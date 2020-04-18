Соболев о Дзюбе: «Отношусь никак, нейтрально, мы разные футболисты. Не нравится, когда нас сравнивают»

Нападающий высказался о сравнениях с форвардом .

– Ты неоднократно говорил, что сильно не любишь, когда тебя называют вторым Дзюбой, и самого Артема не очень перевариваешь. Почему?

– Я к нему отношусь никак. Нейтрально.

Сравнивают в плане игры меня с ним – мне это тоже не нравится. Мне кажется, что мы разные с ним футболисты. Я не такой высокий, как кажется. Везде на сайтах пишут, что я метр 95. Я не метр 95 – я метр 91.

– Ты дружишь с Кокориным, Дзюба тоже дружит с Кокориным. Но тема, в отличие от многих друзей Кокоры, не поддержал его после «Кофемании». Как ты думаешь, почему? И надо ли было это сделать?

– Никто не говорил, что надо сказать какие-то слова, «вы невиновны» или что-то в таком духе. На самом деле надо было просто что-то там сказать, и он этого не говорил. Если они такие друзья – я думаю, что хороший друг поддержал бы.

– Расставь нападающих от лучшего к худшему: Кокорин, Соболев, Дзюба.

– Сейчас на первом месте конечно же Дзюба, если смотреть на статистику, в плане его игры. Он сейчас в порядке, что говорить. Потом идет Кокора, ну потом уже я.

– Ну а если твоя версия, без статистики, без всего? Именно по качествам, по потенциалу.

– Не, ну если так смотреть, они уже старички такие. Если смотреть в будущее – там будет видно, – сказал Соболев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».

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