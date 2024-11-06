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«Реалу» влепил «Милан», «Сити» провалился против Дьокереша, идеальный «Ливерпуль» разнес Алонсо. Главное в ЛЧ

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Ягодицы помогли выиграть «Дортмунду».

Главное во вторник четвертого тура Лиги чемпионов.

«Сити» получил от «Спортинга». Аморим попрощался разгромом Пепа – скоро едет к нему

«Спортинг» камбэкнул против «Сити» – ярчайшие 4:1. В последнем домашнем матче Рубена Аморима. Команду и тренера зарядили таким прощальным перфомансом.

И хоть «Сити» забил быстро (Фил Фоден использовал подарок на чужой половине, ни с кем не делился и пробил), «Спортинг» не потерялся и пошел отвечать.

Виктор Дьокереш выиграл дуэль у Эрлинга Холанда – точно. Убежал один на один с классного паса на ход от 17-летнего Жеовани Кенды (его уже выделял Криштиану, пересеклись в сборной), не дал и шанса подобраться 18-летнему защитнику «Сити» Джамаю Симпсону-Пьюзи. Во втором тайме он добавил еще и с пенальти. А норвежец свой пенальти влепил в перекладину – во всех смыслах звонкий провал.

Между голами суперфорварда победный мяч положил Максимилиано Араухо – уругваец, только летом приехавший из мексиканской «Толуки». Причем он успел буквально за 20 секунд второго тайма.

● «Спортинг» выиграл третий матч подряд в ЛЧ, а «Сити» третий раз подряд в трех разных турнирах проиграл. Противофаза: у португальцев со старта сезона только одна ничья (с ПСВ месяц назад), это уже 15-я победа, а команда Пепа подряд получила от «Тоттенхэма» в Кубке лиги, от «Борнмута» в АПЛ и теперь от «Спортинга». За неделю.

● У Дьокереша пять мячей в этой ЛЧ, все матчи с его голами «Спортинг» выиграл. Идет по нарастающей: гол «Лиллю» (2:0), гол и ассист со «Штурмом» (2:0), хет-трик «Сити» (4:1). Всего в сезоне у Виктора 20 голов за 16 матчей, 11 из них – за пять последних игр, в том числе семь голов за две.

● Фоден забивает только в Лиге чемпионов: три гола в трех матчах. В АПЛ молчит, а в Европе удается: забил «Словану», «Спарте» и теперь «Спортингу». Но сейчас совсем не помогло. 

«Сити» дальше принимать «Фейеноорд», а «Спортингу» – другого топа АПЛ, «Арсенал». 

Открытие в правилах: достаточно наступить на линию при ауте! Узнали, когда ПСВ забивал победный

ПСВ дома разгромил «Жирону» – 4:0. Решили матч еще в первом тайме, к 33-й минуте повели в два мяча. Главный герой – 22-летний американо-немец Малик Тилльман, у него ассист и собственный гол.

Голевую атлетичный полузащитник закинул руками из-за боковой, и этот аут позволил нам открыть новые тонкости правил. Малик, когда бросал, вот так заступил в поле. Заспорили – не отмена ли это, не нарушение ли при вводе. Оказалось, нет. В правилах прописано, что при вбросе аута игрок должен двумя ногами быть за боковой линией или касаться ее. Касание очевидно, никакой отмены.

«Жирона» во втором тайме все только испортила удалением, а в концовке ПСВ докинул еще два, после четвертого мяча – автогола защитника Ладислава Крейчи – вратарь Пауло Гассанига нервно смеялся. Потом еще и подрался на желтую.

● ПСВ в ЛЧ разгоняется: очки третий матч подряд, первая победа. После 1:3 от «Ювентуса» сделали по 1:1 со «Спортингом» и «ПСЖ», теперь вот выиграли – пять очков. А «Жирона» после двух поражений и победы проиграла снова, остается с тремя.

● Тилльман впервые в жизни забил в ЛЧ: до этого в прошлом сезоне были три ассиста. Он воспитанник «Баварии», американец по происхождению, с любопытной аркой в сборных: играл за США U-15, потом за все немецкие возраста, а в итоге выбрал взрослую Америку, был летом на Копе. «Бавария» долго рассылала Малика по арендам, но ПСВ он так понравился, что его выкупили за 12 млн евро перед этим сезоном. У мюнхенцев осталось право забрать за 35. Такие матчи к этому решению как раз подводят.

ПСВ останется дома и дальше теперь примет «Шахтер», а «Жирона» съездит в Австрию к «Штурму».

Головин помог «Монако» выиграть. Но в протоколе его опять нет

«Монако» вырвал победу у «Болоньи» – 1:0. Александр Головин косвенно поучаствовал, отдал предголевую с углового.

У азербайджанского судьи Алияра Агаева быстро появилась неприятная работа: на 19-й минуте он в поле засчитал гол защитника Вилфрида Синго (а может, и автогол вратаря Томаша Скорупского), но игрок «Монако» во вратарской двинул ему по лицу, так что ВАР позвал смотреть, а мяч аннулировали.

