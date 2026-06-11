ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ, камбэк с «-29» в финале НБА, «Барса» не выкупит Рэшфорда, Роналду не забил, новый рекорд Корнева, боссы «Осасуны» поставили на вылет и другие новости

1. ЦСКА разгромил УНИКС в четвертом матче и стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2025/26.

2. Чехия, Финляндия и Швеция – против допуска России на турниры ИИХФ, сообщает SVT Sport. Представители федераций не ответили на вопрос о возможном бойкоте.

3. «Барселона» отказалась выкупать Маркуса Рэшфорда за 30 млн евро, пишет Marca. Форвард вернется в «МЮ».

4. «Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» (107:106) в четвертом матче и ведет 3-1 в финальной серии НБА. «Никс» удался крупнейший камбэк в истории финалов НБА – по ходу второй четверти команда уступала с разницей в 29 очков.

5. Криштиану Роналду не забил в трех подряд матчах за Португалию – такого не было с Евро-2024. В перерыве с Нигерией поменяли всех полевых, кроме Криштиану, 41-летнего форварда сняли на 65-й.

6. Презентация Жозе Моуринью в «Реале» пройдет в июле .

7. «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Санчо, Каземиро и Маласиа в связи с истечением контрактов.

8. Чемпионат России по плаванию. Клепикова, Лузин, Пантина и Токарева одержали победы . Егор Корнев установил новый рекорд России на 100 м вольным стилем.

9. Александр Овечкин стал 9-м в голосовании за «Билл Мастертон Трофи». Ландескуг взял приз, Тэйвс – 3-й, Копитар – 4-й, Макэвой – 7-й.

10. Месси, Роналду, Джек Хьюз, Леброн, Карри, Синнер, Алькарас, Соболенко, Малинин, Усик, Дюплантис, Погачар – в топ-100 самых влиятельных людей в спорте по версии Time.

11. По итогам заседания совета Международного союза конькобежцев (ISU) ожидается положительное решение о допуске российских фигуристов‑юниоров , пишет «Матч ТВ». Кроме того, ISU проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в Пекине.

12. Госдума приняла законопроект об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах, а также во время соревнований.

13. «Ак Барс» предлагал Тодду 80 млн рублей за сезон , игрок хотел 90 млн и бонусы, пишет «Бизнес Online». Форвард перейдет в «Металлург».

14. «Реал» и Adidas продлили контракт до 2034 года . Клуб сотрудничает с брендом с 1980-го.

15. Владельцы «Осасуны» поставили 1,1 млн долларов на вылет команды из Ла Лиги , чтобы застраховаться от понижения.

16. Фанат «Салавата» натравил питбуля на болельщиков «Локомотива» в Уфе. Ему не понравилось, что ярославцы кричали «Локо» – чемпион», пишет «Mash на спорте».

Цитаты дня

Вингер «Зенита» Энрике: «Мой тренер личностного роста советует говорить себе: «Я забью в финале ЧМ и стану лучшим игроком турнира» . Представляю это каждый день»

Духовник олимпийской сборной России: «Выступать с флагом и гимном важно. Это глубокие символы, выражающие то, что лежит в основе нашего культурного кода»

Джефф Монсон: «Не буду следить за ЧМ, потому что Россия не участвует. США снова вносит политику в спорт, атмосфера и дух турнира омрачены войнами и конфликтами »

Мелкадзе о США: «Хотя бы раз надо съездить, там прикольно . Как в фильмах Дензела Вашингтона, потом смотришь наверх – Человек-паук летает! Но если с Москвой сравнивать, шансов нет»

Третьяк о недопуске России: «Мы подаем в суд – надо биться, быть с ними жестче . Дисциплинарный совет ИИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили»

Председатель Госдумы Володин о ЧМ-2026: «Будут наши играть – будем болеть за Россию . За тех, кто за рубежом за мячом бегает, есть кому болеть»

Трамп о проверках на въезде в США перед ЧМ: «Мы тщательно работаем, чтобы быть уверенными, что в нашу страну приезжают правильные люди »

«Мы победим Месси, иншалла . Они много провоцируют, но мы должны сохранять спокойствие и действовать с умом». Форвард Алжира Маза о матче с Аргентиной на ЧМ

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