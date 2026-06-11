  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ, камбэк с «-29» в финале НБА, «Барса» не выкупит Рэшфорда, Роналду не забил, новый рекорд Корнева, боссы «Осасуны» поставили на вылет и другие новости

0
ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ, камбэк с «-29» в финале НБА, «Барса» не выкупит Рэшфорда, Роналду не забил, новый рекорд Корнева, боссы «Осасуны» поставили на вылет и другие новости

1. ЦСКА разгромил УНИКС в четвертом матче и стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2025/26.

2. Чехия, Финляндия и Швеция – против допуска России на турниры ИИХФ, сообщает SVT Sport. Представители федераций не ответили на вопрос о возможном бойкоте. 

3. «Барселона» отказалась выкупать Маркуса Рэшфорда за 30 млн евро, пишет Marca. Форвард вернется в «МЮ».

4. «Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» (107:106) в четвертом матче и ведет 3-1 в финальной серии НБА. «Никс» удался крупнейший камбэк в истории финалов НБА – по ходу второй четверти команда уступала с разницей в 29 очков.

5. Криштиану Роналду не забил в трех подряд матчах за Португалию – такого не было с Евро-2024. В перерыве с Нигерией поменяли всех полевых, кроме Криштиану, 41-летнего форварда сняли на 65-й.

6. Презентация Жозе Моуринью в «Реале» пройдет в июле.

7. «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Санчо, Каземиро и Маласиа в связи с истечением контрактов.

8. Чемпионат России по плаванию. Клепикова, Лузин, Пантина и Токарева одержали победы. Егор Корнев установил новый рекорд России на 100 м вольным стилем.

9. Александр Овечкин стал 9-м в голосовании за «Билл Мастертон Трофи». Ландескуг взял приз, Тэйвс – 3-й, Копитар – 4-й, Макэвой – 7-й.

10. Месси, Роналду, Джек Хьюз, Леброн, Карри, Синнер, Алькарас, Соболенко, Малинин, Усик, Дюплантис, Погачар – в топ-100 самых влиятельных людей в спорте по версии Time.

11. По итогам заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) ожидается положительное решение о допуске российских фигуристов‑юниоров, пишет «Матч ТВ». Кроме того, ISU проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в Пекине. 

12. Госдума приняла законопроект об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах, а также во время соревнований.

13. «Ак Барс» предлагал Тодду 80 млн рублей за сезон, игрок хотел 90 млн и бонусы, пишет «Бизнес Online». Форвард перейдет в «Металлург».

14. «Реал» и Adidas продлили контракт до 2034 года. Клуб сотрудничает с брендом с 1980-го.

15. Владельцы «Осасуны» поставили 1,1 млн долларов на вылет команды из Ла Лиги, чтобы застраховаться от понижения.

16. Фанат «Салавата» натравил питбуля на болельщиков «Локомотива» в Уфе. Ему не понравилось, что ярославцы кричали «Локо» – чемпион», пишет «Mash на спорте». 

Цитаты дня

Вингер «Зенита» Энрике: «Мой тренер личностного роста советует говорить себе: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира». Представляю это каждый день»

Духовник олимпийской сборной России: «Выступать с флагом и гимном важно. Это глубокие символы, выражающие то, что лежит в основе нашего культурного кода»

Джефф Монсон: «Не буду следить за ЧМ, потому что Россия не участвует. США снова вносит политику в спорт, атмосфера и дух турнира омрачены войнами и конфликтами»

Мелкадзе о США: «Хотя бы раз надо съездить, там прикольно. Как в фильмах Дензела Вашингтона, потом смотришь наверх – Человек-паук летает! Но если с Москвой сравнивать, шансов нет»

Третьяк о недопуске России: «Мы подаем в суд – надо биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили»

Председатель Госдумы Володин о ЧМ-2026: «Будут наши играть – будем болеть за Россию. За тех, кто за рубежом за мячом бегает, есть кому болеть»

