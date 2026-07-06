Бельгия обжалует решение об отмене дисквалификации Балогуна. ФИФА не гарантировала, что успеет рассмотреть апелляцию до начала матча с США

Федерация футбола Бельгии обжалует решение отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.
Бельгийская сторона официально направила в ФИФА письмо с просьбой об обжаловании решения. Право на апелляцию было предоставлено, сообщает The Athletic
Для рассмотрения дела был выбран член апелляционного комитета ФИФА, который не представляет ни УЕФА, ни КОНКАКАФ, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.
Решение после рассмотрения апелляции может быть принято до начала игры 1/8 финала между США и Бельгией, но ФИФА не дала европейской команде гарантий, что это произойдет.
Как вообще Балогуна могли разбанить? ФИФА способна на все
***
«Не думаю, что решение арбитра правильное». Балогун об удалении против Боснии – еще до приостановки бана 📹
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Тут именно ситуация, что сейчас оказалось, что "демократия, свободы, права, все равны и т.д" - это известный бред, но сейчас вышло прямо так, что даже в рамках "своего пула" есть "более ровные пацаны и менее ровные", и Бельгия сейчас на собственном опыте убеждается, что они никто и звать их никак по сравнению с США. В принципе, за рамок спорта(а спорт уже давно испачкался в политике), но если брать мировые события, очевидно условно мнение Бельгии или любой другой страны европейской те же США "вертели на болту" и делают США что хотят, не особо спрашивая своей европейских вассалов-слуг. Одни только фокусы с Гренландией чего стоят, и на мнение ЕС или там Дании - США вообще плевать)