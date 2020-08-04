Месси хочет играть за «Ман Сити». Об этом сообщил журналист, писавший о переходе Неймара в «ПСЖ»

Капитан «Барселоны» близок к уходу из клуба.

Аргентинец хочет играть за , пишет журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер. Ранее футболист пообщался с Пепом Гвардиолой по поводу возможного перехода в английский клуб.

Стоит отметить, что Бехлер живет и работает в Барселоне. Именно он первым сообщил о переходе форварда Неймара в «ПСЖ» летом 2017 года.

Напомним, вчера стало известно, что Месси уведомил «Барселону» о намерении покинуть клуб по факсу. Руководство каталонского клуба ответило игроку, что хочет сохранить его в составе до конца карьеры.

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