манчестер 22-летний Кинкладзе остался в отеле Mottram Hall один – его агент и украинский переводчик разъехались по домам.

«Я представил себя в России, в одиночестве, без знания языка и подумал: «Как же тяжело этому мальчишке», – вспоминал Ли. – Я попросил всех, включая моего сына Гэри, заботиться о нем и удивился, узнав, что Кинки мало ест, не пьет, не курит и не встречается с девушками. Не пойму, как он вообще стал успешным футболистом».

Кинкладзе играл так, что «Ман Сити» купил и его друга

«Кинкладзе нуждался в поддержке, и ему помогали всей командой, – добавил тренер Алан Болл. – Поначалу из-за плохого знания английского он терялся по пути из дома на тренировку. Мы нянчились с ним. Следили, чтобы все было в порядке.

Освоившись, он показал класс. Это лучший игрок, с кем я работал. С мячом в ногах он творил волшебство, но не встраивался в привычную английскую систему, и я построил вокруг него новую: трое в обороне, четыре полузащитника, Гио в свободной роли и два форварда.

Со стороны некоторых игроков наметился бунт. Они жаловались, что он не отрабатывал в защите, когда мы теряли мяч, и списывали на это наши неудачи».

В первых одиннадцати матчах АПЛ с Кинкладзе «Ман Сити» набрал лишь два очка.

«Мы играли как ходячие мертвецы, – вспоминал нападающий Уве Реслер. – Не было ясной стратегии, постоянно менялась схема. Болл больше думал о поиске оптимальной позиции Кинкладзе, нашего главного таланта, чем о всей команде.

Тренер не признавал ошибок, а публично обвинял нас с Нилом Куинном в отсутствии голов. Я злился на Болла, но не на Кинкладзе, который был настоящим золотом и приятным парнем.

В кубковой игре с «МЮ» он подарил мне один из любимых моментов карьеры, дав эффектный голевой пас, а через месяц, в марте 1996-го, обвел пять игроков «Саутгемптона» и ловко перекинул мяч через вратаря Бизанта. Вышло так же красиво, как гол Диего Англии на ЧМ-1986».

Среди болельщиков «Сити» , очарованных грузинским Марадоной, были не только братья Галлахеры, но и Рикки Хаттон: «Мне нравилось волшебство Кинкладзе, – говорил британский боксер, впервые увидевший Гио 17-летним. – Он был настолько талантлив, что феерил даже в неудачливой команде.

«Сити» боролся за выживание, но когда Георгий получал мяч, я на трибуне рефлекторно двигался ближе к полю, предвкушая нечто. И думал, как же здорово быть спортсменом, который так завораживает людей».

Глава фан-клуба Кинкладзе – Фрэнсис Ли – к концу сезона купил и нападающего сборной Грузии Михаила Кавелашвили, начавшего с гола в манчестерском дерби, но и появление друга Гио не удержало «Сити» в АПЛ.

«Кинки несомненно был великолепным футболистом, – говорил форвард «Сити» 80-90-х Дэвид Уайт – Назвал бы его даже гением. Но построение команды вокруг парня, который забивал меньше гола за десять матчей и почти не защищался, – большая ошибка.

Нелепо ставить такого самобытного игрока в центр полузащиты и просить Гарри Флиткрофта и Майкла Брауна прикрывать его, жертвуя их созидательными способностями. Порой «Сити» ставил даже трех полузащитников, чтобы страховали одного Кинкладзе. Ставка на него во многом и привела к вылету «Сити».

Кто вылетит, решалось в последнем туре. За спасение бились «Сити» и предыдущая команда Болла, «Саутгемптон». Оставался тот, кто набирал в туре больше очков, а при равенстве – «Саутгемптон».

«Сити» уступал «Ливерпулю» 0:2, но после перерыва забили Реслер и Симмонс, и Болл велел тянуть время и удерживать ничью, так как услышал от кого-то, что в параллельном матче «Саутгемптон» проигрывает «Ковентри» 0:1.

