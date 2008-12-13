Мбаппе – самый дорогой игрок мира, Неймар и Месси – в тройке. Роналду нет в топ-15 (KPMG)

Нападающий «ПСЖ» стал самым дорогим игроком мира по версии интерактивной платформы KPMG Football Benchmark, занимающейся анализом футбольного бизнеса.

Команда оценила рыночную стоимость более 5000 игроков из 12 лиг на основе последних спортивных статистических данных, предоставленных Opta.

Оценки охватывают футболистов в высших дивизионах Аргентины, Бельгии, Бразилии, Англии, Франции, Германии, Италии, Голландии, Португалии, Испании и Турции, а также английский Чемпионшип.

В рейтинге представлены топ-10 игроков, а также еще пять футболистов, чья рыночная стоимость превышает 100 млн евро.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» не вошел в топ-15.

1. Килиан Мбаппе ( ) – 225 миллионов евро

2. Неймар ( ) – 185

3. Лионель Месси («Барселона») – 180

4. Эден Азар ( ) – 152

5. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 150

6. Мохамед Салах ( ) – 150

7. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 140

8. Садьо Мане («Ливерпуль») – 130

9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 130

10. Антуан Гризманн ( ) – 125

Было выделено еще пять игроков, чья стоимость превышает 100 миллионов евро: Джейдон Санчо (116), Поль Погба (115), Вирджил ван Дейк (114), Френки де Йонг (106) и Маркус Рэшфорд (100).