Блаттер о Балогуне: «Если президент США вмешивается в дела глава ФИФА, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?» Футбол не должен становиться площадкой для политических игр»

Бывший президент ФИФА Йозеф Балттер отреагировал на отмену дисквалификации Фоларина Балогуна.
Нападающий сборной США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
Одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.
«Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы.
Если президент США вмешивается в дела глава ФИФА, и дисквалификацию игрока внезапно отменяют перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?»
Футбол никогда не должен становиться площадкой для политических игр», – написал Йозеф Балттер.
Как вообще Балогуна могли разбанить? ФИФА способна на все
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«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹
Комментарии
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Это Трамп придумал
Бологун не Холанд чтобы так за него впрягаться, а этот мерзкий проступок все запомнят навсегда.
Ну и болеть весь нормальный мир будет против США, во многом из за этого)
Опорочили сборную, опорочили фифа, опорочили игрока. Теперь если еще и забьет, то скандал усилится. Сыграет невзрачно, то будет не понятно зачем был этот мув.
Плохая сделка Трампа.
Нет, надо было выдумывать всю эту фигню с отменой красной Балогуну. Странный этот Трамп. Сразу видно, что нефутбольный человек.
Только пусть это чернокожие игроки Бельгии делают, чтобы других в расизме не обвинили))))