Анчелотти о вылете: «Бразилия с этим составом могла бороться до конца ЧМ-2026. Мы контролировали матч с Норвегией, но было сложно оказывать давление из-за скорости Холанда»
Карло Анчелотти: Бразилия могла бороться до конца ЧМ-2026.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями после вылета команды с ЧМ-2026.
Бразилия завершила выступления на турнире, проиграв Норвегии (1:2) на стадии 1/8 финала.
«Думаю, что сборная Бразилия с этим составом могла бы бороться до конца чемпионата мира.
Мне показалось, что против Норвегии мы контролировали ход матча – у нас были моменты.
Было гораздо сложнее оказывать высокое давление, потому что у Норвегии было много игроков в обороне, Мартин Эдегор отходил вглубь поля.
Поэтому очень высокое давление представляло риск из-за скорости Эрлинга Холанда в ситуациях один на один», – заявил Карло Анчелотти.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: UOL
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Норвегия - Бразилия
5-4 (удары в створ)
66%-34% (процент владения)
681-331 (количество передач)
90%-84% (точность передач)
Карло, о каком контроле ты говоришь?)))
Это у вас Эндрик в упор мимо вратаря не может пробить и пенку забить нормально не можете
Давно его знаю по ФМ.
Ещё когда в Норшелане играл в 18 лет сделал 10г в 17 матчах. Wonderkid
Вы играли как трусливое говно, надеясь на контратаку
Даже с учетом того, какое сейчас у них поколение и травмы.