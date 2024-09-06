Дешам называет Италию второй родиной. С ним «Ювентус» выиграл ЛЧ и выбрался из Серии В

Дидье и его «Юве».

За пять лет в Серии А у него только четыре гола, а ведь подростком он играл в атаке и забивал по семьдесят мячей за сезон. Спортивный директор «Нанта» Робер Будзински выиграл борьбу за Дидье у «Осера» с «Сент-Этьеном» и называл его будущей суперзвездой.

Новые одноклубники относились к Дешаму с завистью, и в академии «Нанта» он подружился только с Марселем Десайи. 18 ноября 1984-го они находились на турнире в Монако, и никто из тренеров не решился сказать Десайи, что в автокатастрофе погиб его старший брат Сет, тоже игрок «Нанта».

Доверили 16-летнему Дешаму – он справился. Десайи говорил: «В тот день я потерял одного брата и приобрел другого». В основу «Нанта» Дешам влился раньше Десайи, уже в 1985-м, и тогда же влюбился в девушку на два года старше себя, студентку-логопеда Клод.

Через пару лет Дешам капитанил в «Нанте» и готовился к свадьбе. Рождество-1987 планировал отметить в Англете, с Клод, родителями и старшим братом Филиппом. Тот работал в Бельгии и ранним утром 21 декабря вылетел из Брюсселя в Бордо, но из-за плохой погоды самолет разбился при попытке приземлиться.

Потрясенный смертью Филиппа, отец Клод умер от инфаркта. Две трагедии еще сильнее сблизили Дидье с Клод, но о скорой свадьбе не было и речи.

За три года до перехода в «Юве» Дешама выталкивали из «Олимпика». Он не ушел, стал капитаном и выиграл ЛЧ

Свадьбу перенесли на лето 1989-го. К тому моменту Дешам примкнул к сборной и – с помощью агента Жанно Верта – к «Марселю», где получал в шесть раз больше, чем в «Нанте». И даже больше марсельских звезд – Уоддла , Папена, Франческоли и Тигана.

Но вложений сперва не оправдал и через семь месяцев уехал в «Бордо». Годы спустя владелец «Марселя» Бернар Тапи говорил : «Я хотел преподать Дешаму урок. Через год он вернулся из аренды, и я объявил, что продам его «ПСЖ».

Дидье сухо ответил: «Нет». – «Но ты не дотягиваешь до нашего уровня». – «Я докажу вам обратное». – «Нет, сядешь на скамейку». – «Хорошо, но ненадолго. Я докажу, что вы ошибаетесь насчет меня».

Я оставил его безо всяких иллюзий. Он начал сезон на скамейке, но потом пробился в основу. Выиграв Кубок мира-1998, он сказал в микрофон TF1: «Этого бы не было без Бернара Тапи». Я тогда только вышел из тюрьмы, был разорен, никто меня знать не хотел, а он сказал такое».

Через два года после возвращения из «Бордо» Дешам – как капитан «Марселя» – первым поднял кубок чемпионов после победы над «Миланом».

«Перед игрой у меня голова разрывалась от предвкушения, – признался Дидье в интервью la Repubblica. – Уже к десятой минуте ноги были ватные, потому что три предыдущих дня я думал только об этом матче, но мы все равно победили».

Незадолго до финала ЛЧ защитник «Валансьена» (соперника «Олимпика» по 36-му туру Лиги 1) Жак Глассманн рассказал о телефонном разговоре с марсельским коллегой Жан-Жаком Эйдели.

Тот сообщил, что «Марсель» нуждается в победе для оформления чемпионского титула и спокойной подготовки к финалу ЛЧ, поэтому предлагает вознаграждение, чтобы «Валансьен» не напрягался.

Эйдели написал потом в автобиографии, что за четыре дня до игры с «Валасьеном» оказался на яхте Тапи: «Я стоял рядом с Дешамом и Десайи, когда Бернар попросил: «Свяжитесь с вашим знакомыми из «Валансьена». Пусть не делают глупостей и не ломают нас перед финалом ЛЧ. Вы их хорошо знаете?» Мы дружно ответили: да».

