Руни об отмене наказания Балогуна: «Это полный позор, Инфантино должно быть стыдно. Я был бы очень зол на месте соперников США – спортивный принцип под вопросом»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни отреагировал на ситуацию вокруг Фоларина Балогуна.
Форвард команды США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Впоследствии одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год. Также стало известно, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.
«Я понимаю, что это УЕФА, но помню, как перед Евро-2012 я получил дисквалификацию на три матча. Я должен был пропустить все три игры группового этапа, но мне сказали: если я поеду в Швейцарию и проведу тренировку с детьми, то третью игру из срока дисквалификации уберут. Я согласился, так как не хотел пропускать три матча, но считал это неправильным.
Что касается приостановки наказания: либо они должны были просто отменить красную карточку – что, вероятно, было бы правильным решением, – и тогда он мог бы играть. Но приостанавливать дисквалификацию на год? Считаю, это полный позор. Инфантино должно быть стыдно за такое решение.
Здесь под вопросом оказывается спортивный принцип. Если бы я был соперником сборной США, я бы был очень зол. Это неправильно во всех отношениях. Представьте: вы игрок сборной Англии или Мексики, и получаете красную карточку – разве вы ожидаете, что сможете сыграть в следующем матче? Где этому предел?» – заявил Руни в эфире BBC.
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«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹
Комментарии
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последний раз так тянули хозяев на чм2002, когда ради прохода корейцев судьи буквально хоронили Италию и Испанию
но и то всё это происходило, так сказать, в рамках правового поля, хотя бы видимость пытались создать
тут же просто поменяли правила, потому что захотелось
а я даже в какой-то момент начал симпатизировать сборной США, очень бодрый футбол показывали
теперь болею за повторение 1:7 для хозяев
Здесь же полный беспредел
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому (цэ).
Теперь политика пришла и за Бельгией.