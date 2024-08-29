4 мифа о том, что стало с Кьезой после разрыва крестов

Сдал?

Свершилось: Кьеза перешел из «Ювентуса» в «Ливерпуль»!

Самый частый вопрос: почему так дешево? За него заплатят 12 млн евро + бонусы. Туринцам он обошелся в 57 млн, и это было еще до того, как Федерико размотал Евро-2020 и стал самым узнаваемым итальянцем в среде тех, кто по непонятным причинам игнорирует Серию А.

Ответы, которые обычно следуют за вопросом о цене, породили несколько мифов. В начале 2022-го Кьеза порвал кресты и почти на год вылетел из игры. Теперь говорят, что он потерял скорость/сдал/не нужен Мотте.

Или все вместе.

Это правда?

Первый миф: Кьеза утратил скорость

Когда Феде перешел в «Юве», я представил его крайком, который низводит футбол до олимпийских стандартов . Таким он и остался. Кьеза не был и никогда не станет цельным игроком. Он герой эпизодов, хищник рваных ритмов и переходных фаз. Хаос его не пугает – он его аватар.

Ураганный стиль основан на выдающемся атлетизме. Первый миф, который возник вокруг Кьезы и его ценника – якобы он потерял скорость.

Некогда то, что сейчас стало мифом, было всего лишь опасением туринской тифозерии и развеялось вскоре после излечения Феде. В третьем матче после возвращения он отреагировал на переход владения пугающим спринтом – съел 65 метров за 6,5 секунды. Датчики зафиксировали скорость в 35,5 км/ч.

До травмы Кьеза почти три года не забегал за 35 км/ч.

За полтора года после восстановления Кьеза выдал несколько таких рывков, а в прошлом сезоне разогнался до 35,8 км/ч. Быстрее бегал только в 21 год – за три сезона до травмы.

Феде утратил маневренность, но не скорость.

Второй миф: Кьеза сдал

Забавно, что этот миф появился еще до того, как Федерико дал формальный повод – то есть прежде, чем он отыграл несколько матчей. Болельщики, которые боялись психологической скованности, сразу же ее разглядели. Точно так же другие увидели, будто Кьеза сдал: стал осторожнее, медленнее, скучнее.

После восстановления Феде газовал больше обычного – бросал себе вызовы. И куражился на тренировках: «Первые занятия были веселыми. Я здорово позабавился, когда не давал отобрать мяч. Я настолько растворился в игре, что вообще забыл о травме».

Нельзя сравнивать нынешнего Кьезу с прежним, не учитывая контекст. Последние три года он отыграл у тренера, который избегает профильных вингеров и не любит высокие фланги. Аллегри ставил Феде вторым форвардом. Подобное случилось с ним в последний год во Флоренции, и большого прока от этого не было: он просто не понимал, как двигаться. Мучился без пространства и страдал от обилия обязанностей.

В тот год Кьеза забил шесть мячей в 23 матчах, сыгранных нападающим, и пять мячей в 13 играх на краю. Тренер сборной Манчини критиковал штаб «Фиорентины»: «Феде играет на позиции, где ни на что не годен. Он не нападающий; ему тяжело спиной к воротам. Он разрушителен только на фланге».

Чтобы сделать жизнь Феде еще веселее, Аллегри ставил налево Костича. Сваливаясь на край, Кьеза почти не находил пространство и ситуации 1-в-1: серб забегал в те же зоны, приводя защитников. Когда Костич не играл, результативность Феде возрастала втрое.

Добавьте к этому ультраоборонительный футбол Аллегри – тогда 209 минут на голевое действие в прошлом сезоне и 149 минут в позапрошлом покажутся серьезными цифрами. Даже в таком сценарии Кьеза оставался топом в том, что его определяет – обострении, продвижении, создании угроз без поддержки партнеров.

Наверняка можно сказать только то, что последние сезоны хуже его прайма. Но далеко не самые слабые в карьере.

Очевидно, что Феде выдерживает свой средний уровень. А по лучшей версии мерить ошибочно. Мы говорим о вингере, который не играл на краю, и монстре 1-в-1, который не оставался 1-в-1. У него не было шансов повторить сезон-2020/21 при Пирло.

А у нас не было объективной возможности оценить, в чем проблема: в Кьезе, который так и не вернулся на пик, или тактике, которая скрыла состоявшееся возвращение.

Третий миф: после крестов Кьеза превратился в стекло

Эта единственная версия, которая близка к правде. И вполне может ей быть. За два неполных сезона после разрыва крестов Кьеза заработал еще 11 повреждений и пропустил три месяца. Он лечится примерно в два раза чаще среднего показателя в топ-лигах.

Но давайте взглянем на историю травм.

