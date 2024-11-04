«Барса» и «Бавария» накидают, форвард «Дортмунда» поможет подняться, Винисиус полетит мстить. Что будет в туре ЛЧ и кого брать в фэнтези

Дедлайн – 20:45 мск во вторник.

Главные вопросы перед 4-м туром фэнтези Лиги чемпионов .

Лучший капитан – Роберт Левандовски/Рафинья или есть другие варианты?

«Барселона» сыграет с «Црвеной Звездой» – очень заманчиво. Но можно ли придумать что-то еще?

Антон Анисимов

Опытный игрок и автор телеграм-канала Fantasy Gazzetta .

– Я бы сюда добавил Харри Кейна. У «Баварии» легкий домашний матч с «Бенфикой», ждем голов, а Кейн в хорошей форме. Почти в каждом матче заносит. Думаю, любой из этих вариантов – Кейн, Рафинья, Левандовски – может выстрелить. Одного фаворита выделить сложно, варианты близкие по ожиданию.

Арам Газарян

Более 10 лет играет в фэнтези. Автор телеграм-канала Оптагон .

– Варианты другие есть, но выбирать их не стоит. Рафинья в лучшей форме жизни, Левандовски вспоминает время в Германии, так что пока не видим спада в «Барселоне», нет смысла бежать к другим. Но если все-таки если хотите другого выбора, лучший для этого – Кейн. В форме, матч дома, «Бенфика» проиграла дома «Фейеноорду» 1:3. Кейн может и превзойти Роберта.

Nikita Repin

Шесть лет в фэнтези. Лучший результат – 48-е место в РПЛ.

– Альтернативный каталонскому вариант – Винисиус. Думаю, история с «Золотым мячом» предельно мотивирует бразильца, он выйдет разрывать, как и весь «Реал» – команде после 0:4 против «Барселоны» есть, что доказывать. Мадридцы не играли тур Ла Лиги, у них было много времени для качественной подготовки к статусному матчу с «Миланом», а итальянскую оборону надежной не назовешь. Жду разгром.

Пара игроков, за счет которых можно подняться в рейтинге – кто это?

Неочевидные опции, чтобы много отыграть.

Антон Анисимов: Серу Гирасси – хороший дифференциал. У «Боруссии» легкий матч против «Штурма», ожидается много голов, а Гирасси – главная сила дортмундцев сейчас. В Лиге чемпионов он хорошо набрал, так что его явно буду брать на тур, хотя в атаке много сильных пиков, ему трудно найти место. Еще выделил бы Люка де Йонга из ПСВ (матч против «Жироны»), тоже интересный пик в атаку, должен быть не очень популярным.

Арам Газарян: Майкл Олисе из «Баварии». Важный игрок системы Венсана Компани реализовывает неочевидные шансы, второй после Кейна. Или Гирасси – команда Нури Шахина идет неровно, но в Лиге чемпионов феерит. Гирасси показывает отличные цифры, это главное атакующее звено немецкой команды. С учетом «Штурма» как соперника Гирасси – очевидный джокер.

Nikita Repin: топов или близких к ним рассматривать не буду, а обращу внимание на возможных джокеров, прежде всего на «Боруссию». Противостояние с австрийцами всегда принципиально, матч может получится весьма результативным. Джейми Гиттенс в прошлом туре знатно покрутил позвонки «Лейпцигу», физики у него на двоих – как раз «Штурму» может залететь все то, что не зашло в Бундеслиге.

Обратил бы внимание на форварда «Динамо Загреб» Сандро Куленовича, он регулярно забивает в последнее время, в том числе в Лиге чемпионов «Зальцбургу». Теперь игра со «Слованом» – соперник не из тех, кто умеет парковаться, моменты у «Загреба» точно будут.

Какой матч будет самый результативный, а какой низовой?

Чтобы понять, где искать атакующих игроков, а где – защиников.

Антон Анисимов: самые результативные матчи жду от «Баварии» и «Барселоны», они должны по традиции много накидать. Самый низовой – от «Лилля» и «Ювентуса». Обе команды мало пропускают и не так много забивают, логично было бы увидеть мало голов.

Арам Газарян: результативными матчами смотрятся «Боруссия» – «Штурм», «Ливерпуль» – «Лейпциг» и «Реал» – «Милан». Ставка «обе забьют» кажется очень вероятной, а две команды с наибольшим ожиданием – «Барселона» и «Бавария».

Низовыми матчами выглядят «Интер» – «Арсенал» и «Болонья» – «Монако». «Арсенал» в явном кризисе, будет стараться минимизировать потери на сложном выезде, «Монако» и «Болонья» тоже не блещут. Если и делать акцент в этих матчах – явно на оборону.

Nikita Repin: с учетом неумения играть от обороны «Црвены Звезды» и куражности «Барселоны» в Белграде вполне можем увидеть 1:5 или около того, матч с наибольшим голевым ожиданием.

А самым грустным ожидаю матч «Болонья» – «Монако». Хозяева очень глубоко сидят, а у команды из Франции проблемы с атакой, к тому же ничья их вполне устроит.

Дедлайн 4-го тура – 20:45 мск во вторник, 5 ноября . Стартуем матчами ПСВ – «Жирона» и «Слован» – «Динамо Загреб».

Фото: Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Alexander Hassenstein; East News /Acero/AlterPhotos/ABACA/Abaca/East News