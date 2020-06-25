Медведев о баннере про Федуна: «На проекте было безобидное изображение «Газпром Арены». Виновные понесут ответственность»

Генеральный директор ответил на вопрос касательно баннера болельщиков питерцев с Леонидом Федуном в разбитом телевизоре.

– Генеральный директор Шамиль Газизов заявил, что клуб очень оскорблен баннером болельщиков «Зенита» по мотивам сериала «Черное зеркало». И добавил, что сине-бело-голубые относятся к сопернику без уважения.

– Это не так. Мы ко всем относимся с уважением. Конечно, знали, что в случае победы готовится акция, она была согласована со всеми инстанциями, но на проекте, как вы понимаете, присутствовала совершенно другая безобидная картина с изображением «Газпром Арены».

Учитывая случившееся, мы проводим внутреннее расследование – это серьезное нарушение, и виновные понесут ответственность.

Очевидно, что фанатский юмор специфичен, но все почему-то во всем ищут только плохое. Предлагаю еще раз пересмотреть не только первый эпизод, но и весь сериал «Черное зеркало», где подняты очень серьезные проблемы коммуникаций в современном мире.

Очень рад, что на матче присутствовали болельщики «Спартака», которых было слышно. Как говорил кто-то из великих, по-моему, Вольтер, все жанры хороши, кроме скучного.

– При этом на стадион не пускали людей в красно-белой одежде.

– Есть же регламент возобновления сезона, который запрещает посещение арен гостевым болельщикам, из какого бы города они ни приехали.

Мы видим, что фанатам все-таки удается попадать на трибуны. Идентифицировать их можно только по символике. Служба безопасности действовала очень аккуратно. Болельщиков гостей переместили в один сектор.

В чаше оказались поклонники москвичей, и я ничего в этом плохого не вижу. Главное, чтобы не было действий, выходящих за рамки безопасности со стороны тех, кто присутствует на трибунах. И неважно, какой клуб они поддерживают, – сказал Медведев.

🐽 «Зенит» издевается над Федуном: фанаты сделали баннер про «Черное зеркало» (с тонкой отсылкой!), клуб запустил свой хэштег