Дешам не комментировал скандал с «Валансьеном», из-за которого «Марсель» оказался в Лиге 2, а Тапи – в тюрьме. Сказал только, что не пожмет больше Глассманну руку.

Дешам пришел в «Юве» вместо Дино Баджо и пропустил из-за операции больше половины сезона

Не прошло и года после игры с «Валансьеном», как Дешам стал одной из первых покупок Лучано Моджи для «Ювентуса».

Двумя неделями ранее Моджи отвертелся от скандала с проститутками для судей перед еврокубковыми матчами «Торино» : заявил на суде, что предоставлял арбитрам переводчиц и не в курсе, как девушки интерпретировали свою миссию.

Между уходом из «Торино» и назначением в «Юве» Моджи консультировал совладельца «Ромы» Пьетро Меццарому (его племянница – жена владельца «Лацио» Лотито). В итоге защитник «Наполи» Чиро Феррара и плеймейкер «Спортинга» Паулу Соуза собирались в «Рому», а очутились в «Юве».

Феррару и Дешама подписали в один день, 6 мая 1994-го. Так начиналась новая глава в истории «Юве»: после восьми лет без скудетто покровитель клуба Джанни Аньелли отчаялся догнать «Милан» Берлускони и доверил управление брату, Умберто.

А тот пригласил не только экс-директора «Торино» Моджи, но и болельщика этого клуба Антонио Джираудо. Ранее Джираудо не работал в футболе, но считался блестящим экономистом.

Умберто Аньелли полагал, что «Юве» не хватало циничного бизнес-подхода, при котором только и возможна продажа молодого полузащитника Дино Баджо «Парме» за девять миллионов долларов и покупка на его место Дешама за два с половиной.

Так мало, потому что контракт с «Марселем» кончился, и Дидье его (с учетом ссылки в Лигу 2) не продлевал. Платить тогда полагалось и за свободных агентов, но меньше, чем если бы контракт еще действовал.

Словом, два с половиной миллиона за нового капитана сборной Франции казались удачной сделкой – новым управленцам «Юве», но не болельщикам. Им в целом не нравилось, что клубом рулят люди из «Торино».

Моджи они встретили баннером: «Нам не нужен гранатовый [цвет «Торино»] лживый наемник». Лучано в ответ убрал координатора фанатов Данте Грасси, пресс-атташе Пьеро Бьянко, врача Паскуале Бергамо и массажиста Валерио Ремино, работавшего в «Юве» 14 лет.

Но фанатов больше тревожило расставание с Дино Баджо. В первом круге нового сезона тот забил пять мячей и к началу декабря лидировал с «Пармой» в Серии А. А Дешам из-за операции на ахилловом сухожилии не играл до февраля 1995-го и дебютировал лишь в 20-м туре, заменив в игре с «Наполи» 25-летнего Конте.

Первый мяч в Серии А Дешам забил с паса Роберто Баджо – в той игре «Юве» оформил долгожданное скудетто

«Мы много раз жили в одной комнате: Дидье – идеальный сосед, – говорил Конте. – Не пил, не курил, не играл в приставку. Просто приходил и говорил: «Кровать – лучшее изобретение в мире». После чего отворачивался со словами: «Спокойной ночи, Антонио». Он спал как убитый, а я пялился в телевизор и завидовал ему».

Отношения с новым руководством Конте начал с конфликта. Марчелло Липпи (46-летний тренер, пришедший в «Юве» из «Наполи») попросил не увлекаться курортами после ЧМ-1994 и пораньше вернуться из отпуска.

Конте ответил вопросом: «Роберто Баджо тоже вернется досрочно?» – «Нет, при чем тут это?» – «Тогда извините. Я приеду позже. Мне нужно восстановиться», – заявил Конте, сыгравший на ЧМ чуть меньше Баджо (100 минут vs 603).

Липпи не сразу расположил к себе и легендарного Джанни Аньелли. Тот отдалился от клуба, но остался болельщиком и съязвил после назначения Липпи: «Скорее «Феррари» [не бравший Кубок Конструкторов с 1983-го] станет чемпионом, чем «Ювентус».