Головин еще в первом тайме классно бил штрафной издали – вкручивал под штангу, Скорупски достал. А на 86-й минуте закрутил уже угловой, Бреэль Эмболо головой чуть подправил, Тило Керер одним движением замкнул и принес победу.

● «Монако» последний месяц выигрывает только в ЛЧ. В Лиге 1 побед нет с 5 октября, с тех пор ничья и два поражения – а вокруг них 5:1 над «Црвеной Звездой» и эти три очка в Болонье.

● У Головина по-прежнему нет результативных действий в сезоне. Польза – точно да, но вот 0+0 к ноябрю тревожат.

У россиянина и «Монако» теперь в планах «Бенфика» дома, к итальянцам приедет «Лилль».

«Загреб» камбэкнул в стиле «Спортинга» с «Сити». Только до

Загребское «Динамо» устроило яркий камбэк против «Слована» – 4:1. Хотя пропустили первыми, уже на пятой минуте. Но через пять минут сравняли и дальше забивали только сами.

Прямо как «Спортинг» против «Сити», но на пару часов раньше. Сделал дубль и довел до разгрома форвард Сандро Куленович – если удивились этому имени, значит не читали наше фэнтези-превью, там как раз анонсировали его голы. 

● «Загреб» впечатляет: вторая победа подряд. Семь очков после 2:9 от «Баварии», причем выиграли оба раза на выезде – до этого у «Зальцбурга». А «Слован» на дне, четвертое поражение из четырех, три из них разгромные, с общей разницей 2:15.

● У Куленовича третий гол в ЛЧ: австрийцам в прошлом туре забивал победный. У 24-летнего хорвата прорывной сезон, с учетом чемпионата и квалификации Лиги чемпионов у Сандро уже 13 мячей. Один из его помощников – Марко Пьяца, знакомый по «Ювентусу» и другим командам Серии А, сейчас вот отдал два ассиста.

Динамовцам теперь держаться против еще одной немецкой команды – дома с «Дортмундом», а новая надежда «Слована» на очки – приезд «Милана».

«Дортмунд» выручили ягодицы «Штурма». Нет офсайда – есть победный гол

«Боруссия» выжала победу над «Штурмом» – 1:0. С голом в концовке, хотя преимущество было заметным весь матч.

Помогли обрез австрийцев и ягодицы игрока «Штурма» на линии в момент паса Серу Гирасси.

Оказалось, что Дониэлл Мален благодаря этому не в офсайде, он на 86-й минуте реализовал и принес победу.

● У «Боруссии» третья победа в четырех матчах ЛЧ. Только в прошлом туре получили 2:5 от «Реала», а кроме – два разгрома (3:0 с «Брюгге» и 7:1 над «Селтиком») и эта минимальная победа. Идут высоко. А «Штурм» некрупно, но проиграл все матчи: третий раз в один мяч, но больше нуля очков все равно не дали.

● Связка Гирасс – Маллен сработала второй матч ЛЧ подряд. Только в Мадриде 2:0 потом превратили в крупное поражение, а тут получился победный мяч.

«Дортмунд», как мы знаем, поедет дальше в Загреб, а «Штурм» примет «Жирону». 

Воспитанник еще глубже утопил «Лейпциг». Сделал «Селтику» камбэк

«Селтик» перевернул домашний матч с «Лейпцигом» – 3:1. Немцев наказал воспитанник.

Шотландцы начали с пропущенного: при угловом вместо выноса головой только продлили подачу, а Кристоф Баумгартнер без проблем направил мимо Каспера Шмейхеля уже без сопротивления.

Но резко ответили под конец первого тайма: дубль у 24-летнего немца Николаса-Геррита Кюна, положил два за десять минут и принес победу. В середине второго тайма Рео Хатате только укрупнил.

● У «Селтика» вторая победа и третий матч с очками в этой ЛЧ. Да, провалили второй тур в Дортмунде (1:7), но кроме этого – 5:1 со «Слованом», нули с «Аталантой» и теперь вот уже семь очков за четыре тура. А «Лейпциг» погружается все ниже: четвертое поражение, внезапно притягивает к последнему месту.

● Николас Кюн впервые в жизни забил в ЛЧ – и это так принципиально! Он два с половиной года был в системе «Лейпцига» – с 2015-го до 2018-го, когда главная команда еще только взлетала. С тех пор побывал в «Аяксе», во второй команде «Баварии», а в прошлом январе всего за 3,5 млн евро перешел в «Селтик» – чтобы вот так встретиться в ЛЧ с командой, где ему не дали большого шанса. И уложить ее.

Шотландцы теперь примут «Брюгге», а «Лейпциг» помчит к «Интеру».

«Милан» по делу выиграл на «Бернабеу». Победный мяч у Мораты после привоза

«Реал» проиграл дома «Милану» – 1:3. В этот раз ничего похожего на камбэк.

