Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Месси – 8-й, Роналду – 49-й

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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. 

Возглавил список CIES Football Observatory нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 265,2 млн евро.

21-летний француз опередил вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга (2-е место, 223,7 млн), на третьей позиции – Мохамед Салах из «Ливерпуля» (175,1 млн).

Топ-10 рейтинга CIES Football Observatory выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 265,2

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 223,7

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 175,1

4. Джейдон Санчо («Боруссия») – 168,9

5. Садьо Мане («Ливерпуль») – 155,6

6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150,5

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 134,3

8. Лионель Месси («Барселона») – 125,5

9. Антуан Гризманн («Барселона») – 123

10. Лаутаро Мартинес («Интер») – 115,7

Трансферная стоимость нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду была оценена в 80,3 млн евро. Португалец занял 49-е место в рейтинге.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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