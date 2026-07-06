Премьер Британии Стармер о победе над Мексикой: «Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы вышли в четвертьфинал!»

Кир Стармер: один из величайших матчей сборной Англии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на победу сборной Англии над командой Мексики (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

«Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы вышли в четвертьфинал!» – написал политик.

Команда тренера Томаса Тухеля сыграет против сборной Норвегии в 1/4 финала турнира. Игра пройдет 11 июля в Майами.

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