«Спартак» в 2019-м снова потратил больше всех в РПЛ на агентов – 11,7 млн евро

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РФС опубликовал данные по выплатам агентам, которые совершили клубы РПЛ в 2019 году.

Они поступили только от восьми клубов:

«Спартак» – 11,69 млн евро

«Зенит» – 8,83 млн евро и 9,5 млн рублей

ЦСКА – 4,23 млн евро

«Краснодар» – 3,57 млн евро

«Ростов» – 2,53 млн евро и 77 тысяч долларов

«Локомотив» – 63,21 млн рублей

«Крылья Советов» – 235 тысяч евро

«Динамо» – 10,2 млн рублей

Отметим, что «Спартак» лидирует третий год подряд – по итогам 2018 года москвичи потратили 9,2 млн евро, а по итогам 2017-го – 164,5 млн рублей.

Общая сумма вознаграждений посредникам от футболистов в целом в 2019 году составила 80,92 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (44,1 млн).

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