Ребров о благотворительности фанатов «Спартака»: «Это просто стереотип, что они отморозки, которые всех бьют»

Вратарь Артем Ребров высказался о помощи, которую болельщики красно-белых оказывают нуждающимся в период пандемии коронавируса.

– Спартаковских болельщиков называют буйными, пугают народ своими выходками. Но как вы прокомментируете, что парни остепенились?

– Вы знаете, я в «Спартаке» уже долгое время, и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые и так далее.

А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано все в формате правил, то это очень здорово.

Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это все по правилам идет.

А здесь просто ребята объединились вокруг определенной идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны.

– А сколько денег вы и ваши партнеры по «Спартаку» собрали для оказания помощи ветеранам?

– Мне кажется, что много ты зарабатываешь или мало – суть-то от этого не меняется. Кто-то даст рубль, кто-то тысячу, кто-то миллион. Главное, что все поучаствуют, и всех это сплотит. Поэтому не хотелось бы цифры называть, каждый по возможности старался помогать, – сказал Ребров.

Фанаты «Спартака» развезли почти 2 тонны продуктов нуждающимся