Кьеза посыпался еще до крестов. За пять месяцев на старте сезона-2021/22 он получил столько же травм, сколько за предыдущие пять лет карьеры. Вингер со стальными ногами вдруг превратился в стекло.

Кьезе едва исполнилось 24 – до износа еще далеко. В его жизни изменилось всего два обстоятельства. Во-первых, он ушел в сокращенный отпуск после сезона с 61 матчем за «Юве» и сборную. Во-вторых, его тренером стал Аллегри.

Есть мнение, что Феде не справился с плотным календарем и осенью, когда сказалась нехватка восстановления после предыдущего года, развалился. Так это или нет, невозможно проверить. Но ошибочно думать, что подобный сезон Кьеза провел впервые. Он отыграл на двух молодежных Евро и одно время совмещал сборные разных возрастов. Например, в одном сезоне в «Фиорентине» он накопил 56 матчей.

Зато кое-что прояснит второе обстоятельство: вовсе не совпадение, что Кьеза распался сразу после смены тренера. Атакующий игрок в команде Аллегри – одна из самых опасных профессий в ЕС.

За два полных сезона с ним Влахович пропустил 145 дней. Мората отсутствовал в среднем 57 дней в году. Кин – 44.

Только Игуаин держался. Но до перехода к Аллегри он два года вообще не ломался.

При Аллегри ювентини вылетали почти в два раза чаще, чем при Пирло (удивительно, как точно эта цифра совпадает с увеличением травм у Кьезы). Особенно плохо обстояли дела с мышечными повреждениями. По словам доктора Фабрицио Тенконе, среднестатистическая команда собирает 15-20 мышечных травм за сезон. «Ювентус» Макса получал столько за полсезона.

Причина в тренировках, которые на самом деле ни к чему не готовят.

Массимо «Палач» Нери, мэтр физподготовки, однажды прошелся по Пиоли с Аллегри: «Они занимаются в основном профилактикой. Так нельзя. Футболист как машина: иногда нужно крутить мотор до отсечки. Нет смысла концентрироваться на изолированных и стабилизационных упражнениях, чтобы компенсировать недостатки. Такие упражнения не развивают спортсмена. Если не разгонять движок до максимума на тренировках, он сломается во время игры. Занятия должны воспроизводить то, что ждет организм в матче, но в высочайшем темпе».

Мнение, будто Кьеза стал хрупким, оправданно. Но оно не доказано, пока мы не увидели его без Аллегри. Есть надежда, что все окажется не так плохо.

Четвертый миф: Кьеза не нужен новому тренеру «Юве»

Приехав в Турин, Мотта встретился примерно с десятком игроков, которые оказались в подвешенном состоянии – и каждому сказал, что тот больше не часть проекта.

Одним из них был Федерико Кьеза.

Из-за этого сложилось представление, будто итальянца выставили на трансфер, потому что тренер в нем не нуждается. Это не так.

Футбол Мотты с мячом создан для вингеров. Результативность Риккардо Орсолини у Тиаго выросла в 1,5 раза. Самюэль Мбангула за два матча выжал по гол+пас больше, чем за весь регулярный сезон в Серии С. Тимоти Веа за матч забил столько же, сколько за весь прошлый год.

Кьеза быстрее, техничнее и точнее любого из них. С тем пространством, что неизменно появляется в игре Мотты, с тем разнообразием ситуаций 1-в-1, которые создает система, игрок с его качествами был бы неудержим. У Тиаго никогда не было настолько сильного крайка. Фактически Феде – идеальный ударный вингер для его модели.

В фазе без мяча совместимость не настолько полная, но и расхождений особых нет. Кьеза всегда охотно прессинговал и дисциплинированно возвращался назад. Возможно, ему помешала бы привычка превращать каждый промах в спектакль – у Мотты после потерь принято идти в контрпрессинг. Но это мелочь по сравнению с ленью Орсолини, с которым Тиаго тем не менее отлично сработался.

Единственная причина – в запросах Кьезы. Он требовал 6 миллионов евро в год (то есть больше 12 млн до налогов). Это больше, чем он зарабатывает сейчас. «Юве» же планировал снизить зарплату, а не повышать.

Так и не договорились: клуб, учитывая истекающий через год контракт, избавился от звезды со скидкой.

***

Кьеза далеко не идеал (и никогда не был), и многое в его актуальной форме неясно. Но почти за всем, что говорят о нем после травмы, нет аргументов. Даже если в Англию прилетит не тот Феде, каким он предстал на пике, «Ливерпуль» ничего не теряет. 12 млн за тень Кьезы – хорошая сделка.

И мы пока не знаем, действительно ли это тень.

«Ливерпуль» подписывает Кьезу. И этим может избавить «МЮ» от Санчо

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: Gettyimages /Alessandro Sabattini / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Francesco Pecoraro / Stringer; Jan Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press