Мало кому нравились и методы нового тренера по физподготовке Джампьеро Вентроне. Конте (годы спустя взявший Вентроне в «Тоттенхэм») рассказывал, что Джампьеро установил у поля колокол позора, в который должен был звонить первый покидающий тренировку.

Другой будущий помощник Конте, Массимо Каррера, говорил мне: «Вентроне – это наш кошмар. Заставлял очень много работать. Представьте, 600 скручиваний на пресс! Упражнения на ноги с весом до 400 кг! Клянусь, после некоторых подходов мне виделась Дева Мария».

Такая подготовка пригодилась после 0:2 от «Фоджи» в октябре 1994-го. Конте назвал матч переломным – после него Липпи вскипел: «Хватит мучиться на поле. Если проигрывать, то атакуя. Мы будем брать инициативу на себя и поджимать соперника на его половине».

«Юве» заиграл с тремя нападающими: Баджо или Дель Пьеро из глубины поддерживали Раванелли с Виалли, которые много бегали, обеспечивая высокий прессинг. Для адаптации к новому стилю 30-летний Виалли даже отдельно работал над техникой бега на тренировках.

После «Фоджи» туринцы выдали шесть побед, из которых Липпи выделил 1:0 с «Миланом». «Мы забили благодаря навесу Анджело Ди Ливио , идеально попавшему в голову Баджо, – говорил тренер. – К тому же соперник 11 раз оказался в офсайде. Команда поняла, как играть с высокой линией защиты и высоким прессингом».

«Юве» побеждал и после того, как Баджо выбыл из-за травмы колена, и это не очень-то улучшило позиции Роберто на переговорах о новом контракте. «Ты будешь смеяться, если узнаешь, сколько мне предлагают», – жаловался Баджо Каррере. Обладателю Золотого Мяча-1993 предложили двукратное понижение зарплаты.

После выздоровления, в марте 1995-го, Баджо разделался с «Фоджей» (1+1 и 2:0), а в мае сделал ассистентский хет-трик в игре с «Пармой», который принес «Юве» долгожданное скудетто.

Второй голевой пас Баджо пришелся на Дешама, и после чемпионской вечеринки Джанни Аньелли сказал: «Жаль, что он не пришел. Хотел поздравить Роберто, ведь именно с его передачи Дешам впервые забил за «Ювентус».

Ради Дешама Конте сдвинули на фланг. Антонио пожаловался в интервью: «Мы побеждаем, но мне невесело»

Дешама лечил в Турку финский профессор Сакари Орава, который оперировал потом Гвардиолу и Бекхэма.

Второй тренер «Юве» Нарчизо Пеццотти заметил, что после операции Дидье менее подвижен, и предложил новую роль. Из полузащитника, что метался между штрафными, Дешам превратился в более статичного опорника-распасовщика (вроде Пирло в «Милане» Анчелотти) и заиграл в паре с Паулу Соузой.

Ради Дидье главный тренер «Юве» сдвинул на фланг Конте. «Играть там очень утомительно и по приезде в сборную я сообщил об этом в интервью Gazzetta, – вспоминал Антонио в автобиографии. – Появился заголовок: «Мы побеждаем, но мне невесело». Джираудо, Моджи и Липпи пришли в ярость.

Тренер при всех отчитал меня за то, что ставлю свои интересы выше командных. Это стало для меня уроком. Хорошее настроение мне вернул Ди Ливио. На моем шкафчике он оставил записку: «Хочешь веселиться – иди в луна-парк».

Чемпионское веселье сочеталось со скорбью по молодому защитнику Андреа Фортунато, который умер в конце апреля 1995-го после почти годичной борьбы с лимфолейкозом.

Тогда же «Ювентус» купил другого 23-летнего левого защитника – Джанлуку Пессотто из «Торино». В чемпионате-1994/95 он дважды обыграл «Юве» и после второй победы заметил в ресторане Urbani Лучано Моджи.

«Надеюсь, два поражения в дерби принесут вам удачу и вы станете чемпионами», – сказал Пессотто. – «Не умничай», – посоветовал Моджи, попыхивая сигарой.

Оказалось, Лучано посетил любимый ресторан туринских футболистов, чтобы понаблюдать за Пессотто вне поля – давно к нему присматривался. Джанлука собирался в «Фиорентину», но Моджи перехватил его, утешив «Торино» четырьмя миллионами долларов и будущим защитником «Уралана» Даль Канто.