Игроки спокойно пасовались, когда из раздевалки прибежал травмированный форвард Нил Куинн и, размахивая полотенцем, заорал, что нужно забивать третий – в матче «Саутгемптона» на самом-то деле нулевая ничья. Но через минуту грянул финальный свисток, и «Сити» покинул АПЛ.

«После вылета все думали, что Кинкладзе уйдет, – вспоминал Уве Реслер. – Им интересовались «Барселона», «Ливерпуль» и «Селтик», но владелец «Сити» Фрэнсис Ли уговорил его остаться».

Гио говорил, что грезил о «Барсе» и «Ливерпуле», но не мог уйти от болельщиков, которые заваливали письмами с просьбой остаться и вставали на колени с табличкой «Не уходи» (на грузинском).

И от Ли, который стал вторым отцом: следил, чтобы зимой Гио тепло одевался, добился приезда на Рождество его матери (после двух визовых отказов), купил друга – Кавелашвили, а потом и Цхададзе с Шелией – и повысил зарплату.

Увидев на трибунах грузинские флаги, Кинкладзе сказал: «Как я могу бросить людей, которые так меня любят?»

К ночной жизни Манчестера Кинкладзе адаптировал полузащитник Никки Саммерби. По его словам, для обольщения новой знакомой Гио хватало одной фразы: «У меня большой дом. Хочешь посмотреть?»

Так же уверенно он вписался и Чемпионшип, где во второй половине 1996-го забил восемь мячей. Вот только «Сити» вместо борьбы за возвращение в АПЛ шел двадцатым и в декабре получил четвертого тренера за три месяца – экс-защитника и тренера «Ноттингем Форест» Фрэнка Кларка.

В автобиографии Кларк записал, что поначалу нашел Кинкладзе загадочным и хмурым: «Иногда я замечал, что он косился на меня, словно думая: «Я в тебе не уверен». Технически Кинкладзе превосходен. Проходил защиту так, словно ее не существовало, и не бил, а как будто пасовал в ворота.

Немного одноногий, но такими были и Пушкаш с Марадоной. Больше тревожило, что частенько он заигрывался и игнорировал партнеров, не извлекая максимум из создаваемой опасности.

Любовь фанатов заставила Кинкладзе чувствовать, что его игра и так в порядке и не нуждается в улучшении. Он опаздывал на тренировки, немного ленился на поле и не любил бегать без мяча, что злило партнеров.

Я подчеркивал, что Кинкладзе особенный игрок, но и не делал поблажек: штрафовал за опоздания и ругал за ошибки. Наказания он принимал безропотно и не обижался на игровые замечания, потому что хотел стать футболистом мирового класса.

Он стал более командным игроком, и другие ребята стали относиться к нему теплее. Команда объединилась, и это отразилось на результатах».

Кларк отверг Кавелашвили и объединил Кинкладзе в нападении с Уве Реслером.

«С приходом Кларка я снова почувствовал себя счастливым и наслаждался тренировками, – отметил Реслер в автобиографии. – Мы выдали беспроигрышную серию, а я классно взаимодействовал с Кинкладзе. Знал, стоит рвануть к воротам, и он найдет меня передачей.

После гола «Саутенду» с паса Кинки я поклонился ему перед Северной трибуной, отдавая должное его мастерству и видению поля. Если бы Кларк пришел на месяц раньше, мы бы боролись за возвращение в АПЛ, а так финишировали в середине таблицы, и Фрэнни Ли убедил Кинкладзе остаться еще на сезон».

Из-за травмы Гио пропустил последний матч сезона-1996/97 с «Редингом», болельщики все равно 90 минут скандировали: «Он должен остаться!» После игры диктор «Мэйн Роуд» Винс Мюллер (по просьбе главы клуба) вывел Кинкладзе в центр поля.

Увидев на трибунах грузинские флаги, Гио сказал сестре Марине: «Как я могу бросить людей, которые так меня любят?»

