Руни об отмене наказания Балогуна: «Это полный позор, Инфантино должно быть стыдно. Я был бы очень зол на месте соперников США – спортивный принцип под вопросом»

Руни об отмене наказания Балогуна: позор, Инфантино должно быть стыдно.

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на ситуацию вокруг Фоларина Балогуна .

Форвард команды США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Также стало известно , что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.

«Я понимаю, что это УЕФА, но помню, как перед Евро-2012 я получил дисквалификацию на три матча. Я должен был пропустить все три игры группового этапа, но мне сказали: если я поеду в Швейцарию и проведу тренировку с детьми, то третью игру из срока дисквалификации уберут. Я согласился, так как не хотел пропускать три матча, но считал это неправильным.

Что касается приостановки наказания: либо они должны были просто отменить красную карточку – что, вероятно, было бы правильным решением, – и тогда он мог бы играть. Но приостанавливать дисквалификацию на год? Считаю, это полный позор. Инфантино должно быть стыдно за такое решение.

Здесь под вопросом оказывается спортивный принцип. Если бы я был соперником сборной США, я бы был очень зол. Это неправильно во всех отношениях. Представьте: вы игрок сборной Англии или Мексики , и получаете красную карточку – разве вы ожидаете, что сможете сыграть в следующем матче? Где этому предел?» – заявил Руни в эфире BBC.

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«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