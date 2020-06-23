Слова Медведева о «Спартаке» рассмотрят в комитете по этике 17 июля

Стала известна ориентировочная дата рассмотрения комитетом по этике высказываний генерального директора «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака».
«Есть приблизительная дата рассмотрения дела – 17 июля», – сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.
Отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».
После этих слов «Спартак» обратился в комитет по этике.
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп Кубка России 19 июля.
Федун и Медведев рубятся после шутки о Дзюбе и Азмуне. «Спартак» жалуется в комитет по этике, «Зенит» топит за чувство юмора