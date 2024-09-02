Тренды летнего окна: топы экономят, вратари дорожают, трансферы молодеют

Графики Павла Тихонова.

Прошедшее лето сложно назвать тихим, учитывая финал саги про Килиана Мбаппе. Тем не менее трансферный рынок в этом году не сходил с ума. В десятке самых дорогих переходов есть люди, которых вы можете не узнать на улице. Например, центральный защитник Лени Йоро – за 62 млн евро перешел из «Лилля» в «МЮ». Или оборонительный полузащитник Жоау Невеш – за 60 млн сменил «Бенфику» на «ПСЖ».

Такое спокойствие в первую очередь исходило от АПЛ, которая отказалась бить рекорд третий год подряд и вернулась к уровню трат лета-2022.

Благодаря росту покупок в Ла Лиге пропасть между АПЛ и остальными теперь не гигаааааантская, а гигааааантская. Разница в летних расходах – примерно 1,35 млрд евро.

Как видите, обороты сбавила не только АПЛ, но и еще три лиги.

Серия А с третьей позиции откатилась на пятую. Возможно, итальянские клубы проявляют финансовую дальновидность – они как минимум не богатеют, учитывая, что новая внутренняя телевизионная сделка подписана на ухудшенных условиях (падение на 2,95%).

Денежное положение Лиги 1 еще тревожнее – там с телевизионщиков выбили только 500 млн евро, хотя планировали миллиард .

Бундеслига традиционно далека от безумной гонки – ее траты вот уже десятилетие плюс-минус на одном уровне.

А вот изгиб кривой АПЛ цепляет глаз – падение расходов на 17%. Говорить о долгосрочных трендах рано, учитывая, что еще недавно били рекорды по расходам. Но осторожность явно неспроста, ведь и январский рынок был наполнен больше страхом, чем деньгами . Одна из причин: многих напугала показательная порка «Эвертона», с которого за нарушения финансовых правил в прошлом сезоне сняли 8 очков.

«Ман Сити», который давно под прицелом финансовых аудиторов, вел себя крайне осторожно и летом потратил всего 25 млн евро. Вы правильно прочли: 25 млн евро. Антирекорд в эпоху шейхов, но не только. Так мало летом клуб не тратил с 2006-го – то есть 18 лет! Что это? Тектонические сдвиги? Сложно сказать. То ли причина в том, что Гвардиола считает команду полностью укомплектованной после прошлогоднего окна (241 млн), то ли клуб действительно чего-то опасается.

Ответ тренера мало что проясняет.

«Я доволен составом. Мы не ожидали, что Хулиан [Альварес] уйдет, но он давно вел переговоры с другими клубами, так что это могло произойти и в конце концов произошло. Если у нас будет много травм, то получим проблемы. Вообще, мне не нравится оставлять игроков без игры на долгое время. Когда все вовлечены и имеют шанс выйти на поле, команда лучше».

«Сити» за 10 лет вошел в топ-4 европейского рынка по расходам на трансферы, как и «Челси» с «ПСЖ». По какому-то совпадению все они сбавили обороты этим летом.

Причины у каждого свои, но надломы кривых – одинаковые. Из большой четверки (по расходам за 10 лет) на себя прошлогоднего похож только «Ман Юнайтед».

«Челси» при этом остался лидером по тратам в мировом футболе, а рядом пристроился… «Брайтон» с расходами в 231 млн евро.

Этот британский продукт xG-эпохи известен четким планированием и ориентированностью на глубокие данные – под каждым потраченным евро скрываются математические формулы и расчеты будущего успеха. Но несмотря на клубный рекорд по тратам, закупку «Брайтона» нельзя назвать сором деньгами – нет ни одного трансфера выше 50 млн евро.

Более того, во всей АПЛ таких сделок только 3 (форвард Соланке в «Тоттенхэм», Йоро в «МЮ», Педру Нету в «Челси»). А премиум-трансферов (выше 70 млн евро) в АПЛ вообще не было.

