  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Анчелотти о вылете: «Бразилия с этим составом могла бороться до конца ЧМ-2026. Мы контролировали матч с Норвегией, но было сложно оказывать давление из-за скорости Холанда»

0
Анчелотти о вылете: «Бразилия с этим составом могла бороться до конца ЧМ-2026. Мы контролировали матч с Норвегией, но было сложно оказывать давление из-за скорости Холанда»
Карло Анчелотти: Бразилия могла бороться до конца ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета команды с ЧМ-2026.

Бразилия завершила выступления на турнире, проиграв Норвегии (1:2) на стадии 1/8 финала.

«Думаю, что сборная Бразилия с этим составом могла бы бороться до конца чемпионата мира.

Мне показалось, что против Норвегии мы контролировали ход матча – у нас были моменты.

Было гораздо сложнее оказывать высокое давление, потому что у Норвегии было много игроков в обороне, Мартин Эдегор отходил вглубь поля.

Поэтому очень высокое давление представляло риск из-за скорости Эрлинга Холанда в ситуациях один на один», – заявил Карло Анчелотти.

В защиту Анчелотти. Реплика Лукомского

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?39620 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: UOL
logoКарло Анчелотти
logoСборная Норвегии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoМартин Эдегор
logoЭрлинг Холанд

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Статистика матча:
Норвегия - Бразилия
5-4 (удары в створ)
66%-34% (процент владения)
681-331 (количество передач)
90%-84% (точность передач)