После аварии болельщики «Ман Сити» разбирали «Феррари» Кинкладзе на память

Гио получил новую прибавку к зарплате и исполнил давнюю мечту – за 150 тысяч фунтов купил Ferrari 355 GT. Осенью 1997-го устроил гонки с приятелем, утверждавшим, что его BMW быстрее, и едва не погиб.

«Авария была сумасшедшая, – вспоминал Гио. – За секунду вся жизнь проскочила перед глазами. Нас [c Никки Саммерби] закрутило – и врезались в опору моста. Оба вылетели из машины.

У меня был открытый кабриолет. Пристегнуться не успели. Очнулся на асфальте, первым делом ноги ощупал – целы? Я легко отделался – шрамом на пояснице. А машина сплющилась, как консервная банка».

Защитник «Сити» Ричард Эджилл добавил: несколько болельщиков «Сити» мигом примчались к месту аварии и разобрали «Феррари» Кинкладзе на память. Гио наложили 38 швов, но через неделю он уже играл.

В следующие два месяца таблоиды писали о возможной экстрадиции Кинкладзе за опасное вождение и любовных приключениях. На этом фоне он забил еще пару мячей, но не спас Кларка от увольнения.

«Из-за моей тактической ошибки мы не использовали Гио по максимуму, – признал Фрэнк Кларк. – Сначала я ставил его предельно близко к чужим воротам: в паре с Реслером в 4-4-2.

Мы играли успешно, но после сезона-1996/97 отошли от этой схемы. Гио опускался за мячом в середину поля, и казалось, что в штрафной, рядом с Реслером, не хватает нападающего.

Я подумал, что мы станем сильнее, если Кинкладзе разместится под парой форвардов. Это вариант идеально подходил Гио, но закрепостил других полузащитников. Я перемудрил, и это стало одной причин нашего краха».

Сменивший Кларка Джо Ройл быстро разочаровался в Кинкладзе, а заступиться за Гио было некому – Фрэнсис Ли уступил клуб Дэвиду Бернстайну. В центре поля Ройл полагался на ребят побрутальнее, что не улучшило положение «Ман Сити».

Болельщики «Сити» ездили в Амстердам на тренировки Кинкладзе в новом клубе

В последнем домашнем матче требовалась победа над «КПР». Иначе – вылет и из Чемпионшипа. Тогда-то Кинкладзе последний раз вышел в стартовом составе «Сити».

Перед игрой Винни Джонс носился возле раздевалок и орал: «Где Кинкладзе?!» А найдя – схватил за горло и попытался запугать. На первой минуте Гио забил потрясающим ударом со штрафного и пальцами показал Винни знак victory. Победу, правда, «Сити» не удержал и простился с Чемпионшипом. А вскоре и с Кинкладзе. За пять миллионов фунтов Гио продали «Аяксу», где суперсезон (37 голов) выдал его друг Шота Арвеладзе. Джо Ройл объяснил трансфер тем, что «Ман Сити» был на грани банкротства и нуждался в деньгах, а в команде один Кинкладзе стоил миллионы. Но была и вторая причина.

«Я быстро понял, что не реанимирую «Сити» с Кинки в составе, – говорил Ройл. – Фанаты его боготворили и считали светом в конце длинного и темного тоннеля. С ним команда дважды вылетела, но он все равно был самым популярным игроком клуба последних 25 лет. Люди приходили десятками тысяч именно на него.

Гио раздавал завораживающие передачи и забивал феноменальные мячи, но не был командным игроком и на поле иногда надолго становился невидимым. Я ломал голову, как разместить его так, чтобы он принес максимум пользы в атаке и поменьше навредил в игре без мяча.

В первой игре во главе «Сити», против «Ипсвича», выпустил Гио правым полузащитником, в расчете на его волшебную левую и смещения в центр. Сказал делать что душе угодно, когда мяч у нас, и в остальное время контролировать левого защитника соперника.

Не гоняться за ним по всему полю, но следить, чтобы он был перед ним, а не позади. Располагаясь на правом фланге! Но уже на пятой минуте Гио пробежал с мячом по левому, и с его передачи Кит Саймонс открыл счет.

