Блаттер о Балогуне: «Если президент США вмешивается в дела глава ФИФА, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?» Футбол не должен становиться площадкой для политических игр»

Йозеф Балттер: куда ты катишься, ФИФА?.

Бывший президент ФИФА Йозеф Балттер отреагировал на отмену дисквалификации Фоларина Балогуна .

Нападающий сборной США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.

Также стало известно , что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.

«Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы.

Если президент США вмешивается в дела глава ФИФА, и дисквалификацию игрока внезапно отменяют перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?»

Футбол никогда не должен становиться площадкой для политических игр», – написал Йозеф Балттер.

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