Карло, о каком контроле ты говоришь?)))
ОтветSoloNikol79
Статистика матча: Норвегия - Бразилия 5-4 (удары в створ) 66%-34% (процент владения) 681-331 (количество передач) 90%-84% (точность передач) Карло, о каком контроле ты говоришь?)))
Ну они же видели как мяч перемешается по полю и куда, а это уже высокая степень контроля
ОтветSoloNikol79
Статистика матча: Норвегия - Бразилия 5-4 (удары в створ) 66%-34% (процент владения) 681-331 (количество передач) 90%-84% (точность передач) Карло, о каком контроле ты говоришь?)))
О мысленном контроле )
Причём тут скорость? Первый гол — головой, тупо выше прыгнул, второй вообще из-за пределов штрафной из под защитника, чётко в дальний угол.
Это у вас Эндрик в упор мимо вратаря не может пробить и пенку забить нормально не можете
ОтветEvgen_Hazard
Причём тут скорость? Первый гол — головой, тупо выше прыгнул, второй вообще из-за пределов штрафной из под защитника, чётко в дальний угол. Это у вас Эндрик в упор мимо вратаря не может пробить и пенку забить нормально не можете
Ну боялись откатить автобус, а то Холанд после лонгболла всех обгонит и забьет. На фоне игры в Сити стало забываться что он вообще-то невероятно хорош на пространстве и в контратаках
ОтветEvgen_Hazard
Причём тут скорость? Первый гол — головой, тупо выше прыгнул, второй вообще из-за пределов штрафной из под защитника, чётко в дальний угол. Это у вас Эндрик в упор мимо вратаря не может пробить и пенку забить нормально не можете
Особенно жалко было наблюдать, как Бразилия, проигрывая в счете начала делать ставку на навесы в штрафную. И это против команды, которая явно превосходила их в росте
34% владения мяча - так и запишем, контроль
Ответtherealgreenman
34% владения мяча - так и запишем, контроль
При этом по явным голевым моментам было 2-0 в пользу Бразилии. Тут принято хейтить папу Карло и сборную Бразилии, но он прав, его план на игру работал, просто как бы это смешно не звучало, но у Норвегии исполнители оказались намного класнее, чем у Бразилии. Вопрос в том, что от Бразилии ждут жогу бониту, но сейчас в такой футбол не играет почти никто на уровне сборных. А так думается мне Бразилия выиграет следующий кубок америки и будет биться за медали на чм 2030. Рисунок игры Анчелотти понятен и может оказаться крайне эффективным. Чтож вернемся сюда через 4 года, а пока жду кучу минусов
ОтветNiekiz
При этом по явным голевым моментам было 2-0 в пользу Бразилии. Тут принято хейтить папу Карло и сборную Бразилии, но он прав, его план на игру работал, просто как бы это смешно не звучало, но у Норвегии исполнители оказались намного класнее, чем у Бразилии. Вопрос в том, что от Бразилии ждут жогу бониту, но сейчас в такой футбол не играет почти никто на уровне сборных. А так думается мне Бразилия выиграет следующий кубок америки и будет биться за медали на чм 2030. Рисунок игры Анчелотти понятен и может оказаться крайне эффективным. Чтож вернемся сюда через 4 года, а пока жду кучу минусов
Что толку с явных голевых моментов, если голов нет? Пенальти - ненужный стоп на разбеге, и как результат слабый удар. 1 на 1 Эндрика - неудачный прием мяча, вратарь успел сократить дистанцию - удар мимо вопот. Норвегия оба свои момента реализовала.
Многие ещё наверно не заметили, Скьеллеруп отдал обе голевые выйдя на замену:)
Давно его знаю по ФМ.
Ещё когда в Норшелане играл в 18 лет сделал 10г в 17 матчах. Wonderkid
ОтветForza14Viola
Многие ещё наверно не заметили, Скьеллеруп отдал обе голевые выйдя на замену:) Давно его знаю по ФМ. Ещё когда в Норшелане играл в 18 лет сделал 10г в 17 матчах. Wonderkid
Легенда ФМ
ОтветForza14Viola
Многие ещё наверно не заметили, Скьеллеруп отдал обе голевые выйдя на замену:) Давно его знаю по ФМ. Ещё когда в Норшелане играл в 18 лет сделал 10г в 17 матчах. Wonderkid
В 23 фм постоянно его брал к себе, если не начинал в какой-то дыре
«Мы контролировали матч с Норвегией» - как раз таки норвежцы контролировали матч, что подтверждает статистика: 33% владения мячом и в 2 раза меньше передач у Бразилии )
ОтветКирилл
«Мы контролировали матч с Норвегией» - как раз таки норвежцы контролировали матч, что подтверждает статистика: 33% владения мячом и в 2 раза меньше передач у Бразилии )
Контроль мяча/контроль матча - это разные вещи братишка.
ОтветKirkorofff
Контроль мяча/контроль матча - это разные вещи братишка.
Разные, когда при счете 3-0 ты отдаешь мяч сопернику, держишь уверенно оборону и проводишь контратаки. А о каком контроле матча можно говорить при счете 0-0 и статистике владения мячом 33-67 очень интересно было бы послушать.
Не знаю...все же не поворачивается язык назвать этого тренера выдающимся. Не припомню ни одной команды, где бы он работал, чтобы сказать : "вау, это футбол, который поставил Анчелотти!" После Милана одно сплошное уныние.
ОтветВероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Не знаю...все же не поворачивается язык назвать этого тренера выдающимся. Не припомню ни одной команды, где бы он работал, чтобы сказать : "вау, это футбол, который поставил Анчелотти!" После Милана одно сплошное уныние.
Комментарий скрыт
ОтветИгорь_1116408817
Комментарий скрыт
Реал в ЛЧ особенная история, там скорее дело в клубе, а не тренерах. Ну и в Пересе
в это время Холанд пешком принимает пас, спокойно готовится и бьет в угол
66% владения Норвегии, удары в створ 5-4 в пользу Норвегии.
Вы играли как трусливое говно, надеясь на контратаку
Анчелотти практически идеально выбрал сценарий матча, норвежцы быстрее и мощнее, Бразилия решила отдать территорию и сыграть на пространстве, в чем вина Анчелотти, что игроки не в состоянии забить пенальти, реализовать выход 1 на 1, подходы тренер вам предоставил, причем практически идеальные, забивайте, вместо этого Холланд через ноги двух защитников кладет из-за штрафной, безусловно, виноват Анчелотти
Ответigorkruglov
Анчелотти практически идеально выбрал сценарий матча, норвежцы быстрее и мощнее, Бразилия решила отдать территорию и сыграть на пространстве, в чем вина Анчелотти, что игроки не в состоянии забить пенальти, реализовать выход 1 на 1, подходы тренер вам предоставил, причем практически идеальные, забивайте, вместо этого Холланд через ноги двух защитников кладет из-за штрафной, безусловно, виноват Анчелотти
В том, что от Бразилии принято ждать более, чем двух голевых моментов за матч.
Даже с учетом того, какое сейчас у них поколение и травмы.
ОтветGriNick
В том, что от Бразилии принято ждать более, чем двух голевых моментов за матч. Даже с учетом того, какое сейчас у них поколение и травмы.
На этом чемпионате в большом количестве матчей минимум моментов и побеждает тот, кто лучше распоряжается этим минимумом, тем более при той просадке в классе ,которая есть сейчас у Бразилии, Франция - главный фаворит, и то пару моментов против Парагвая и победа за счет РЕАЛИЗОВАННОГО пенальти, а моменты кроме этих стопроцентных были, но вдруг Неймар забыл, как бить мимо вратаря и выйдя также 1 на 1 пробил прямо в ноги, пусть и с острого угла, плюс сам голкипер норвежцев еще подтащил пару раз. два это стопроцентных момента, которые даже у средненькой команды должны были стать голами
Это точно была Бразилия, а не Парагвай?! Худшая Бразилия, которую я видел. Инертная, трусливая, полусонная. Итог работы Анчелотти. Что он там контролировал? Для кого он это говорит? Для тех, кто не видел матч?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ромарио о вылете Бразилии с ЧМ: «Команда сыграла плохо. Виноваты все – и игроки, и тренер. Это не та Бразилия, которую мы знаем и хотим видеть»
вчера, 10:15
Мело о вылете Бразилии в 1/8 финала ЧМ: «Расплата за позорный 4-летний цикл. В Библии сказано – что посеешь, то и пожнешь. У нас все тот же порочный замкнутый круг»
вчера, 09:51
Рекомендуем
Главные новости
Балогун не сделал результативных действий против Бельгии: 3 удара, 19 касаний, 0 обводок, 60% точности пасов. Бан форварда отменили перед матчем
7 минут назад
Все страны-хозяйки ЧМ-2026 выбыли в 1/8 финала: США вылетели от Бельгии, Канада – от Марокко, Мексика – от Англии
21 минуту назад
Испания сыграет с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026
26 минут назад
ЧМ-2026. 1/8 финала. США вылетели от Бельгии, Испания выбила Португалию
27 минут назад
❌ США вылетели с ЧМ после разгрома от Бельгии – 1:4! У де Кетеларе дубль и ассист Ванакену, Балогун отыграл почти весь матч
28 минут назад
Экс-тренер «Аль-Насра» Жезуш заменит Мартинеса в сборной Португалии. Он встретится с главой федерации после возвращения команды с ЧМ (A Bola)
42 минуты назад
США пропустили от Бельгии после ошибки Фриза: вратарь вышел за пределы штрафной, но, владея мячом, не сделал передачу, Ванакен забил в пустые
56 минут назад
Криштиану Роналду: «Я выиграл три титула для Португалии. До Криштиану трофеев не было. Евро-2016 – главная победа, значение такое же, как и ЧМ»
сегодня, 04:18Видео
Стоунз разыграл травму плеча в раздевалке, а потом пустился в пляс! Посмотрите, как испугался Тухель 😂
сегодня, 02:15ВидеоСпортс"
Роналду подтвердил, что больше не сыграет на ЧМ: «Я сделал все, на что был способен, и ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, нужно двигаться дальше»
сегодня, 01:53
Ко всем новостям
Последние новости
США выбыли в 1/8 финала ЧМ в 6-й раз из 7 попыток и на 4-м турнире подряд. Пройти в 1/4 удалось только в 2002-м
12 минут назад
Бельгия вышла в 1/4 финала ЧМ на 3 из 4 последних турниров и в 4-й раз в истории. В 2018-м заняли 3-е место, в 2022-м – не вышли из группы
25 минут назад
Уэйн Руни: «Португалия начинает новую эру без Роналду. Нормально, что некоторые чувствовали себя в его тени, но настало время стать главными звездами команды»
сегодня, 04:02
Глава судей ФИФА Коллина поддержал Клауса, о котором говорил Трамп: «Опытный и уважаемый арбитр. Мы полностью доверяем ему»
сегодня, 03:50
Лионель Скалони: «На ЧМ нет доминирующих команд. Франции пришлось непросто с Парагваем, у Испании есть трудности. Аргентина показывает приемлемый уровень»
сегодня, 03:40
Хуммельс о Балогуне: «Харакири по отношению к идее фэйр-плей в футболе. Будет ли назначен пенальти, сделан звонок, а через минуту решение отменят?»
сегодня, 03:24
«Роналду – легенда футбола. Он вдохновил многих людей. Криштиану заставляет выкладываться на 100%, играть против него – удовольствие». Кукурелья о форварде
сегодня, 03:12
Рамуш остался в запасе на матч с Испанией. Форвард Португалии вышел на 63-й и забил победный гол в игре с Хорватией в 1/16 финала, с ДР Конго появился на 83-й
сегодня, 01:08
Родри признан игроком матча Испания – Португалия в 1/8 финала ЧМ-2026
сегодня, 00:40
Паредес об Аргентине на ЧМ-2026: «Сборная Кабо-Верде преподала нам урок: ни одна игра не будет легкой. Египет – тоже сложный соперник»
вчера, 23:55