Игроков «Юве» поразила страсть Пессотто. Он изучал все газеты и тут же брался за книгу. Виалли, Перуцци и второй вратарь Рампулла дразнили его, узнавая свежие результаты пляжного волейбола и хоккея с мячом, а журналисты атаковали вопросами о любимых писателях.

«Я с детства люблю русскую классику и особенно Достоевского, – признался Джанлука в книге «Самый важный матч». – Однажды в отпуске прочел «Униженных и оскорбленных».

Меня очаровало все: тревоги главного героя, контраст бедности и богатства, влюбленность Наташи в сына бессовестного князя и постепенное осознание несправедливости, с которой приходится жить. Это романтическая история с глубоким подтекстом.

Еще я люблю «Братьев Карамазовых», а «Бесов» не осилил – слишком много персонажей. Позже я открыл Льва Толстого и такой шедевр, как «Анна Каренина».

Перейдя в «Юве», Пессотто поселился в комнате № 424 с другим интеллектуалом Владимиром Юговичем (у них был один агент – Серджо Берти). Пессотто и Югович мало говорили и часами играли в шахматы.

«Мы с Юговичем сражались, как Фишер со Спасским в знаменитой игре начала семидесятых в Рейкьявике. Не сдавались до последнего, а концентрировались, будто выходили на туринское дерби».

Перед матчем с «Торино» редактор Tuttosport попросил Джанлуку сочинить стихотворение о туринском дерби. Пессотто ерошил волосы, заполнил корзину скомканными листами, но все же написал, что матч словно жизненный путь, где от ошибок важно не каменеть, свой шанс ни за что не зевнуть и цели добиться уметь.

В декабре 1995-го «Юве» разгромил «Торино» 5:0, и Дешам отметился первым результативным действием в том сезоне: с его паса Феррара забил четвертый мяч.

В основе «Юве» Дешама окружали бывшие сотрудники хозяйственного магазина и мебельной фабрики

Правда, к концу 1995-го, по словам Дидье, «Юве» сосредоточился на Лиге чемпионов, потеряв надежды на второе подряд скудетто. Слишком уж сильно оторвался «Милан», куда летом 1995-го за 11 миллионов долларов продали Роберто Баджо.

На вырученные деньги (ушли также Колер, Ярни и Орландо) Моджи купил не только Пессотто, но и двух друзей Виалли по чемпионской «Сампдории» , Аттилио Ломбардо с Пьетро Верховодом , их одноклубника Владимира Юговича и нападающего «Реджаны» Микеле Падовано .

Новички здорово помогли в Лиге чемпионов. Особенно Падовано – забил победный мяч «Реалу» в четвертьфинале. А открыл счет в том матче Алессандро Дель Пьеро, лучший бомбардир «Юве» в ЛЧ-1995/96.

«Дель Пьеро прибыл к нам совсем юным, и мы с Виалли помогали ему расти, – рассказывал мне Массимо Каррера. – Поначалу Алессандро играл очень мало и был этим сильно недоволен. Хотел покинуть «Ювентус» [и уйти в «Парму»].

Однажды мы ехали в автобусе на какой-то выездной матч, и я посоветовал Дель Пьеро: «Дождись конца чемпионата, разыграй все карты, которые у тебя есть, и посмотри, что будет дальше. А уйти из «Ювентуса» ты всегда успеешь». Он прислушался и провел в «Юве» 16 лет».

К слову, летом 1993-го, в товарищеском матче с «Падовой», приуроченном к трансферу Дель Пьеро, тогдашний тренер «Юве» Джованни Трапаттони обратил внимание на 27-летнего Анджело Ди Ливио.

«Я бросил школу после восьмого класса, – признался Ди Ливио в интервью Guerin Sportivo, – Работал в хозяйственном магазине, потом в обувном. Дальше молодежка «Ромы», аренды, переход из «Перуджу» в «Падову» и ни одного матча в Серии А к 27 годам.

В августе 1993-го «Ювентус» искал правого полузащитника вместо Паоло Ди Канио, и после игры в честь перехода Дель Пьеро я оказался в кабинете президента «Юве» Бониперти.

