Топам можно не напрягаться в новой ЛЧ – это правда?

Считаем.

Итоги первого тура Лиги чемпионов: шесть разгромов (в том числе 9:2 у «Баварии» и «Динамо Загреб») и два сомнительных топ-матча. «Милан» дома страдал с «Ливерпулем» (1:3), «Ман Сити» и «Интер» будто экономили энергию , лидер миланцев Лаутаро Мартинес и яркий Генрих Мхитарян вообще начали в запасе. «Аталанта» и «Арсенал» тоже не забили.

УЕФА менял схему, увеличивая количество топ-игр. Вроде получилось, но возникла другая проблема: кажется, цена победы в этих играх ниже. Потому что упущенное можно наверстать против аутсайдеров, которые есть в календаре у каждого большого клуба.

Верно ли опасение, что основной этап ЛЧ можно пройти вполсилы?

Для начала главный вопрос: а есть ли разница, на каком месте финишировать в топ-8?

Повторяем базовый принцип отбора в плей-офф: в 1/8 напрямую выходят восемь первых команда этапа лиги. Остальные 16 (с 9-го места по 24-е) в один раунд (матч дома и на выезде) борются за оставшиеся восемь мест.

И здесь несколько важных вопросов.

Чем первое место отличается от восьмого? Первая команда попадает в 1/4 финала на кого-то из диапазона 15-18. А восьмая – на диапазон 9-10 или 23-24. То есть теоретически восьмой может повезти больше (если 23-24-я команда в отборе победит 9-10-ю).

Вот так выглядит сетка.

А 5-е место отличается от 8-го? Да, но есть нюанс. Например, не исключен вариант, что 5-я команда выйдет в 1/8 на 11-ю, а 8-я на 24-ю! Тот же фокус, что и с первой/восьмой командами.

УЕФА пытается соблюсти базовый принцип, что сильнейшим достаются слабейшие на ранней стадий, но 100-процентной гарантии нет.

А 15-е место отличается от 24-го?

Разумеется: в первой стадии ответный матч играешь дома. Плюс выше шанс на соперника чуть проще в стадии отбора плей-офф. А вот дальше снова нюанс: 24-я команда может выйти в 1/8 на 8-ю, а 15-я – на первую (но это только в случае неожиданностей в отборе плей-офф).

Математика!

А как определятся соперники?

Будет две жеребьевки с учетом ограничений по местам команд. Первая (31 января) определит соперников по отбору в плей-офф, вторая (21 февраля) – полную сетку с 1/8 финала. Кстати, ограничений по странам нет – два клуба АПЛ (и любой другой лиги) вполне могут сыграть друг с другом.

А сколько очков нужно, чтобы попасть в 1/8?

Opta провела 50 тысяч симуляций и вывела расклад. Нижняя ось – очки. Темной-синий столбик – шансы попасть в топ-24 в зависимости от количества очков, голубой – в топ-8.

Ответ простой: 16 очков – почти гарантия прямого попадания в 1/8 финала. С 15 очками возможны нюансы. 14 очков – только если повезет.

Порог входа в топ-24: 10 очков – почти гарантия, 9 – шансы есть, но опасно, 8 – попасть сложно. 7 – нужно чудо!

Напомним, что на этапе лиги команды играют по 8 матчей, два из которых против топ-соперников.

И все же: цена очков в новом формате ЛЧ точно ниже?

К сожалению, у нас нет образца такой же симуляции по старому формату. Но есть история.

При старом формате средний порог входа в 1/8 финала – примерно 10,1 очка. Это 55% от возможных очков. Сейчас может хватить 15 очков (округлим в пользу нового формата) – 62%. Получается, сейчас сложнее? С одной стороны, да. Но и очки брать проще (все же в турнире больше слабых соперников, чем раньше).

Кроме того, можно пройти дальше и с 9 очками – а это 37% от возможных! Правда, в этом случае получаешь дополнительный раунд в плей-офф.

Вывод: новый формат все же понижает вероятность драм на этапе лиги. Есть шанс исправить ошибки.

Самое интересное начнется в феврале.

А как выглядит таблица после первого тура?

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press