Я крикнул Гио, чтобы вернулся направо, но он меня игнорировал. Левый защитник «Ипсвича» Маурисио Тарикко остался без прикрытия, и мы проиграли 1:2.

Не говорю, что все проблемы «Сити» были из-за Кинкладзе, но в его культе было много неправильного. Если команда играла хорошо, это всегда объясняли талантом Кинкладзе, но для меня он был большой проблемой.

Мы записали видео самых ярких моментов с участием Гио, в том числе несколько ослепительных голов, и его купил «Аякс». Болельщики «Сити» были так разочарованы, что ездили в Амстердам смотреть тренировки кумира в новом клубе».

Уве Реслер вспоминал, что на прощание забронировал у Кинкладзе пару билетов на матч «Реала» – уверенный, что с таким-то талантом Гио со временем окажется в Мадриде.

Кинкладзе звали в «Аякс» на место Литманена, но тот задержался в Амстердаме, и пришлось играть на неудобной позиции

Луиза, одна из болельщиц «Сити», навещавших Кинкладзе в Амстердаме, родила ему сына Сабу. «Начали жить вместе, но… Слишком разный менталитет. Нашему человеку с иностранкой сложно», – рассказал Гио.

В «Аяксе» он ограничился одним голевым пасом в 16 матчах, объяснив это неудобной позицией левого вингера.

«Он и сам виноват, – говорил мне Шота Арвеладзе. – Привык быть лидером в «Сити», а в «Аяксе» еще оставался Литманен , и Кинкладзе сместился на фланг. Там у него не пошло, и он мечтал вернуться в Англию. Даже игнорировал уроки голландского, за что его пару раз штрафовали.

Потом был случай перед матчем с «Витессом». Кинкладзе уже три месяца не играл и после тренировки даже не заглянул в лист с составом. Назавтра я зашел в раздевалку и увидел рядом со своим креслом майку Гио с одиннадцатым номером. Но его-то нет. Он был уверен, что не сыграет, отвез меня на стадион и поехал гулять.

Звоню ему – не берет. Забыл телефон. Думаю: «Блин, вот беда». Взял у Санди Олисе ключи от его машины и помчался в город искать друга. До матча было часов шесть, но я все равно его не нашел и на десять-пятнадцать минут опоздал на командный обед. За это тренер Воутерс убрал меня из заявки.

Я вспылил: «Вы в своем уме? Вы сто пятьдесят раз напоминали Кинкладзе об уроках голландского. Могли бы один раз предупредить, что выпустите впервые за три месяца. Сейчас я всего лишь ездил искать его и опоздал на обед, а не на игру».

Обратился к другому тренеру Бобби Хармсу, легенде, сорок лет работавшему в «Аяксе»: «Боб, это же нечестно. У вас ведь тоже есть друзья. Вы должны меня понять». Хармс поговорил с Воутерсом, и тот сжалился: включил меня хотя бы в запас.

При счете 1:1 Ян подозвал меня: «Я сегодня кое-что сделал для тебя. Теперь ты для меня сделай». Я улыбнулся: «Ты-то для меня как раз ничего не делал». Но я в таких случаях всегда фартовым был, так что забил победный мяч.

Про случай с Кинкладзе Воутерс повторял: «Надо быть профессионалом и фокусироваться на себе, а не бегать за кем-то». Я бы объяснил, что мы с Кинкладзе – как братья, почти одна семья, что я крестный отец его сына… Но на это больше тайма бы ушло.

А самое худшее, что сам Гио мне сказал: «Чего ты искал-то меня? Ну забыл я телефон – и ладно». Вот и ищи после этого такого друга по всему Амстердаму. Но я его люблю все равно».

Получить новое разрешение на работу Кинкладзе помог Алекс Фергюсон

Болельщики «Сити» навещали Кинкладзе в Амстердаме, даже зная, что не увидят в игре. Редактор фанатского журнала Bert Trautmann’s Helmet Ноэл Брэйди рассказывал, что однажды болельщики зашли в Амстердаме в длинный темный бар и случайно наткнулись на Гио, игравшего в бильярд.

