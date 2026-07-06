Премьер Британии Стармер о победе над Мексикой: «Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы вышли в четвертьфинал!»
Кир Стармер: один из величайших матчей сборной Англии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на победу сборной Англии над командой Мексики (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
«Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы вышли в четвертьфинал!» – написал политик.
Команда тренера Томаса Тухеля сыграет против сборной Норвегии в 1/4 финала турнира. Игра пройдет 11 июля в Майами.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Кир Стармер в X
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«Спасибо FIFA за то, что поступили правильно и исправили большую несправедливость! Премьер-министр КИР СТАРМЕР»
😅
настоящая мексиканская драка!
Если бы все матчи Мексика играл на Ацтеке , то уже была бы минимум 3х кратным ЧМ))
40 минут в меньшинстве - почти подвиг.
Ладно. Не расхотелось. Действительно лучший матч Англии на ЧМ лет так за 16. Предыдущий с немчурой в 2010