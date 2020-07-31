Экс-судья Николаев о падении Игнатьева: «Это пенальти за толчок Рыбуса. Гильерме не нарушал правила»

Бывший арбитр высказался о моменте с падением форварда в штрафной в матче 1-го тура (0:2).

«На мой взгляд, в этой ситуации Гильерме не нарушал правила. Почему нападающий потерял координацию, не прокинул мяч и не забил гол? Можно говорить, что Рыбус как-то влиял на него. Подталкивает или немного задерживает. Достаточно микроскопического контакта, чтобы на скорости нарушить координацию нападающего.

Поэтому можно сказать, что в этой ситуации Рыбус нарушает правила. Вполне возможно, что нужно было назначить 11-метровый удар. Это пенальти за толчок Рыбуса, а не за контакт с Гильерме.

Почему нападающий, выйдя один на один, не прокидывает мяч влево мимо Гильерме? Он это должен делать. Потому что он уже потерял координацию. А почему он ее потерял? Защитник в этой ситуации препятствует нападающему правильно использовать момент.

Поэтому мы говорим про Рыбуса и забываем про Гильерме. Первостепенное нарушение идет от защитника. После этого Игнатьев врезается в Гильерме. Тут очевидно.

В какой-то степени согласен с высказываниями Слуцкого. Не все до сих пор понимают, что такое явное и очевидное. Нужно прийти к единой трактовке, чтобы не возникало вопросов.

Он настаивает, что фол был со стороны Гильерме. Но нападающий потерял координацию и врезался в него. Что должен делать Гильерме? В чем он неправ? Вопрос в координации, и мог ли арбитр увидеть это? Ему в любом случае непросто. Если ВАР видит очевидно, что происходит этот контакт, нужно вмешиваться, чтобы принять правильное решение.

По итогу в этом случае пенальти и желтая карточка Рыбусу, потому что момент происходит в штрафной. Не может быть двойного нарушения. Если бы он был до штрафной, тогда надо было бы давать красную», – сказал Николаев в эфире программы «Правила игры».

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился