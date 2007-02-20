Месси о Вальверде: «Мы ответственны за результат некоторых матчей больше, чем он. Но тренера уволить проще. Очень жаль»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался об уходе бывшего главного тренера клуба Эрнесто Вальверде.

– Как вы перенесли уход Эрнесто Вальверде? Было видно, что ему благодарны.

– Очевидно, это было болезненно, потому что ушел отличный человек и тренер. Я много раз говорил это. Мы ответственны за результат некоторых матчей больше, чем он. Но в итоге проще уволить тренера, чем сменить всех игроков, тренеры понимают, что это так.

Потом случилось поражение от «Атлетико», где мы практически полностью контролировали игру, но за 5 минут вылетели из Суперкубка. Все это привело к тому, что все закочилось так, как закончилось. Очень жаль, – сказал Месси.

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