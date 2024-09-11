«Он немного двинутый». Форварда Дурана хотели 40 клубов, но Эмери и Мончи он очень нужен в «Вилле»

У 20-летнего колумбийца уже два победных гола в сезоне.

Неожиданная цифра дня – «Астон Вилла» этим летом отклонила 40 предложений по колумбийскому нападающему Джону Дурану. По крайней мере, так новость подал английский таблоид The Mirror. На самом деле все чуточку сложнее: Mirror ссылался на слова директора футбольных операций Дамиана Видагани, которые в действительности звучат так:

«Не меньше 40 клубов хотят Джона Дурана – вообще все его хотят», – сказал Видагани для Birmingham Live.

Речь скорее про интерес 40 разных клубов к Дюрану, а не про 40 конкретных отклоненных предложений. Хотя эта цифра из заголовка – повод присмотреться к молодому нападающему, летом его правда много упоминали в трансферных инсайдах, а в августе он забил два победных гола.

Джон прошлый сезон просидел в запасе под Олли Уоткинсом – в старте на матч АПЛ 20-летний форвард был лишь три раза. Дуран очень хотел уйти, среди потенциальных покупателей были даже топ-клубы, они предлагали большие деньги, но «Вилла» его оставила. И теперь точно не жалеет.

Отписывался от «Виллы» и показывал жест «Вест Хэма». Дуран пробовал все, чтобы спровоцировать трансфер

Дурана подписали из «Чикаго Файр» в январе 2023-го за 15 млн фунтов – уже тогда выиграли конкуренцию у топ-команд. Правда, молодой нападающий сел в запас и чаще выходил на замену – только в 10 из 52 матчей за «Виллу» в старте. За первые полтора сезона всего восемь голов. Неудивительно, раз играл так мало.

Самому Джону разонравилось сидеть на скамейке уже через год. В январское трансферное окно он захотел уйти – звучали слухи об интересе «Милана». Чтобы намекнуть «Астон Вилле», Дуран удалил из описания профиля всех соцсетей упоминания клуба.

Унаи Эмери тут же включил парня в старт на Кубок Англии против «Мидлсбро» – Джон отыграл 70 минут, но не забил. Но помогло: «Вилла» вернулась в описание профиля. В том же месяце Дуран поздравил колумбийскую футболистку Майру Рамирез с переходом в «Челси» – и добавил к поздравлению три синих сердца. Болельщики не поняли, ведь форварда связывали и с лондонским клубом.

В мае Дуран получил 11 минут славы. В предпоследнем туре против «Ливерпуля» вышел на замену и двумя голами превратил 1:3 в 3:3 – второй получился немного курьезным , но все равно красивым.

Яркое выступление прямо перед летним трансферным окном привлекло внимание – к Джону снова присмотрелись разные клубы. Активнее всех были «Челси» и «Вест Хэм», но «Вилла» отказалась рассматривать предложения ниже 40 млн фунтов. Всплывал вариант с обменом на Коннора Галлахера, но он не сложился из-за проблем лондонцев с ФФП .

В июле главным претендентом на Дурана стал «Вест Хэм», предложивший 30 млн фунтов, молодого игрока и процент от передпродажи. Джону опция понравилась, он пошел снова пробивать переход через соцсети – показал жест, который ассоциируется с «молотками». «Вилла» в ответ запустила дисциплинарное расследование.

Но и этот переход сорвался – «Вест Хэм» предпочел Никласа Фюллькруга. Никакой другой вариант для Дурана не материализовался.

«Унаи уверен: в течение года Дуран станет топ-форвардом». Клуб очень верит в Джона

В том самом интервью для Birmingham Live спортивный директор «Виллы» Мончи и директор по футбольным операциям Дамиан Видагани, колумбийскому нападающему и его ситуации уделили много внимания.

«Унаи очень уверен в Джоне Дуране, очень, – говорит Мончи. – Он считает, что Джон станет одним из лучших нападающих мира уже в ближайшие 12 месяцев. На 100% убежден в этом. Так в чем пробема? Да, у нас еще есть Олли Уоткинс, а Дуран хочет играть. Ситуация непростая, но это идет на благо команде. Иметь двух крутых нападающих лучше, чем одного».

Видагани тоже называет Дурана многообещающим и анонсирует, что колумбиец получит в «Вилле» шанс реализовать потенциал: «Если у вас есть Олли Уоткинс, трудно найти кого-то лучше – он один из двух-трех сильнейших нападающих Премьер-лиги. А Джон Дуран 20-летний мальчик, который знает то, что знаем и мы – у него огромный потенциал. Через какое-то время он может стать лучшим в мире. Унаи теперь дает ему больше времени. Мы разговаривали с Джоном – он хорошо тренируется и всем доволен».

Да и Эмери летом, в самый разгар слухов, защищал Дурана – а ведь болельщики были очень недовольны молодым игроком: «Я верю в Джона Дурана. Он становится лучше, хотя его адаптация была непростой. Он тут, потому что мы хотели, чтобы он остался. Я думаю, что он сделает нас лучше, вырастет вместе с командой. На данный момент я им доволен».

Но вот про Дурана говорит капитан Джон Макгинн: «Джон... Он немного двинутый. Порой иметь его в команде – сущий кошмар. Но иногда он потрясающе хорош».

Лучше и не скажешь.

Дуран мощно начал сезон. Забивает почти в темпе Холанда

Джон со сборной Колумбии съездил на Кубок Америки, но там вышел всего на 13 минут. С одной стороны, обидно, но Дуран отдохнул. Вернулся к концу предсезонки – одновременно с Уоткинсом. Но пока Олли никак не может набрать форму – и конкурент воспользовался.

В первом же туре – иронично, но на выезде против «Вест Хэма» – Дуран вышел на замену и забил победный мяч. И, заодно, показал жестом: «Я остаюсь здесь». С одной стороны, показал он это фанатам «Виллы», с другой – на стадионе «Вест Хэма», куда все лето рвался. Забавная двусмысленность.

Во втором и третьем туре (против «Арсенала» и «Лестера») Дуран снова выходил на замену примерно на 25 минут. С «Лестером» получилось удачно: снова победный – первым же касанием.

Итого два гола за три тура – впечатляющий старт.

В пересчете на 90 минут по скорострельности лучше в АПЛ только Эрлинг Холанду: 2,2 гола против 2,3 у норвежца. Еще и реализация супер: два мяча с пяти. Промах вообще только один, еще один удар прилетел в створ, другой заблокировали.

Даже если Олли Уоткинс вернет форму прошлого сезона уже в сентябре, у Дурана должны быть шансы как минимум до января – ведь «Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов, и ротация Унаи Эмери точно понадобится.

Фото: Gettyimages /Matt McNulty / Stringer, Alex Pantling / Staff, Bryn Lennon / Staff