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  4. Блаттер о Балогуне: «Если президент США вмешивается в дела глава ФИФА, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?» Футбол не должен становиться площадкой для политических игр»

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Блаттер о Балогуне: «Если президент США вмешивается в дела глава ФИФА, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?» Футбол не должен становиться площадкой для политических игр»
Йозеф Балттер: куда ты катишься, ФИФА?.

Бывший президент ФИФА Йозеф Балттер отреагировал на отмену дисквалификации Фоларина Балогуна.

Нападающий сборной США сможет сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии после того, как был удален в игре 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Одноматчевая дисквалификация Балогуна была приостановлена с испытательным сроком в один год.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино, чтобы тот пересмотрел ситуацию с дисквалификацией футболиста.

«Красные карточки не отменяются политическими звонками. Их отменяют правила, доказательства и независимые органы.

Если президент США вмешивается в дела глава ФИФА, и дисквалификацию игрока внезапно отменяют перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: «Куда ты катишься, ФИФА?»

Футбол никогда не должен становиться площадкой для политических игр», – написал Йозеф Балттер.

Как вообще Балогуна могли разбанить? ФИФА способна на все

***

«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?38825 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Йозеф Блаттер в X
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Комментарии

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По закону,сборную США надо дисквалифицировать,так как влияние политического руководства стран на принятие решений в футболе - недопустимо. Тем более такое циничное и откровенное. Сборную - дисквалифицировать,Инфантино - отдать под суд. Трампу - пожизненный бан на любое участие в делах футбола.
ОтветТиджани Бабангида
По закону,сборную США надо дисквалифицировать,так как влияние политического руководства стран на принятие решений в футболе - недопустимо. Тем более такое циничное и откровенное. Сборную - дисквалифицировать,Инфантино - отдать под суд. Трампу - пожизненный бан на любое участие в делах футбола.
Слышали выражение "Спорт вне политики" ?
Это Трамп придумал
ОтветТиджани Бабангида
По закону,сборную США надо дисквалифицировать,так как влияние политического руководства стран на принятие решений в футболе - недопустимо. Тем более такое циничное и откровенное. Сборную - дисквалифицировать,Инфантино - отдать под суд. Трампу - пожизненный бан на любое участие в делах футбола.
США могут делать что угодно, против них никто не посмеет свой рот открыть. Кто-нибудь помнит хоть какой-нибудь прецедент, чтобы США понесла за что-нибудь ответственность? Я уж молчу про санкции
Медвежья услуга от Трампа.
Бологун не Холанд чтобы так за него впрягаться, а этот мерзкий проступок все запомнят навсегда.
Ну и болеть весь нормальный мир будет против США, во многом из за этого)
ОтветForza14Viola
Медвежья услуга от Трампа. Бологун не Холанд чтобы так за него впрягаться, а этот мерзкий проступок все запомнят навсегда. Ну и болеть весь нормальный мир будет против США, во многом из за этого)
А кто-то болел за них до этого?
Ответmilkmilk
А кто-то болел за них до этого?
Ну, игре команды много кто симпатизировал. Теперь не знаю, у многих ли останется к американской сборной такое же отношение
Это рил ситуация луз-луз-луз.
Опорочили сборную, опорочили фифа, опорочили игрока. Теперь если еще и забьет, то скандал усилится. Сыграет невзрачно, то будет не понятно зачем был этот мув.
Плохая сделка Трампа.
ОтветToto_Natale
Это рил ситуация луз-луз-луз. Опорочили сборную, опорочили фифа, опорочили игрока. Теперь если еще и забьет, то скандал усилится. Сыграет невзрачно, то будет не понятно зачем был этот мув. Плохая сделка Трампа.
Спасибо за ваше внимание к этому вопросу
ОтветToto_Natale
Это рил ситуация луз-луз-луз. Опорочили сборную, опорочили фифа, опорочили игрока. Теперь если еще и забьет, то скандал усилится. Сыграет невзрачно, то будет не понятно зачем был этот мув. Плохая сделка Трампа.
ну еще можно выйти с честью из этой ситуации оставив его на скамейке, но это уже вопрос есть ли у Почеттино сила воли на такой шаг
При мне такой .... не было - заявил Блатер.
ОтветDizzod
При мне такой .... не было - заявил Блатер.
При нем "топили" американцев 😅 (Олимпиада-1972)
ОтветDizzod
При мне такой .... не было - заявил Блатер.
Но была другая
Нет, чтобы провести определённую работу с судьями, как это было при Блаттере во время ЧМ2002, когда Южную Корею за уши дотащили до полуфинала)
Нет, надо было выдумывать всю эту фигню с отменой красной Балогуну. Странный этот Трамп. Сразу видно, что нефутбольный человек.
ОтветNartApsua
Нет, чтобы провести определённую работу с судьями, как это было при Блаттере во время ЧМ2002, когда Южную Корею за уши дотащили до полуфинала) Нет, надо было выдумывать всю эту фигню с отменой красной Балогуну. Странный этот Трамп. Сразу видно, что нефутбольный человек.
+100.500 старик зепп знал как работать красиво...за это и сняли не без помощи фбр
ОтветNartApsua
Нет, чтобы провести определённую работу с судьями, как это было при Блаттере во время ЧМ2002, когда Южную Корею за уши дотащили до полуфинала) Нет, надо было выдумывать всю эту фигню с отменой красной Балогуну. Странный этот Трамп. Сразу видно, что нефутбольный человек.
А кто сказал, что ее не провели? Может, провели. Узнаем завтра)
Я бы на месте игроков Бельгии с первых минут начал бы прессовать Балогуна с требованием покинуть поле.
Только пусть это чернокожие игроки Бельгии делают, чтобы других в расизме не обвинили))))
Ответsashka.loker
Я бы на месте игроков Бельгии с первых минут начал бы прессовать Балогуна с требованием покинуть поле. Только пусть это чернокожие игроки Бельгии делают, чтобы других в расизме не обвинили))))
Если не уйдет по хорошему, каждый игрок пусть ему шипами по икре зарядит, за это же нельзя удалять у нас, как мы выяснили
Политика уже не просто неотъемлемая часть спорта, она уже и непосредственно на результат влияет. Глупо это отрицать и трубить везде, что спорт вне политики.
Ну чтож, придется впервые в жизни болеть за Бельгию.
Надо звонить тоже с целью перебить пенальти с хорватами в 2018
Блаттер, который отменил результаты ЗМ, чтобы переголосование выбрало криша вместо рибери, тот самый блаттер......
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