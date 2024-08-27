Мамардашвили в «Ливерпуле», но не сразу. Главный риск – ждать места придется слишком долго

Алиссон-то пока не уходит.

Георгий Мамардашвили перешел в «Ливерпуль» из «Валенсии», сошлись на 30+5 млн евро. Но это отложенный переезд, сезон-2024/25 грузинский 23-летний летний вратарь проведет в Испании.

Фабрицио Романо добавляет, что готов шестилетний контракт, а «Валенсия» получит 10% от возможной перепродажи.

У «Ливерпуля» же есть Алиссон – зачем Мамардашвили? Боятся, что бразилец уйдет в СА

Алиссон железный первый номер, «Ливерпуль» в нем не сомневается. А Куивин Келлехер – второй выбор. У Алиссона контракт до 2027-го, у Келлехера на год короче.

«Ливерпуль» не верит, что бразилец отработает договор до конца. Инсайдер Пол Джойс пишет, что на Алиссона всерьез нацелены в Саудовской Аравии: пришли в июне, но 31-летний вратарь отказался от перехода. Он хочет еще немного поиграть в Европе.

«У меня есть контракт, и я хочу его выполнить, – объясняет сам Алиссон. – Готов заключить и новое соглашение. Я счастлив здесь. Моя семья счастлива. Я никогда не доходил до того, чтобы обсуждать зарплату с саудовцами. Это простой интерес, местные зарплаты немного привлекают внимание. Это нормально. Думаю, что могу там поиграть, но сейчас точно не время».

Алиссон поддержал трансфер Мамардашвили: «Не собираюсь оставаться здесь вечно, я старею. Нет, я еще молод для вратаря. У меня много энергии. Еще многое смогу дать «Ливерпулю», но клуб смотрит вперед. Это правильный шаг. Но и я остаюсь».

А как же аренда Мамардашвили в «Борнмут»?

Сорвалась в последний момент. «Борнмут» устал ждать, пока «Ливерпуль» и «Валенсия» договорятся.

Сначала планировалось так: подписывают предварительное соглашение, отправляют Мамардашвили в «Борнмут». Английский середняк приютил бы на год в аренду, дал бы возможность адаптироваться к новой лиге.

Рассматривали вариант и с остановкой на два года, если Алиссон не уйдет следующим летом.

«Валенсию» все устраивало, но долго не могли сойтись в цене: президент Питер Лим настаивал на фиксированных 40 млн евро, отклонил два предложения. Но в итоге согласился на 35 млн – на тот момент «Борнмут» уже вышел из сделки.

Боялись, что стороны не придут к соглашению. Сейчас «Борнмут» ведет Кепу Аррисабалагу, он до сих пор ждет конец саги с Андреем Луниным в «Реале».

Зачем «Ливерпулю» Мамардашвили? Он почти готовый топ, но может и пересидеть в ожидании

Объясняет Вадим Лукомский :

«Вы точно помните перфомансы Мамардашвили на Евро-2024. В главном против Чехии он сделал 11 сэйвов (лучший результат на турнире). Грузинский кипер прекрасен в традиционной игре на ленточке. Эти подвиги – лишь продолжение сезона Ла Лиги. В кампании-2023/24 он выбил лучший показатель по предотвращенным голам – спас «Валенсию» от 11-12 голов.

Контроль штрафной площади – еще один аспект игры, в котором Георгий доминирует. Очень круто забирает навесы – за последние два сезона он либо зафиксировал мяч, либо акцентировано выбил при 92% подач, на которые выходил. Это второй результат в лиге.

В описанных направлениях Мамардашвили уже кажется готовым топом. На этом фоне чуть проседают более современные вратарские функции: контроль пространства при высокой линии защиты и игра ногами. Но вратарь «Валенсии» прибавляет с каждым годом, а пробелы отчасти связаны со стилем команды, который требует лишь эпизодически проявлять эти навыки.

Самый значимый скачок в игре ногами у Мамардашвили случился при Дженнаро Гаттузо, так как итальянец делал особый акцент на розыгрышах. Теперь он точно выше среднего и весьма вариативен – отдает не только пасы под давлением на своей трети, но и точные дальние. Рубен Бараха не так фанатичен по части требований, но порой придумывает интересные заготовки с участием Георгия.

Главное сомнение в трансфере точно не вокруг потенциала Мамардашвили, а вокруг будущего Алиссона. Ближайший сезон Георгий проведет в «Валенсии», а конкурировать с бразильцем начнет только в 2025-м, но даже через год непонятно, за счет чего откроется реальное окно возможностей.

Алиссону – 31. Вратарский спад еще далеко. Мамардашвили выглядит достойным преемником, особенно если продолжит прогрессировать в текущим ритме. Вот только может пересидеть в ожидании шанса».

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; East News /KENZO TRIBOUILLARD / AFP; Ivan Terron/Keystone Press Agency, IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press