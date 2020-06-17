«Спартак» в 2019-м снова потратил больше всех в РПЛ на агентов – 11,7 млн евро

РФС опубликовал данные по выплатам агентам, которые совершили клубы в 2019 году.

Они поступили только от восьми клубов:

– 11,69 млн евро

– 8,83 млн евро и 9,5 млн рублей

– 4,23 млн евро

– 3,57 млн евро

– 2,53 млн евро и 77 тысяч долларов

– 63,21 млн рублей

– 235 тысяч евро

– 10,2 млн рублей

Отметим, что «Спартак» лидирует третий год подряд – по итогам 2018 года москвичи потратили 9,2 млн евро, а по итогам 2017-го – 164,5 млн рублей.

Общая сумма вознаграждений посредникам от футболистов в целом в 2019 году составила 80,92 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (44,1 млн).