И это главная особенность окна.

Учитывая взлет 2022-го и 2023-го, ноль выглядит пугающе. Или обнадеживающе.

Есть соблазн сказать: этот ноль – предвестник эпохи стандартизированного футбола без суперзвезд, но с многофункциональными и качественными игроками, которые идеально усваивают даже самые сложные шаблоны. И необязательно, чтобы они забивали голы.

Когда на семейном совете ваш ребенок скажет, что хочет быть центрфорвардом или свободным художником, ответьте ему, что самая востребованная профессия сейчас – центральный защитник. Доказательство.

Справедливо уточнить, что так было и в прошлом сезоне. Во многом популярность амплуа обусловлена тем, что на поле центральных защитников больше, чем, например, вратарей.

С другой стороны, эта позиция не всегда самая актуальная на трансферном рынке. Например, в окнах-2015 и 2017, 2019-м на первом месте шли центрфорварды.

Прошедшим летом центральных защитников покупали чаще всего, но только в Испании за них платили больше, чем за игроков других амплуа.

Чем больше кружок, тем выше медианная стоимость трансферов на определенной позиции. На картинке рассчитаны именно медианные значения (половина результатов в выборке ниже его, половина – выше), а не средние, чтобы один дорогой трансфер не мог сильно повлиять на картину.

Как видим, общего паттерна в лигах нет, но кое-что общее есть. В четырех лигах из пяти самые дорогие активы – вингеры. В Бундеслиге, Ла Лиге, Лиге 1 вратари – наименее ценное амплуа этим летом. В Серии А за них тоже дают не так много.

А вот в АПЛ голкиперы неожиданно взлетели в цене.

Еще в прошлом сезоне половина купленных клубами АПЛ киперов стоили менее 8 млн евро. Сейчас сразу 6 вратарей преодолели отметку в 20 млн евро.

Давид Райя в «Арсенал» из «Брентфорда» (в команде Артеты уже второй сезон, но полноценный трансфер оформили только сейчас) – 32 млн евро.

Георгий Мамардашвили в «Ливерпуль» из «Валенсии» (испанцы арендовали его до конца сезона) – 30 млн евро.

Филип Йоргенсен из «Вильярреала» в «Челси» – 24,5 млн евро.

Одиссеас Влаходимос из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл» – 23,6 млн евро.

Аарон Рэмсдейл из «Арсенала» в «Саутгемптон» – 21,4 млн евро.

Майк Пендерс из «Генка» в «Челси» (остался в аренде) – 20 млн евро.

Возможно, это аномалия имени Боули и запутавшегося во вратарях Микеля Артеты (продал купленного два года назад Рэмсдейла), а возможно, следствие тактического тренда. Известно, что вратари это теперь не просто отражатели ударов, но и центральные защитники и даже конструкторы атак на начальном этапе.

Именно поэтому в современном футболе молодые голкиперы, которые охотно впитывают требования, ценятся выше, чем прежде. Тому же Пендерсу всего 19 лет.

Но этот тренд касается не только вратарей.

Клубы все больше ориентированы на покупку игроков с перспективами, чем на готовых звезд. Средний возраст приобретенных АПЛ игроков самый низкий как минимум за 10 лет. Тренд на снижение наблюдается уже как минимум четыре года.

И это отличительная черта именно АПЛ и Лиги 1. В Испании и Италии средний возраст приобретаемых футболистов гораздо выше.

Очевидно, в том числе и за счет омоложения клубы АПЛ (пока не все) передают сигнал: возможно, раньше мы и правда сначала платили, а потом думали, но сейчас наоборот. Если перемены в сознании действительно есть, то у них несколько причин: уроки ковида, ужесточение правил, влияние xG-эпохи, наверняка что-то еще.

Трансферное окно – это не только острые сюжеты в дедлайн, но и способ чуть лучше понять футбол.

Неужели он и правда плавно превращается не только в гонку денег, но и умов?

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham