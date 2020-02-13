Эрнесто Вальверде: «Месси амбициозен и хочет побеждать. Он заставляет всех стремиться к высочайшему уровню»

Бывший главный тренер «Барселоны» высоко отозвался о нападающем «блауграны» .

«Месси ни с кем нельзя сравнить. На тренировках он делает вещи, которые ты сам никогда не видел.

У боковой линии ты часто думаешь о лучшем варианте атаки, но в итоге Месси на поле видит все намного лучше. Его очень легко тренировать, потому что он задает команде отличный импульс.

Месси амбициозен и хочет побеждать, у него есть чувство долга. Он передает это команде, что заставляет всех стремиться к высочайшему уровню.

Его игра впечатляет и издалека, а с близкого расстояния – тем более», – сказал Вальверде на конференции Федерации футбола Басконии.