У меня была модная стрижка в стиле Duran Duran, но Бониперти отправил меня в парикмахерскую и только потом подписал со мной контракт. В первые недели в «Юве» я сильно нервничал, и, унимая волнение, тайно курил в перерывах матчей».

К осени 1996-го Ди Ливио волновался меньше, и, забив «Стяуа» в первом домашнем ЛЧ, отдал потом три голевых паса в игре с «Рейнджерс» (4:0) в Глазго – Дель Пьеро, Раванелли и Марокки.

Четвертый гол сочинил защитник Морено Торричелли. Он ворвавшись в штрафную с правого фланга, на ложном замахе убрал защитника и левой катнул мяч в ближний угол.

Четырьмя годами ранее Морено работал на мебельной фабрике в Брианце, под Миланом. Пару раз в месяц болел за «Интер» на фанатской трибуне «Сан-Сиро» и играл за любительский «Каратезе».

Ездил в «Верону», но не прошел просмотр, а по возвращении узнал, что украли его машину Lancia Thema. На следующий просмотр повезла жена Барбара (сошлись в ранней юности на любви к гранжу).

«Мне рассказал о Торричелли спортивный директор «Вероны» Франко Ландри, – сообщил Трапаттони в автобиографии. – Увидев Морено в игре, я вспомнил, как работал в юности в типографии и мечтал о «Сан-Сиро».

Президент Бониперти насторожился, узнав, что зову Морено на просмотр: «Сколько ему?» — «22». — «Я думал, это подросток. Раз он в 22 года играет в «Каратезе», у него нет перспектив».

Теоретически он был прав, но я все же устроил три товарищеских матча, чтобы проверить Морено в «Ювентусе», и добился его покупки за 45 тысяч долларов».

Весной 1996-го Торричелли пропустил из-за травмы оба полуфинала ЛЧ с «Нантом» (зато другие защитники, Верховод с Феррарой, отметились голевыми пасами), а на римский финал вышел с болью в лодыжке. И с его выброса из аута началась голевая атака «Юве».

В финале ЛЧ Дешам не пошел к точке, как и Виалли. В серии пенальти справились и без них

За неделю до игры с «Аяксом» на «Олимпико» Липпи на три дня отпустил Дешама к жене – родился их первенец, Дилан.

Марчелло был настолько уверен в победе над действующим победителем ЛЧ (ослабленным потерей Овермарса с Райцигером и депрессией Клюйверта после автокатастрофы), что не репетировал пенальти. Пессотто не был так самонадеян. Накануне игры поставил в ворота администратора и нанес пару десятков ударов.

После 1:1 в игровое время тема пенальти стала довольно актуальной, и Липпи поинтересовался у капитана Виалли: «Пробьешь?» — «Если найдете пятерых безумцев, кто готов, то я с радостью посмотрю со стороны. Если нет, я к вашим услугам».

Джанлука признавался, что после поражения от «Барсы» в финале ЛЧ-1992 плакал каждый раз, когда вспоминал тот матч, и в серии с «Аяксом» так волновался, что даже не смотрел, как бьют Феррара, Пессотто, Падовано и Югович (не стал бить и Дешам – как и через два года, в серии с Италией на ЧМ-1998).

Перуцци отразил удар (тогда еще аяксовца) Давидса, потом Феррара с Литманеном обменялись меткими ударами, и четвертым пошел бить Пессотто. Он так привык к администратору Франко в воротах, что перед Ван дер Саром слегка растерялся.

«Я не слышал свисток судьи и стоял, как вкопанный, – признался Джанлука. – Из транса меня вывел крик Перуцци: «Бей скорее!» Друзья потом говорили, что [моя жена] Реана, находившаяся на седьмом месяце беременности, плакала на трибуне из-за криков болельщиков: «Пессотто промажет. Зачем ему доверили?».

Когда я разбежался, она закрыла глаза от волнения, но Ван дер Сару я забил так же, как накануне администратору».

Волновался и Ди Ливио, для которого «Олимпико» был особенным стадионом. «После перехода в «Юве» я дебютировал в Серии А в родном Риме, против «Ромы», – вспоминал Анджело в интервью Guerin Sportivo. – Было волшебное воскресенье, собралась вся родня, не хватало только папы Америго, не дожившего до того дня.

