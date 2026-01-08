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ЧМ-2026. 1/8 финала. США вылетели от Бельгии, Испания выбила Португалию
Очередные матчи 1/8 финала прошли на ЧМ-2026.

На ЧМ-2026 продолжаются матчи второго раунда плей-офф.

В 1/8 финала Португалия проиграла Испании (0:1), США разгромлены Бельгией (1:4). 

ЧМ-2026

1/8 финала

Чемпионат мира. 1/8 финала
6 июля 19:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Португалия
Завершен
0 - 1
0.56xG1.8
Логотип гостевой команды
Испания
Матч окончен
90’
+8’
Ферран Торрес
90’
+7’
Ойарсабаль   Иглесиас
Вейга
90’
+4’
90’
+1’
  Мерино
Бернарду Силва
89’
85’
Ольмо   Мерино
85’
Педри   Фабиан Руис
Витинья   Бернарду Силва
83’
Нету   Франсишку Консейсау
83’
75’
Алекс Баэна   Ферран Торрес
Жоау Феликс   Рафаэл Леау
71’
Жоау Канселу   Диогу Далот
71’
Мендеш   Семеду
56’
2тайм
Перерыв
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Невеш, Витинья, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду
Запасные: Саму Кошта, Тринкау, Мендеш, Жоау Феликс, Нету, Инасиу, Жозе Са, Матеуш Нунеш, Гедеш, Жоау Канселу, Витинья, Рубен Невеш, Гонсалу Рамуш, Руй Силва, Томаш Араужу
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Ольмо, Ойарсабаль, Гарсия, Пубиль, Пино, Субименди, Гримальдо, Льоренте, Муньос, Педри, Райя, Алекс Баэна, Эрик Гарсия, Гави, Н. Уильямс
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Чемпионат мира. 1/8 финала
7 июля 00:00, Люмен Филд
Логотип домашней команды
США
Завершен
1 - 4
0.63xG2.15
Логотип гостевой команды
Бельгия
Матч окончен
90’
+3’
  Лукаку
Балогун   Райт
90’
+2’
Робинсон   Арфстен
90’
+2’
89’
Раскин   Витцель
89’
Троссард   Салемакерс
Адамс   Пепи
72’
Тилльман
69’
67’
де Кетеларе   Лукаку
67’
Лукебакио   Доку
Пулишич   Берхалтер
59’
57’
  Ванакен
Дест   Рейна
46’
2тайм
Перерыв
Маккенни
35’
33’
  де Кетеларе
  Тилльман
31’
21’
Онана   Ванакен
9’
  де Кетеларе
США
Фриз, Робинсон, Рим, Ричардс, Фриман, Тилльман, Адамс, Маккенни, Пулишич, Дест, Балогун
Запасные: Робинсон, Пулишич, Дест, Трасти, Маккензи, Тернер, Робинсон, Скалли, Ааронсон, Веа, Сендехас, Балогун, Брэйди, Адамс
1тайм
Бельгия:
Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Кастань, Раскин, Онана, Троссард, Тилеманс, Лукебакио, де Кетеларе
Запасные: Лукебакио, Ламменс, Дебаст, Менье, Раскин, Фернандес Пардо, Онана, Диегу Морейра, де Кетеларе, Пендерс, Теате, де Винтер, Сейс, де Брюйне, Троссард
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?39351 голос
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Сегодня весь мир будет чуть чуть бельгией
ОтветАлександр Чижов_1117154491
Сегодня весь мир будет чуть чуть бельгией
🤣🤣🤣👍
ОтветАлександр Чижов_1117154491
Сегодня весь мир будет чуть чуть бельгией
Комментарий скрыт
Весь мир за Бельгию, исходя из последних новостей
ОтветALMANAC
Весь мир за Бельгию, исходя из последних новостей
я ни за что не будут болеть за это УГ под руководством учителя физ-культуры
ОтветALMANAC
Весь мир за Бельгию, исходя из последних новостей
Если бы не эта ерунда с Трампом, то точно был бы за США в этом матче, а теперь чтобы обе вылетели хочется))
США по турниру точно лучше Бельгии и должны идти дальше
США - Бельгия 3:2

Тут Испания фаворит, но че то с Португалией у них всегда проблемы и всегда туго идет.. даже не помню, чтобы Испания их легко обыграла хоть раз
Португалия - Испания 1:2
Если сегодня сша проиграют, то их вылет с чемпионата будет приостановлен на год))
ОтветСерёга Абрамов_1117252575
Если сегодня сша проиграют, то их вылет с чемпионата будет приостановлен на год))
Проиграют, но пройдут дальше после звонка.
ОтветСерёга Абрамов_1117252575
Если сегодня сша проиграют, то их вылет с чемпионата будет приостановлен на год))
Если США проиграют, то впервые в истории в 1/4 финала чемпионата мира сыграют девять команд :)
Бельгия получается против ФИФА в целом будет играть, в свете последних событий
ОтветВладимир Бакшеев
Бельгия получается против ФИФА в целом будет играть, в свете последних событий
То, что против ФИФА, ещё полбеды, намного хуже, если придётся играть против судей.
ОтветВладимир Бакшеев
Бельгия получается против ФИФА в целом будет играть, в свете последних событий
Бельгия покажет Кровавый спорт и кикбоксинг в стиле Ван Дамма !
Не было предпочтений во встрече США - Бельгия, но теперь есть.
Сборная США играет в хороший футбол, и в любой другой ситуации болел бы именно за их сборную, но когда один человек ставит себя выше всех остальных стран и позволяет спокойно вмешиваться в дела ФИФА и по звонку отменять дисквалификацию ключевых игроков - это просто неприемлемо и неадекватно
Удачи Бельгии, сегодня с вами будет весь мир
ОтветБолельщик Биатлона
Сборная США играет в хороший футбол, и в любой другой ситуации болел бы именно за их сборную, но когда один человек ставит себя выше всех остальных стран и позволяет спокойно вмешиваться в дела ФИФА и по звонку отменять дисквалификацию ключевых игроков - это просто неприемлемо и неадекватно Удачи Бельгии, сегодня с вами будет весь мир
В том то и соль, что именно к футболистам США вопросов нет, играют прилично. Но вот эта ситуация конечно огромнейший неприятный отпечаток накладывает
Португалия - худшая сборная по соотношению качества состава и качества игры. У них одна из сильнейших полузащит мира, которая держит весь клубный футбол. Бруну из лучшего игрока АПЛ превращается в дерево, всё держалось на Мендеше.
Ответmishakmv96
Португалия - худшая сборная по соотношению качества состава и качества игры. У них одна из сильнейших полузащит мира, которая держит весь клубный футбол. Бруну из лучшего игрока АПЛ превращается в дерево, всё держалось на Мендеше.
Мартинес убил золотое поколение поколение Бельгии, теперь взялся за Португалию.
Желаем амерам позорного поражения
Зря вы ругаете Шнякина. Мне бы и в голову не пришло сосчитать, у скольких игроков футболки заправлены в шорты. А Шнякин сосчитал.
ОтветКатя СПб
Зря вы ругаете Шнякина. Мне бы и в голову не пришло сосчитать, у скольких игроков футболки заправлены в шорты. А Шнякин сосчитал.
Наверное это такие вопросы на собеседовании были для работы на матч.
Вообще-то у США довольно симпатичная команда. Совершенно не собирался болеть против них в матче с Бельгией. Но ФИФА совместно с американской президентской администрацией выбора не оставили.
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