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  4. Бельгия обжалует решение об отмене дисквалификации Балогуна. ФИФА не гарантировала, что успеет рассмотреть апелляцию до начала матча с США

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Бельгия обжалует решение об отмене дисквалификации Балогуна. ФИФА не гарантировала, что успеет рассмотреть апелляцию до начала матча с США
Бельгия сможет обжаловать решению по Балогуну.

Федерация футбола Бельгии обжалует решение отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Бельгийская сторона официально направила в ФИФА письмо с просьбой об обжаловании решения. Право на апелляцию было предоставлено, сообщает The Athletic

Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни УЕФА, ни КОНКАКАФ, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.

Решение после рассмотрения апелляции может быть принято до начала игры 1/8 финала между США и Бельгией, но ФИФА не дала европейской команде гарантий, что это произойдет.

Как вообще Балогуна могли разбанить? ФИФА способна на все

***

«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹

Вы будете болеть против США из-за цирка с Балогуном?39337 голосов
Да, буду противДональд Трамп
Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoСборная США по футболу
logoФоларин Балогун
Федерация футбола Бельгии
logoФИФА
logoСборная Бельгии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Мы вам перезвоним
ОтветMoffo
Мы вам перезвоним
ФИФА: Мы вас услышали
ОтветMoffo
Мы вам перезвоним
Мужчина, мы же вам сказали "завтра перезвоним". А вы вечно сегодня приходите!
ФИФА поблагодарила Федерацию футбола Бельгии за внимание к этому вопросу :)
а остальные участники ЧМ молча затерпели и делают вид что ничего не произошло. мерзость
ОтветKubinec_
а остальные участники ЧМ молча затерпели и делают вид что ничего не произошло. мерзость
Тогда Трамп введёт пошлины и направит 6 флот к берегам, даже если это Парагвай
ОтветKubinec_
а остальные участники ЧМ молча затерпели и делают вид что ничего не произошло. мерзость
Это же не сборную России и Белоруссии бойкотировать! С Израилем и США играть это другое дело и пусть те нас бомбят в это же время ведь тот же Иран поехал на поклон, поехала бы и Сирия с Ливией, а остальные вот затерпели отмену красной карточки.
Не согласен с теми кто пишет, что ,,вот теперь за Бельгию,, Они же тоже часть этой системы, просто теперь напрямую столкнулись с последствиями и только тогда возмущаться стали. Случись с кем-то другим, просто промолчал бы и все как бы нормально, хата с краю. Черпайте 2 руками.
ОтветRB Zhora
Не согласен с теми кто пишет, что ,,вот теперь за Бельгию,, Они же тоже часть этой системы, просто теперь напрямую столкнулись с последствиями и только тогда возмущаться стали. Случись с кем-то другим, просто промолчал бы и все как бы нормально, хата с краю. Черпайте 2 руками.
Да, будь на масте Бельгии та же самая Россия, громче всех бы поддерживали решение. И еще маляву бы со своей стороны в догонку к американской написали бы
ОтветRB Zhora
Не согласен с теми кто пишет, что ,,вот теперь за Бельгию,, Они же тоже часть этой системы, просто теперь напрямую столкнулись с последствиями и только тогда возмущаться стали. Случись с кем-то другим, просто промолчал бы и все как бы нормально, хата с краю. Черпайте 2 руками.
Именно... Бельгия такая же западная капиталистическая противная страна, как и весь этот "западный цивилизованный" мирок. Была бы там не только Россия, как писали ниже, но и даже Китай, Индия, Белоруссия, Иран или там КНДР - никто бы и ухом не повел, а скорее даже всей стаей бы поддержали решение. То есть любая европейская сборная поддержала бы это решение.

Тут именно ситуация, что сейчас оказалось, что "демократия, свободы, права, все равны и т.д" - это известный бред, но сейчас вышло прямо так, что даже в рамках "своего пула" есть "более ровные пацаны и менее ровные", и Бельгия сейчас на собственном опыте убеждается, что они никто и звать их никак по сравнению с США. В принципе, за рамок спорта(а спорт уже давно испачкался в политике), но если брать мировые события, очевидно условно мнение Бельгии или любой другой страны европейской те же США "вертели на болту" и делают США что хотят, не особо спрашивая своей европейских вассалов-слуг. Одни только фокусы с Гренландией чего стоят, и на мнение ЕС или там Дании - США вообще плевать)
"ФИФА гарантировала, что не успеет" ))
За Бельгию со вчерашнего дня😁
ОтветРоман_АИ
За Бельгию со вчерашнего дня😁
На месте Бельгии могла быть любая сборная, а вот КК отменить могут только США
Решение, естественно, рассмотреть не успеют, зато Брюссель хоть ненадолго почувствует себя в шкуре подсанкционных стран
"Запомните, джентльмены: эту страну погубит коррупция"
Самый гуманный суд в мире!!!
Брюссель против Вашингтона.
ОтветН.Ф.
Брюссель против Вашингтона.
НАТО против НАТО.
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