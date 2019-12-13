Азар и Бензема реализовали 88% пенальти за карьеру. Роналду – 85%, Месси – 77%

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Испанское издание Marca представило статистику звездных футболистов по реализации пенальти.

Первое место в рейтинге занял хавбек «Реала» Эден Азар, второе – нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На третьей строчке – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Топ-10 исполнителей пенальти среди звездных футболистов:

1. Эден Азар (49 забил, 7 – мимо, реализация – 88%)

2. Карим Бензема (15 забил, 2 – мимо, реализация – 88%)

3. Криштиану Роналду (121 забил, 22 – мимо, реализация – 85%)

4. Харри Кейн («Тоттенхэм» / 37 забил, 7 – мимо, реализация – 84%)

5. Луис Суарес («Барселона» / 40 забил, 9 – мимо, реализация – 82%)

6. Мохамед Салах («Ливерпуль» / 13 забил, 3 – мимо, реализация – 81%)

7. Неймар («ПСЖ» / 51 забил, 13 – мимо, реализация – 80%)

8. Серхио Агуэро («Манчестер Сити» / 46 забил, 13 – мимо, реализация – 78%)

9. Лионель Месси («Барселона» / 89 забил, 26 – мимо, реализация – 77%)

10. Антуан Гризманн («Барселона» / 17 забил, 8 – мимо, реализация – 68%).

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