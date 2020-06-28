Артем Дзюба: «Федун извинился за фразу «Дзюба за копейку удавит всех своих родных» через приближенных. Понял, что это неправда»

Нападающий рассказал, что владелец Леонид Федун извинился перед ним за слова, сказанные после перехода форварда в клуб из Петербурга.

«Я видел Федуна на турнире в Катаре. «Здрасьте – здрасьте». Потом в шутку он меня попросил: «Не забивай нашим сегодня». Я говорю: «В товарищеских не забиваю». Мы посмеялись и все.

Мне нечего сказать Леониду Арнольдовичу, да и кто я такой, чтобы ему что-то говорить? Он живет своей жизнью, я своей. У меня нет к нему никакого негатива.

Непонимание каких-то вещей – возможно, но негатив я не имею права испытывать. Я не Бог и не кто-то еще. Стараюсь ни о ком плохо не говорить.

За фразу «Дзюба за копейку удавит всех своих родных» он извинился через своих приближенных. Я принял те извинения, он сказал это на эмоциях. Он позже сам понял, что это неправда», – сказал Дзюба.