Азар и Бензема реализовали 88% пенальти за карьеру. Роналду – 85%, Месси – 77%

Испанское издание Marca представило статистику звездных футболистов по реализации пенальти.
Первое место в рейтинге занял хавбек «Реала» Эден Азар, второе – нападающий мадридского клуба Карим Бензема. На третьей строчке – форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Топ-10 исполнителей пенальти среди звездных футболистов:
1. Эден Азар (49 забил, 7 – мимо, реализация – 88%)
2. Карим Бензема (15 забил, 2 – мимо, реализация – 88%)
3. Криштиану Роналду (121 забил, 22 – мимо, реализация – 85%)
4. Харри Кейн («Тоттенхэм» / 37 забил, 7 – мимо, реализация – 84%)
5. Луис Суарес («Барселона» / 40 забил, 9 – мимо, реализация – 82%)
6. Мохамед Салах («Ливерпуль» / 13 забил, 3 – мимо, реализация – 81%)
7. Неймар («ПСЖ» / 51 забил, 13 – мимо, реализация – 80%)
8. Серхио Агуэро («Манчестер Сити» / 46 забил, 13 – мимо, реализация – 78%)
9. Лионель Месси («Барселона» / 89 забил, 26 – мимо, реализация – 77%)
10. Антуан Гризманн («Барселона» / 17 забил, 8 – мимо, реализация – 68%).