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  4. Руни об отмене наказания Балогуна: «Это полный позор, Инфантино должно быть стыдно. Я был бы очень зол на месте соперников США – спортивный принцип под вопросом»

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Руни об отмене наказания Балогуна: «Это полный позор, Инфантино должно быть стыдно. Я был бы очень зол на месте соперников США – спортивный принцип под вопросом»
Руни об отмене наказания Балогуна: позор, Инфантино должно быть стыдно.

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на ситуацию вокруг Фоларина Балогуна.

Форвард команды США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Также стало известно, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.

«Я понимаю, что это УЕФА, но помню, как перед Евро-2012 я получил дисквалификацию на три матча. Я должен был пропустить все три игры группового этапа, но мне сказали: если я поеду в Швейцарию и проведу тренировку с детьми, то третью игру из срока дисквалификации уберут. Я согласился, так как не хотел пропускать три матча, но считал это неправильным.

Что касается приостановки наказания: либо они должны были просто отменить красную карточку – что, вероятно, было бы правильным решением, – и тогда он мог бы играть. Но приостанавливать дисквалификацию на год? Считаю, это полный позор. Инфантино должно быть стыдно за такое решение.

Здесь под вопросом оказывается спортивный принцип. Если бы я был соперником сборной США, я бы был очень зол. Это неправильно во всех отношениях. Представьте: вы игрок сборной Англии или Мексики, и получаете красную карточку – разве вы ожидаете, что сможете сыграть в следующем матче? Где этому предел?» – заявил Руни в эфире BBC.

***

«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?39266 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mirror
logoФоларин Балогун
logoСборная США по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoУэйн Руни
logoДжанни Инфантино
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logoСборная Англии по футболу
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logoСборная Мексики по футболу
дисквалификации
logoСборная Бельгии по футболу

Комментарии

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Очень хочется, чтобы у этого позорного решения были многочисленные и долгоиграющие последствия - от отставки Инфантины до негласного запрета на проведение в США футбольных турниров всех уровней на следующие сто двадцать лет.
Ответверсус вульгарис
Очень хочется, чтобы у этого позорного решения были многочисленные и долгоиграющие последствия - от отставки Инфантины до негласного запрета на проведение в США футбольных турниров всех уровней на следующие сто двадцать лет.
Инфантино не в отставку надо, а на нары. Блаттер и Платини в сравнении с ним обычные мальчишки, решившие немного побаловаться.
ОтветРашпель793
Инфантино не в отставку надо, а на нары. Блаттер и Платини в сравнении с ним обычные мальчишки, решившие немного побаловаться.
На тех даже доказательств не было, насколько помню, если что-то было вообще, а тут никто не стесняется даже.
Златан сказал, что мнение не выскажет, чтобы его визы не лишили. Руни видимо в Англии сидит
ОтветГусеконь
Златан сказал, что мнение не выскажет, чтобы его визы не лишили. Руни видимо в Англии сидит
Ну в принципе Златан и высказал мнение этим
до сих пор не могу поверить в такую чушь
последний раз так тянули хозяев на чм2002, когда ради прохода корейцев судьи буквально хоронили Италию и Испанию
но и то всё это происходило, так сказать, в рамках правового поля, хотя бы видимость пытались создать
тут же просто поменяли правила, потому что захотелось
а я даже в какой-то момент начал симпатизировать сборной США, очень бодрый футбол показывали
теперь болею за повторение 1:7 для хозяев
ОтветБорис_1117003684
до сих пор не могу поверить в такую чушь последний раз так тянули хозяев на чм2002, когда ради прохода корейцев судьи буквально хоронили Италию и Испанию но и то всё это происходило, так сказать, в рамках правового поля, хотя бы видимость пытались создать тут же просто поменяли правила, потому что захотелось а я даже в какой-то момент начал симпатизировать сборной США, очень бодрый футбол показывали теперь болею за повторение 1:7 для хозяев
Комментарий скрыт
ОтветБорис_1117003684
до сих пор не могу поверить в такую чушь последний раз так тянули хозяев на чм2002, когда ради прохода корейцев судьи буквально хоронили Италию и Испанию но и то всё это происходило, так сказать, в рамках правового поля, хотя бы видимость пытались создать тут же просто поменяли правила, потому что захотелось а я даже в какой-то момент начал симпатизировать сборной США, очень бодрый футбол показывали теперь болею за повторение 1:7 для хозяев
Там прямого административного давления не было, только деятельность арбитров и не прямо чтобы на черное говорит белое, тупо «домашнее судейство»

