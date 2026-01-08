Очередные матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.
На ЧМ-2026 продолжаются матчи второго раунда плей-офф.
В 1/8 финала Португалия проиграла Испании (0:1), США разгромлены Бельгией (1:4).
ЧМ-2026
1/8 финала
Алекс Баэна Ферран Торрес
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Витинья, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду
Запасные: Саму Кошта, Тринкау, Мендеш, Жоау Феликс, Нету, Инасиу, Жозе Са, Матеуш Нунеш, Гедеш, Жоау Канселу, Витинья, Рубен Невеш, Гонсалу Рамуш, Руй Силва, Томаш Араужу
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Ольмо, Ойарсабаль, Гарсия, Пубиль, Пино, Субименди, Гримальдо, Льоренте, Муньос, Педри, Райя, Алекс Баэна, Эрик Гарсия, Гави, Н. Уильямс
США
Фриз, Робинсон, Рим, Ричардс, Фриман, Тилльман, Адамс, Маккенни, Пулишич, Дест, Балогун
Запасные: Робинсон, Пулишич, Дест, Трасти, Маккензи, Тернер, Робинсон, Скалли, Ааронсон, Веа, Сендехас, Балогун, Брэйди, Адамс
Бельгия:
Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Кастань, Раскин, Онана, Троссард, Тилеманс, Лукебакио, де Кетеларе
Запасные: Лукебакио, Ламменс, Дебаст, Менье, Раскин, Фернандес Пардо, Онана, Диегу Морейра, де Кетеларе, Пендерс, Теате, де Винтер, Сейс, де Брюйне, Троссард
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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США по турниру точно лучше Бельгии и должны идти дальше
США - Бельгия 3:2
Тут Испания фаворит, но че то с Португалией у них всегда проблемы и всегда туго идет.. даже не помню, чтобы Испания их легко обыграла хоть раз
Португалия - Испания 1:2
Удачи Бельгии, сегодня с вами будет весь мир