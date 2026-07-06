Анчелотти о вылете: «Бразилия с этим составом могла бороться до конца ЧМ-2026. Мы контролировали матч с Норвегией, но было сложно оказывать давление из-за скорости Холанда»

Карло Анчелотти: Бразилия могла бороться до конца ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета команды с ЧМ-2026 .

Бразилия завершила выступления на турнире, проиграв Норвегии (1:2) на стадии 1/8 финала.

«Думаю, что сборная Бразилия с этим составом могла бы бороться до конца чемпионата мира.

Мне показалось, что против Норвегии мы контролировали ход матча – у нас были моменты.

Было гораздо сложнее оказывать высокое давление, потому что у Норвегии было много игроков в обороне, Мартин Эдегор отходил вглубь поля.

Поэтому очень высокое давление представляло риск из-за скорости Эрлинга Холанда в ситуациях один на один», – заявил Карло Анчелотти.

В защиту Анчелотти. Реплика Лукомского