Здесь же полный беспредел
Кстати интересно тут следующее. Все закидоны янок при организации этого чемпионата встречались футбольными федерациями стыдливым молчаливым отводом глаз. Беспредел при допуске спортсменов и судей, идиотские нововведения типа рекламных водопоев... В итоге, поощряемые этим самым молчаливым соглашательством, янки охренели окончательно. И тут-то заверещали. А где же были бельгийцы, когда не допускали судей, когда гоняли, как собак, персов, когда по девять часов "по ошибке" допрашивали футболистов Ирака, когда придумывали рекламные водопои?

Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому (цэ).
Ответверсус вульгарис
Кстати интересно тут следующее. Все закидоны янок при организации этого чемпионата встречались футбольными федерациями стыдливым молчаливым отводом глаз. Беспредел при допуске спортсменов и судей, идиотские нововведения типа рекламных водопоев... В итоге, поощряемые этим самым молчаливым соглашательством, янки охренели окончательно. И тут-то заверещали. А где же были бельгийцы, когда не допускали судей, когда гоняли, как собак, персов, когда по девять часов "по ошибке" допрашивали футболистов Ирака, когда придумывали рекламные водопои? Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом. Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому (цэ).
Интересно, им хоть доля положена будет или бесплатно молчат и терпят.
ОтветRB Zhora
Интересно, им хоть доля положена будет или бесплатно молчат и терпят.
Не удивлюсь, если забесплатно) Рыжий мошенник не похож на того, кто будет делиться.
Какая ирония - Руди Гарсия и в целом никто не захотел проявиться солидарность с тем, как штаты и ФИФА обошлись с Ираном. Отмолчался - мол, мы занимаемся футболом и не лезем в политику.

Теперь политика пришла и за Бельгией.
ОтветЕще один из рода Болейн
Какая ирония - Руди Гарсия и в целом никто не захотел проявиться солидарность с тем, как штаты и ФИФА обошлись с Ираном. Отмолчался - мол, мы занимаемся футболом и не лезем в политику. Теперь политика пришла и за Бельгией.
А как по другому можно было ограничить иранцев чтобы они не остались в стране после чм?
Спортивный принцип был под вопросом, когда не допустили Россию, когда гнобили делегацию Ирана, когда не пускали на территорию стран-организаторов ряда игроков без приговоров, когда судьи топили сборную Ганы в матче против вас, но Руни заметил нарушение спортивного принципа только сейчас... Этнически лицемерная чушь)
ОтветКамбоджа Иванов
Спортивный принцип был под вопросом, когда не допустили Россию, когда гнобили делегацию Ирана, когда не пускали на территорию стран-организаторов ряда игроков без приговоров, когда судьи топили сборную Ганы в матче против вас, но Руни заметил нарушение спортивного принципа только сейчас... Этнически лицемерная чушь)
Еще можно вспомнить, как соотечественник Руни Линекер в 2022 призывал Уэльс сдать финал стыков Украине. При этом призывать свою сборную сняться с ЧМ, чтобы ее место заняла Украина, он почему-то не стал
Не удивлюсь, если и на этом трамп денег поднял, поставил на игру балогана после красной карточки с коэф. 1 к 100000000. Красавчег, чО... Какая же мерзость ((
Спортивный принцип уже даже не под вопросом
Под вопросом теперь только то выйдет судья с накладным красным носом сегодня на матч США - Бельгия или нет
Он собаченка Трампа, видно только сейчас глаза открылись на весь беспредел
Ответюбиляры
Он собаченка Трампа, видно только сейчас глаза открылись на весь беспредел
Смотрю любители "американской демократии " минускют))
Ответюбиляры
Он собаченка Трампа, видно только сейчас глаза открылись на весь беспредел
Че за бред, первый прецедент такой...
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