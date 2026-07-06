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  4. Премьер Британии Стармер о победе над Мексикой: «Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы вышли в четвертьфинал!»

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Премьер Британии Стармер о победе над Мексикой: «Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы вышли в четвертьфинал!»
Кир Стармер: один из величайших матчей сборной Англии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на победу сборной Англии над командой Мексики (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы вышли в четвертьфинал!» – написал политик.

Команда тренера Томаса Тухеля сыграет против сборной Норвегии в 1/4 финала турнира. Игра пройдет 11 июля в Майами.

Как Англия выстрадала победу в труднейшем месте ЧМ

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Кир Стармер в X
Кир Стармер
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Комментарии

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Хм...Игра была ничего, конечно, огненная, но на величайший для Англии матч не очень тянет. Сыграли весьма посредственно, хотя, конечно, на такую Англию смотреть сильно интереснее, чем на Англию Саутгейта)
Ждём пост про отмену красной карточки Куансе:

«Спасибо FIFA за то, что поступили правильно и исправили большую несправедливость! Премьер-министр КИР СТАРМЕР»
Ответimpaled
Ждём пост про отмену красной карточки Куансе: «Спасибо FIFA за то, что поступили правильно и исправили большую несправедливость! Премьер-министр КИР СТАРМЕР»
Не, позорится ради мелкобританских подсосов никто не будет, больно надо...
Ответrigobersong
https://www.sports.ru/football/1116893760-fanaty-anglii-peli-kir-starmer-drochila-na-motiv-seven-nation-army-vo-.html 😅
Так вот значит с кем Дзюба по видео связи контачил)))
Сумасшедший матч. А если еще принимать во внимание высоту, домашний стадион Мексики и давление перед матчем, то понимаешь, что англичане выходили на бой гладиаторов.
настоящая мексиканская драка!
Ответk.o.
Сумасшедший матч. А если еще принимать во внимание высоту, домашний стадион Мексики и давление перед матчем, то понимаешь, что англичане выходили на бой гладиаторов. настоящая мексиканская драка!
Не сочиняй.Если бы Мексика была такой сумасшедшей - она бы в финалах играла
ОтветT-72
Не сочиняй.Если бы Мексика была такой сумасшедшей - она бы в финалах играла
Я же расписал подробно все факторы - в чем проблема?

Если бы все матчи Мексика играл на Ацтеке , то уже была бы минимум 3х кратным ЧМ))
Увы, он прав. Для критиков Тухель уже не Тухлый?
40 минут в меньшинстве - почти подвиг.
Получается, что он смотрел матчи сборной мелкобритании только на этом ЧМ? Или полуфинал с Нидерландами на последнем евро был менее значимым?
ОтветКамбоджа Иванов
Получается, что он смотрел матчи сборной мелкобритании только на этом ЧМ? Или полуфинал с Нидерландами на последнем евро был менее значимым?
Наверное считаешь себя очень остроумным , да ?
ОтветАнглийский_пациент
Наверное считаешь себя очень остроумным , да ?
Никакого остроумия. Конкретно пишу о лицемерном скудоумии мелкобританского премьера из-за его популистского бреда.
Честно говоря, я уже года полтора как списал Беллингема из звезд. Но вчера он лично мне доказал, что его просто надо правильно использовать. Такие подключения из глубины - это топ, напомнило его первый сезон в "Реале", когда играли без чистой девятки
Стармер мерзотнейший типок. Там на лице все написано
премьер уходя завонял
ОтветAs Pas
премьер уходя завонял
Ты бы тоже воздержался.
ОтветКогда-то
Ты бы тоже воздержался.
нет
После слов этого деятеля расхотелось хвалить англичат(((

Ладно. Не расхотелось. Действительно лучший матч Англии на ЧМ лет так за 16. Предыдущий с немчурой в 2010
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