Мерино в «Арсенале» – замена Джаки. Выбрал Лондон после разговора с Артетой

Знакомимся поближе.

В «Арсенале» новый полузащитник – приезжает 28-летний Микель Мерино из «Сосьедада». Фабрицио Романо и другие инсайдеры подтверждают: футболист уже подписал 4-летний контракт, объявление совсем скоро.

Здесь – все, что нужно знать.

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Кратко о главном.

● Переход согласовали не сразу: еще в середине августа лондонцы предлагали за игрока 25 млн, но «Сосьедад» настаивал на 35 плюс обозначил, что хочет получить большую часть средств сразу. «Арсенал» хотел разбить сумму на три года. Более позднее предложение на 30 млн тоже не прошло.

А вот теперь полностью договорились: по информации журналиста Дэвида Орнштейна, «Арсенал» заплатит за полузащитника 33,5+5 млн евро. Контракт до 2028-го с возможностью продления на год.

Продажа Мерино зависела от другого лидера басков, полузащитника Мартина Субименди. Терять сразу двух ключевых полузащитников «Сосьедад» не собирался, и в случае продажи Субименди в «Ливерпуль» сделка по Микелю не состоялась бы.

Однако «Ливерпуль» в итоге получил отказ от игрока, а «Арсенал» – зеленый свет на переговоры.

● Микель Мерино – основной полузащитник «Сосьедада». Провел в клубе шесть сезонов: минимум в три раза больше, чем в любом другом клубе. Два сезона отыграл в родной «Осасуне», по сезону – в дортмундской «Боруссии» и «Ньюкасле». Теперь возвращается в АПЛ.

Пока даже тренер Иманоль Альгуасиль не знает, как заменить Микеля – говорит, что без него и Ле Нормана команда станет совсем другой. Но рад за футболиста: «Позвольте мне поблагодарить Мерино. Он был великолепен, и я горжусь тем, что он сейчас делает этот шаг».

● Председатель совета директоров «Сосьедада» Хокин Аперрибай рассказывал, что в последнее Рождество Мерино в личном разговоре назвал лишь три клуба, ради которых не продлит контракт с клубом – в их числе был «Арсенал».

Одна из причин успешных переговоров – главный тренер Микель Артета, поддерживавший постоянный контакт с полузащитником: инсайдер Райан Тейлор пишет, что тренер постоянно общался с новичком с конца 2023-го. Мерино впечатлился таким признанием – ради Артеты отказал даже «Атлетико», сразу принявшему финансовые условия «Сосьедада».

Несколько любопытных фактов о Мерино

Микель родился в Памплоне, начинал в академии «Осасуны». Папа Анхель – экс-футболист, тоже играл там, а еще показывался в «Леганесе», «Сельте», «Лас-Пальмасе» и «Бургосе». Только в Ла Лиге провел 241 матч.

Папа настаивал на спорте, хотя мама Майте планировала вырастить сына адвокатом. Отбирала мячи и наказывала за футбол на улицах, но позже сдалась.

«Я крал мячи у друзей на улице», – смеялся Микель. Говорит, никто из них не злится.

В 2016-м на 20-летнего Микеля вышла «Боруссия», предложила «Осасуне» почти 4 млн евро. Он поехал в Германию, но заиграть не вышло.

«Это стало первым опытом. Я сам виноват, что не смог заиграть, – признавался Мерино. – Тогда это казалось мечтой, «Боруссия» поставила на меня. Я не мог отказаться. Сейчас понимаю, что вместо эйфории надо тренироваться. А я ходил на вечеринки».

Мерино не сразу стал таким рациональным: после отъезда раскритиковал не выбор в пользу вечеринок, а Томаса Тухеля: «Почему я не заиграл? Сложно, когда нет доверия со стороны тренера».

Не заиграв в «Дортмунде», испанец отправился в аренду в «Ньюкасл» – на трансфере настаивал лично Рафаэль Бенитес. В итоге Мерино отыграл 24 матча в чемпионате, хотя чаще выходил со скамейки. Микеля хотели выкупить, но он попросился домой.

«Увидел солнце в отпуске и понял: нет, я не могу жить вне Испании», – вспоминал игрок.

Пришли «Атлетик», «Бетис» и «Сосьедад». Мерино остановился на последнем, во многом из-за совета папы Анхеля. Все просто: фанат «Осасуны» очень не хотел видеть сына в «Атлетике».

Кстати, про связь футболиста с отцом: на Евро-2024 гол Микеля Мерино вывел Испанию в полуфинал. Оказалось, сюжет еще шире: испанец повторил празднование отца 33-летней давности. На том же стадионе Анхель забивал «Штутгарту» в Кубке УЕФА-1991/92.

Реакция Мерино-старшего: «Мы как-то говорили об этом перед игрой: «Представляешь, выйдешь и забьешь». Он и так меня во всем превзошел, сделал гораздо больше, чем я. Но я забивал в Штутгарте, а он нет. Это все, что у меня оставалось – но он и тут оставил меня позади».

Сын пошутил: «Мне нужно было здесь забить, чтобы он перестал подшучивать надо мной. Он постоянно повторял это, что он единственный из всех Мерино, забивавших в Штутгарте. Но теперь не сможет этим похвастаться».

Микель – фанат «Формулы-1», а дома даже есть профессиональный симулятор. «Это помогает отвлечься. Практикуюсь в вождении. Мне нравится гонять на высоких скоростях, но я никогда не нарушаю правил. Знаю почти все карты в играх, с детства следил за гонками – и мечтаю однажды прокатиться в реальности. Пара кругов сделают меня счастливым».

Кумир, конечно, Фернандо Алонсо. Мерино мечтает познакомиться и поговорить о гонках.

На старте карьеры Мерино мешали микротравмы: он переживал за колено, а однажды на тренировке «Ньюкасла» чуть не порвал левые кресты.

С тех пор Микель пристально следит за телом: жесткая диета и постоянные походы в зал. Еще один секрет – у него есть аппарат для прессотерапии.

Прессотерапия – аппаратный массаж, его смысл в механическом воздействии на тело сжатым воздухом. Эффект основан на активизации тока лимфы по сосудам и ускорении выхода жидкости из межклеточного пространства. Мускулатура расслабляется, ток крови усиливается, увеличивается микроциркуляция. За счет удаления лишней жидкости из подкожной клетчатки уменьшаются объемы.

Хотя партнеры по «Сосьедаду» шутят: Микель просто скрывает пузо. Там ни одного кубика!

«Тяжело засыпаю, перед матчами мы принимаем кофеин, – признается игрок. – Прихожу домой и ем столько, сколько поместится. Пью много воды. Потом залезаю в прессотерапевтический аппарат с поднятыми ногами и пересматриваю матч. Иногда это как снотворное».

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В системе «Арсенала» Микелю Мерино лучше всего подходит позиция левого центрального полузащитника. В рамках этой роли при обороне нужно помогать опорнику в 4-4-2, а при владении – занимать левый полуфланг. В прошлом сезоне больше всего минут здесь отыграли Кай Хавертц и Деклан Райс. Они очень разные: первый с явным перекосом в атаку, второй – в оборону. Порой это даже полезно, но сбалансированного варианта не хватало.

Сбалансированным вариантом был Гранит Джака. «Арсенал» не просел после его ухода из-за грамотного переключения между Райсом и Хавертцом, но толком не заменил швейцарца. Команда стала развивать меньше атак через левую сторону поля и стала более предсказуемой, пускай и в условиях гениального правого края.

В успешном сценарии Мерино станет аналогом Джаки, а Артета получит шанс выбирать из трех опций в зависимости от соперника. Микель отлично комбинирует в треугольниках с партнерами, делает умные рывки, дает прекрасный объем в прессинге, может продвигать и созидать (вспомогательные функции, а не основные, но ситуативно может). Еще он очень хорош в воздухе и может быть дополнительной угрозой в случае перехода на навесы.

Трансфер хорошо вписывается в концепцию этого лета. В оптимальном составе «Арсенал» уже два года играет на чемпионском уровне. Здесь почти достигнут максимум. Простор для роста был в переходе от стартового состава к стартовой обойме (как у «Ман Сити»). Риккардо Калафьори и Микель Мерино – отличные усиления в рамках парадигмы стартовых 15-17, а не только 11. Если все пойдет по плану, повысится внутренняя конкуренция и устойчивость к травмам, а команда станет менее предсказуемой.

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Фото: Federico Titone, Joaquin Corchero, Ricardo Larreina/Keystone Press Agency/IMAGO/Ricardo Larreina, Mutsu Kawamori/AFLO, Guido Kirchner/dpa, IMAGO/Global Look Press