Миланцы повели внезапно: уже на 12-й минуте, забил после подачи защитник Малик Тиав. Причем не пришлось даже сильно выпрыгивать, сработал классный выбор позиции.

Еще больше разозлили Винисиуса. Он явно хотел мстить, копил с прошлого понедельника: на нем сфолили в штрафной, он забрал пенальти и подкинул паненку. Но еще до перерыва проблем «Реалу» подкинул испанец: Альваро Мората примчал добивать, когда Андрей Лунин отразил на земле удар Рафаэла Леау, а Мората добавил с линии вратарской. Момент начался с ошибки Орельена Тчуамени, ему потом весь матч свистели свои же.

А в середине второго тайма Тейани Рейндерс добил после прострела внезапно эффективного Леау. Один ответный мяч «Реала» отменили через ВАР, а все остальное погасили миланская защита и Майк Меньян.

● «Реал» проиграл половину матчей этой ЛЧ. Чередуют: 3:1 со «Штутгартом», 0:1 от «Лилля» и вот теперь поражение после ярких 5:2 с «Боруссией». У «Милана» другой режим при той же сумме очков: вторая победа после двух поражений. Дважды по 3:1 (до этого с «Брюгге») на контрасте с проигрышами «Ливерпулю» и «Байеру».

● У Винисиуса четвертый гол в четырех матчах этой ЛЧ. Очевидно, лучший шанс в борьбе за новый «Золотой мяч» – тащить в Лиге чемпионов, и он пытается. Но этого мало.

● Малик Тиав прошлый раз забивал еще во второй Бундеслиге. Когда играл за «Шальке», в марте 2022-го «Ингольштадту». За два с лишним сезона в «Милане» голов еще не было – и вот дебютный в такой момент, на «Сантьяго Бернабеу».

«Реалу» дальше на «Энфилд», миланцы съездят к безнадежному пока «Словану».

Хаби Алонсо получил на «Энфилде» – разгром с хет-триком Диаса. Хотя час было тихо

«Ливерпуль» долго разгонялся, но разгромил «Байер» – 4:0! Причем забивать начали только после 60-й минуты.

Выглядело как большой урок для Хаби Алонсо, в какой-то момент у хозяев «Энфилда» просто пошло. Луис Диас стал предводителем, а результат сделали два разноплановых проникновения в штрафную: сначала Кертис Джонс отдал разрезающую, чтобы Диас перекинул вратаря, через две минуты Мо Салах навесил Коди Гакпо так, что главное было мяч отправить правее штанги, а самому сгруппироваться левее, чтобы не травмироваться.

● «Ливерпуль» идеален: четвертая победа, всего один пропущенный. Общая разница 10:1 после «Милана», «Болоньи», «Лейпцига» и «Байера» – соперников из топ-лиг. Леверкузенцы отзеркалили свои 4:0 из первого тура над «Фейеноордом», у них после двух стартовых побед ничья и поражение.

● У Диаса первый хет-трик в Лиге чемпионов. До этого он никогда за сезон не забивал больше двух, а за матч – больше одного. Мохамед Салах в этой игре отдал два ассиста.

«Ливерпуль» примет «Реал», к «Байеру» приедет «Зальцбург».

«Ювентус» тоже не смог обыграть «Лилль». Это проблема команд из топ-лиг

«Лилль» хорош с грандами, теперь выдержали «Ювентус» – 1:1. Даже вели.

Сразу после незасчитанного гола туринцев «Лилль» идеально распрямился, герои все те же: скандальный Эдон Жегрова на фланге развернулся под опекой, а как освободился – покатил шикарный пас на ход Джонатану Дэвиду. Форвард, которого хочет теперь половина топов со всей Европы, без проблем реализовал.

А сравнял «Юве» только с пенальти во втором тайме, Душан Влахович четко реализовал. 

● У «Лилля» очки третий матч подряд, причем с соперниками из топовых лиг. «Спортингу» на старте проиграли, а против «Реала», «Атлетико» и «Ювентуса» – семь очков. Туринцы после двух стартовых побед второй раз подряд потеряли: после 0:1 от «Штутгарта» эта ничья.

● Дэвид забил в третьем матче ЛЧ подряд, уже четвертый гол. Когда он промолчал, «Лилль» проиграл «Спортингу», а потом мяч «Реалу» – победа 1:0, дубль «Атлетико» – 3:1. Теперь гол и ничья.

«Ювентус» дальше ждет выезд к идеальной пока в ЛЧ «Астон Вилле», а «Лилль» поедет к «Болонье».

Таблица по ходу четвертого тура

«Ливерпуль» лидирует и останется первым, «Спортинг» очень высоко.

В среду еще девять матчей четвертого тура ЛЧ, в том числе сыграют «ПСЖ» с «Атлетико» и «Интер» с «Арсеналом», а «Барселона» протестирует «Црвену Звезду».

Фото: eastnews.ru/ANDY BUCHANAN, JOE KLAMAR, Michele Nucci, Jon Super, Christophe Ena, Manu Fernandez, Armando Franca

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