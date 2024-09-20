Топам можно не напрягаться в новой ЛЧ – это правда?
Считаем.
Итоги первого тура Лиги чемпионов: шесть разгромов (в том числе 9:2 у «Баварии» и «Динамо Загреб») и два сомнительных топ-матча. «Милан» дома страдал с «Ливерпулем» (1:3), «Ман Сити» и «Интер» будто экономили энергию, лидер миланцев Лаутаро Мартинес и яркий Генрих Мхитарян вообще начали в запасе. «Аталанта» и «Арсенал» тоже не забили.
УЕФА менял схему, увеличивая количество топ-игр. Вроде получилось, но возникла другая проблема: кажется, цена победы в этих играх ниже. Потому что упущенное можно наверстать против аутсайдеров, которые есть в календаре у каждого большого клуба.
Верно ли опасение, что основной этап ЛЧ можно пройти вполсилы?
Для начала главный вопрос: а есть ли разница, на каком месте финишировать в топ-8?
Повторяем базовый принцип отбора в плей-офф: в 1/8 напрямую выходят восемь первых команда этапа лиги. Остальные 16 (с 9-го места по 24-е) в один раунд (матч дома и на выезде) борются за оставшиеся восемь мест.
И здесь несколько важных вопросов.
Чем первое место отличается от восьмого? Первая команда попадает в 1/4 финала на кого-то из диапазона 15-18. А восьмая – на диапазон 9-10 или 23-24. То есть теоретически восьмой может повезти больше (если 23-24-я команда в отборе победит 9-10-ю).
Вот так выглядит сетка.
А 5-е место отличается от 8-го? Да, но есть нюанс. Например, не исключен вариант, что 5-я команда выйдет в 1/8 на 11-ю, а 8-я на 24-ю! Тот же фокус, что и с первой/восьмой командами.
УЕФА пытается соблюсти базовый принцип, что сильнейшим достаются слабейшие на ранней стадий, но 100-процентной гарантии нет.
А 15-е место отличается от 24-го?
Разумеется: в первой стадии ответный матч играешь дома. Плюс выше шанс на соперника чуть проще в стадии отбора плей-офф. А вот дальше снова нюанс: 24-я команда может выйти в 1/8 на 8-ю, а 15-я – на первую (но это только в случае неожиданностей в отборе плей-офф).
Математика!
А как определятся соперники?
Будет две жеребьевки с учетом ограничений по местам команд. Первая (31 января) определит соперников по отбору в плей-офф, вторая (21 февраля) – полную сетку с 1/8 финала. Кстати, ограничений по странам нет – два клуба АПЛ (и любой другой лиги) вполне могут сыграть друг с другом.
А сколько очков нужно, чтобы попасть в 1/8?
Opta провела 50 тысяч симуляций и вывела расклад. Нижняя ось – очки. Темной-синий столбик – шансы попасть в топ-24 в зависимости от количества очков, голубой – в топ-8.
Ответ простой: 16 очков – почти гарантия прямого попадания в 1/8 финала. С 15 очками возможны нюансы. 14 очков – только если повезет.
Порог входа в топ-24: 10 очков – почти гарантия, 9 – шансы есть, но опасно, 8 – попасть сложно. 7 – нужно чудо!
Напомним, что на этапе лиги команды играют по 8 матчей, два из которых против топ-соперников.
И все же: цена очков в новом формате ЛЧ точно ниже?
К сожалению, у нас нет образца такой же симуляции по старому формату. Но есть история.
При старом формате средний порог входа в 1/8 финала – примерно 10,1 очка. Это 55% от возможных очков. Сейчас может хватить 15 очков (округлим в пользу нового формата) – 62%. Получается, сейчас сложнее? С одной стороны, да. Но и очки брать проще (все же в турнире больше слабых соперников, чем раньше).
Кроме того, можно пройти дальше и с 9 очками – а это 37% от возможных! Правда, в этом случае получаешь дополнительный раунд в плей-офф.
Вывод: новый формат все же понижает вероятность драм на этапе лиги. Есть шанс исправить ошибки.
Самое интересное начнется в феврале.
А как выглядит таблица после первого тура?
Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press
раз в пару лет группа смерти попадется, а так ...
2. В формате группового этапа ЛЧ была, как привило, одна группа "смерти". И то, достаточно часто формальная. Потому что там было все равно ситуация когда есть главный фаворит группы и два равных преследователя. А не ситуация, когда три равнозначные команды претендуют на первое место в группе. А все остальные группы были с явными фаворитами, которые тоже могли не напрягаться особо. А к последним турам вообще бросать играть, гарантировав себе место в плей-офф
3. Да, в предыдущем формате могли быть сенсации. Но я гарантирую, что кто-то из фаворитов и в этом формате не попадет в 8-ку. Но сенсация она на то и сенсация, что это маловероятное событие. И они, в целом, не предполагает большую конкуренцию. Конкуренция, это как раз когда топ клубы проигрывают и это не считается сенсацией. И, в этом плане, этот формат пока кажется более удачным. По крайней мере, сейчас не попадание в восьмерку любой команды кроме Реала/МС( может быть еще Арсенала) уже не будет такой сенсацией. Потому что топ клубов в этой ЛЧ больше 8-ми.
большой плюс выхода в 1/8 сразу в том что ты в 1/16 не сможешь споткнуться, а сенсации будут
а МС и Интер выдали отличный матч в те 53 минуты, которые я смотрел
Новый групповой - максимально весело, круто, и более рандомно (что здорово). Очень кайфово видеть табличку с Селтиком, Астон Виллой и Спартой наверху, пусть даже это на время. И посмотрим, как будет не напрягаться какой-нибудь Интер или Арсенал, когда будет идти на 15-м месте перед последними двумя турами
Конечно, настоящая швейцарка была бы веселее, но и так формат бодрый
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