Трамп о проверках на въезде в США перед ЧМ: «Мы тщательно работаем, чтобы быть уверенными, что в нашу страну приезжают правильные люди»

«Мы победим Месси, иншалла. Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ

Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026?33273 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравляю всех с началом Чемпионата мира по футболу!!! Пусть выиграет сильнейший!
ОтветВаго2
Поздравляю всех с началом Чемпионата мира по футболу!!! Пусть выиграет сильнейший!
Бразилия Папы Карло
ОтветВаго2
Поздравляю всех с началом Чемпионата мира по футболу!!! Пусть выиграет сильнейший!
Португалия,Франция,Испания.
на бумаге фавориты.
ну,а там как пойдёт.
Нью-Йорк провернул историческое действие.
Что хоккейный, что баскетбольный финалы не разочаровывают в этом году!
Сихарулидзе нашли?
НБА, я тебя люблю❤️
ну, нихрена себе ленту обновили - теперь у меня в новостях на веб-версии КОММЕНТЫ, которые ни в бан, ни в топку.
чертовщину какую-то сделали
Уххх наконечно ЧМ , покажет матч тв , сегодня церемония и первый матч Мексика - Южная Африка 22-00 по моск времени .
Германия, Аргентина, Бразилия, Франция
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ФИФА о свободных местах на стадионах ЧМ-2026: «Данные отражают количество отсканированных билетов. В Гвадалахаре некоторые стояли в фойе»
2 минуты назад
Почеттино об аншлаге на матче ЧМ с Парагваем: «Соккер в Америке — это нечто грандиозное. Другие виды спорта, берегитесь!»
6 минут назад
ЧМ-2026. Бразилия против Марокко, Швейцария встретится с Катаром, Шотландия сыграет с Гаити, Австралия – с Турцией
8 минут назад
Мексиканка и кореец обменялись джерси у стадиона. Кажется, ему не по размеру 🤏 😅
13 минут назадВидеоСпортс"
Министр иммиграции Канады о Парти: «Проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны»
15 минут назад
Флаг Ирана освистали во время церемонии открытия ЧМ в США
27 минут назад
Симулятор сетки ЧМ-2026 – игра-прогноз от Спортса”. Кто пройдет дальше всех?
сегодня, 03:50Спецпроект
Кэти Перри выступила с 10-летним Тиусом Лукой перед матчем США – Парагвай. Она смотрела игру в компании экс-премьер-министра Канады Трюдо
29 минут назадФото
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Аня Тейлор-Джой, Джордж Лукас, Бекхэм, Абдул-Джаббар и другие звезды посетили матч США – Парагвай на ЧМ
52 минуты назадФото
Старт Канады и США на ЧМ-2026, «Барса» грозит главе «Реала» иском о клевете, «Локомотив-Кубань» взял бронзу лиги ВТБ и другие новости
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Почеттино о 4:1 с Парагваем: «Первый тайм США был потрясающим. Трудно найти команду, которая могла бы так играть»
41 минуту назад
Бразилия – Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
59 минут назад
У Пулишича повреждение икроножной мышцы. Его заменили в перерыве матча с Парагваем, он отдал голевую передачу
сегодня, 03:41
Катар – Швейцария. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 03:40
Сделавший дубль Балогун – лучший игрок матча США и Парагвая на ЧМ-2026
сегодня, 03:30
Результаты группы D на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 03:28
Федор Смолов: «Зенит» правильно делает, что хочет подписать Тюкавина. Лучший российский нападающий на сегодняшний день»
сегодня, 03:12
Маккели с помощью ВАР переписал желтую карточку Рима на Альмирона. Хавбек Парагвая наказан за симуляцию
сегодня, 02:51
Анчелотти о работе с Бразилией на ЧМ: «Представлять страну футбола, самую титулованную сборную в мире – это ответственность и честь»
сегодня, 02:35
«Умяров способен играть в Италии. Клубы Серии А следят за российским рынком». Камоцци о хавбеке «Спартака»
сегодня, 02:17
Рекомендуем