Через три года на том же римском стадионе я участвовал в финале Лиги чемпионов. Во время серии пенальти я прижался к Торричелли и застонал: «Мамма миа, какие маленькие ворота!»

Величина ворот не помешала забить Падовано и Юговичу, и после второго сейва Перуцци начался увлекательный праздник: игроки «Юве» поочередно пытались отобрать кубок у второго вратаря Микеланджело Рампуллы. Тот веселил болельщиков, выставляя себя главным героем матча.

Виалли говорил : «Первый Кубок чемпионов, выигранный «Ювентусом»в 1985-м, обернулся трагедией [трибуна брюссельского «Эйзеля» обрушилась, погибло 39 человек – в основном итальянцы], поэтому в 1996-м мы стремились победить не только для себя, но и для болельщиков.

Правда, пять дней в Риме стали тяжелым временем для меня – я уже знал, что матч с «Аяксом» будет моим последним в «Юве». Управляющий директор предложил мне пятикратное понижение зарплаты, то есть фактически сказал: «Чао!»

После финала Моджи попрощался и с Паулу Соузой, подобрав Дешаму другого талантливого союзника – Зидана. Зинедин говорил, что звали и в «Барсу», но он выбрал «Юве» в расчете на помощь Дешама.

История с допингом морально опустошила Дешама. В 32 года он завершил карьеру, а через пять лет вернулся в «Юве» тренером

Дешам и помогал, вот только не предупредил о нагрузках Вентроне. «Три недели я страдал по три раза в день, меня тошнило, – говорил Зидан в интервью L’Équipe, – но если бы не тот сбор – не было всей моей последующей карьеры».

Дешам же подчеркнул: «Тренировки Вентроне укорачивают карьеру, но именно благодаря им мы выиграли все».

Дидье добавил, что в сильнейшей европейской лиге девяностых вырос как человек и футболист: «Благодаря Италии я переживаю лучший период в карьере. Во Франции я был мальчиком на побегушках, а здесь стал полноценным футболистом.

В Италии есть тренеры, которые отошли от защитных традиций. Раньше в Серии А учили не проигрывать, а теперь учат побеждать.

В следующем году Франция примет чемпионат мира, и приобретенный в Италии победный менталитет будут иметь решающее значение. В Серии А мы готовимся к победе на ЧМ-1998», – сказал Дешам в январе 1997-го, когда половина основы сборной Франции играла в Серии А.

Через две недели после победного для Дешама и Франции финала ЧМ-1998 тренер «Ромы» заговорил о допинге как причине успехов команды Липпи, и полиция обнаружила в офисе «Юве» 281 лекарство, из которых больше десятка спортсменам не полагались.

Врача «Юве» Рикардо Агриколу то отстраняли, то оправдывали, и остановились на том, что препараты, которые применяли игроки Липпи, либо не считались запрещенными в 1994-1998 годах, либо допинг умело маскировался – например, креатином.

«В 1995-1996 годах я пару месяцев принимал креатин, но потом понял, что мне это не нужно, и прекратил, – говорил Дешам. – Принимал 4-5 граммов в день. Мне сказали, что креатин – препарат, способствующий восстановлению. Все принимали его, но это не имеет ничего общего с допингом».

Дидье признался, что расследование, подозрения и допросы морально опустошили его. В 1999-го он покинул «Юве» и воссоединился в «Челси» с Виалли и Десайи, а уже через пару лет – в неполные 33 – завершил карьеру игрока и мигом возглавил «Монако».

Дешам привел туда фитнес-тренера Антонио Пинтуса, знакомого по «Юве» и «Челси», и против обоих восстали лидер «Монако» Марко Симоне и его друг Кристиан Пануччи. В итоге: два очка в пяти турах и баннеры с призывами к отставке тренера.

Дешам чудом спас клуб от вылета и выдавил бунтовщиков, а его агент Жанно Верт бросил другие дела и сосредоточился на трансферной помощи Дешаму – привел Ротена, Адебайора и Морьентеса.

С ними Дешам забрался в финал Лиги чемпионов-2004, где проиграл «Порту» Моуринью, но из-за продажи лидеров и хаоса в руководстве (три президента за три года) вскоре покинул «Монако» и летом 2006-го вернулся в «Юве».

Дешам покинул «Юве» из-за трансферных споров со спортивным директором. Моджи пытался предотвратить его уход

Пессотто лежал тогда с трубкой в горле в реанимации туринской больницы Молинетте после падения из окна офиса «Юве». Падовано лежал у телевизора в камере №15 тюрьмы Бергамо. А чемпионская пирамида Моджи из-за коррупционного скандала лежала в руинах.

Принимая «Юве», Дешам не знал, в какой лиге предстоит работать. Только через четыре дня выяснилось – в Серии В. Это и так не худший вариант, а еще и остались Дель Пьеро, Буффон, Трезеге, Каморанези и Недвед.

«Не сказать, что мы были полны энтузиазма, – признал Недвед. – Но мы были профессиональны и сосредоточены. Дешам помог сформировать новый менталитет. Хотите верьте, хотите нет, но Серия B очень сложна. Технический уровень ниже, но соревновательный дух и интенсивность зашкаливают.

Против «Юве» все стремились сыграть лучший матч в жизни, а мы ведь еще и начали с минус девятью очками, так что, даже побеждая, долго отставали от лидеров».

«Тренерский характер чувствовался в Дешаме и когда мы играли за сборную, – добавил Трезеге в автобиографии. – В Серии В нам предстояло 20 поездок в разные уголки Италии: Кротоне, Фрозиноне, Специя…

Мы играли на древних стадионах с крохотными раздевалками. Но Дешам прекрасно справился, соединив опытных игроков с молодежью (Кьеллини, Джовинко, Маркизио)».

«Юве» досрочно обеспечил возвращение в Серию А, но Дешам покинул клуб из-за трансферных споров со спортивным директором Алессио Секко. Тот призывал к экономии, а Дешам рассчитывал на скорейшее возвращение «Юве» в зону ЛЧ и соответствующих приобретений.

Интересно, что предотвратить уход Дешама пытался Лучано Моджи, который даже после отстранения пытался влиять на клуб и своего бывшего подчиненного Секко. Выяснилось это в декабре 2007-го, когда появились расшифровки телефонных разговоров Моджи с октября-2006 по май-2007.

Моджи: «Вы должны заявить, что критика в адрес Дешама абсурдна. Мы лидируем, хотя у нас много травм».

Секко: «Окей».

Моджи: «Тренер хорошо работает и останется с нами. Он доверяет всем игрокам. Любая другая информация лжива, ты знаешь».

Секко: «Да».

Моджи: «Добавь, что нам просто хотят создать проблемы».

Секко: «Хорошо».

Моджи: «Скажи так, потому что это очень важно. Слышишь?»

Секко: «Да-да, я понял».

Но Дешам все же ушел и отказал всем претендентам: «Ман Сити», «Лиону» и еще четырем клубам из Франции и Германии. Два года отдыхал с семьей дома, в Кап-д’Ай, на Лазурном берегу, и агент Жанно Верт жаловался: «Как сотрудничать с клиентом, который не хочет работать?»

Обломовщину Дешама прервал другой агент, Жан-Пьер Бернес – бывший директор «Марселя», получивший два года условно за историю с «Валансьеном».

Он вернул Дешама в «Олимпик», и во избежание конфликта внутри клуба Дидье сразу предупредил: если не купят двух игроков сборной Аргентины (Хайнце и Гонсалеса) – немедленно уйдет. Ему дали, кого просил, и Дешам добыл «Марселю» чемпионский титул – первый с начала девяностых.

Через два года Дидье принял сборную, ставшую главной командой его тренерской жизни, но признавал, что сожалеет об уходе из «Юве» в 2007-м, считает Италию второй родиной («Там любят футбол так же, как во Франции») и не исключает возвращения в Серию А.

Какой Дешам человек?

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Ruediger Fessel, Bongarts, Henri Szwarc, Bernd Lauter, Stuart Franklin, Mark Thompson, Anton Want, Shaun Botterill, Grazia Neri