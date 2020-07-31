Куйперс о падении Игнатьева: «Судью Иванова винить не в чем. Его решение понятно, это не черно-белая ситуация»

Голландский арбитр поддержал своего коллегу после матча РПЛ – «Локомотив» (0:2).

После встречи Куйперс дал комментарий тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому по моменту с падением Ивана Игнатьева в штрафной .

«Сергей – отличный судья и человек! Его тут винить не в чем. Это не черно-белая ситуация. Об этом я и сказал Леониду, полагая, что это другой Леонид.

Повторю: это не черно-белая ситуация. И я не должен говорить о ней в СМИ, я думал, что это представитель российской футбольной ассоциации. Это очень-очень сложный момент.

Сергей ни в чем не виноват. Выбор его решения понятен. Если на этом матче работал видеоарбитр (ВАР), он не мог вмешаться, потому что это не черно-белая ситуация», – объяснил Куйперс.

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

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