Кинкладзе надел черно-желтую выездную майку «Сити» сезона-1998/98, подаренную фанатами, и выглядел счастливым. Он рвался в Англию, и весной 1999-го The Sun писала, что Мел Си из Spice Girls готова заплатить три миллиона фунтов ради перехода Гио в ее любимый «Ливерпуль».

Но в конце ноября 1999-го он перешел в «Дерби». Сосватал туда бывший владелец «Сити» Фрэнни Ли, на излете карьеры игравший в «Дерби».

В правительственную комиссию из пяти человек, которая выдала Гио новое разрешение на работу в Англии, входил один из его манчестерских тренеров Фрэнк Кларк. Из-за амстердамского фиаско Гио не наиграл достаточно матчей за сборную для автоматического разрешения, так что комиссия не была формальностью.

Требовалось бюрократически подтвердить феноменальность Гио, и помогли два рекомендательных письма: от тренера молодежной сборной Англии Питера Тейлора и, что трогательно, от Алекса Фергюсона. Хотя после первого вылета «Сити» Кинкладзе говорил, что перешел бы в любой топ-клуб АПЛ, но в «МЮ» – никогда.

Гио вернулся с лишним весом и все же во втором круге АПЛ-1999/2000 выдал 1+6. Он полюбился болельщикам «Дерби» и даже привлек новых. Джералд Мортимер из Derby Evening Telegraph рассказывал: один парень из Стокпорта отказался от абонемента на матчи «Ман Сити» и купил новый – на «Дерби».

Правда, травмы мешали играть регулярно, а в конце 2001-го главным тренером стал Колин Тодд, который недолюбливал Кинкладзе как игрока и бесился из-за его непунктуальности: «Как ты можешь опаздывать на тренировки, когда у тебя «Феррари»?»

«Кинки не нравилось выполнять на поле черновую работу, – говорил полузащитник «Дерби» Сет Джонсон. – Он не любил за кем-то бегать и просто хотел, чтобы ему давали пас. Иногда он отбирал мяч у партнеров и бежал вперед».

Гио остался в «Дерби» после вылета из АПЛ, и болельщики признали его лучшим игроком команды в сезоне-2002/2003, но их любовь не держала так, как в «Ман Сити».

Кинкладзе отверг новый контракт (с двукратным сокращением зарплаты) и после неудачного кастинга в «Портсмуте» попросился в «Сити». Уверял, что готов играть бесплатно, но идею не поддержал тренер Кевин Киган, и Гио пропустил больше года.

Набрав форму в «Анортосисе» Темури Кецбая, он выдал яркий отрезок в «Рубине» – 2+6 в восьми матчах. Последняя голевая передача – в октябре 2005-го – принесла победу над «Зенитом». После игры Гио познакомился в питерском ресторане с Марианной, ставшей его женой.

В 33 года Кинкладзе закончил из-за травм и, осев в Москве, занялся агентским бизнесом. А сейчас больше времени проводит в Тбилиси, где занимается виноделием и мечтает открыть грузинскую академию «Ман Сити».

Кинкладзе не жалеет, что остался в «Ман Сити» после вылета. Понимает: упустив шанс заиграть в «Барсе» или «Ливерпуле», он добился чего-то не менее важного, раз много лет спустя видит на «Этихаде» грузинские флаги и болельщиков в майках с его фамилией.

Летом 2011-го он на час задержал московский концерт Лиама Галлахера, разговорившись с ним в гримерке. Им было что вспомнить.

Например, что половину манчестерской зарплаты Кинкладзе переводил в Грузию, и в середине 90-х на его деньги возродили тбилисский «Локомотив». Клуб, где 25 лет спустя раскрылся Георгий Мамардашвили.

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Фото : РИА Новости /Г. Ахаладзе; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Shaun Botterill, Ben Radford, Gary Prior, Mike Hewitt, Ross Kinnaird, Mark Thompson/Allsport, Michael Steele