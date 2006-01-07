Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси – 8-й, Роналду – 49-й

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы.
Возглавил список CIES Football Observatory нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро.
21-летний француз опередил вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга (2-е место, 223,7 млн), на третьей позиции – Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1 млн).
Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 265,2
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 223,7
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 175,1
4. Джейдон Санчо («Боруссия») – 168,9
5. Садьо Мане («Ливерпуль») – 155,6
6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5
7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3
8. Лионель Месси («Барселона») – 125,5
9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123
10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7
Трансферная стоимость нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду была оценена в 80,3 млн евро. Португалец занял 49-е место в рейтинге.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.