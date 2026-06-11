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Трамп вряд ли посетит первый матч США на ЧМ-2026 против Парагвая. Делегацию возглавит госсекретарь Рубио
Дональд Трамп вряд ли посетит стартовый матч США на ЧМ-2026.

Президент США Дональд Трамп не планирует посещать первый матч национальной сборной на ЧМ-2026 против команды Парагвая.

США и Парагвай сыграют в ночь на 13 июня по московскому времени в Инглвуде.

Ожидается, что от американского руководства игру посетят госсекретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.

В то же время, по информации Politico, президент Парагвая Сантьяго Пенья будет присутствовать на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».

Кто выиграет ЧМ-2026?32580 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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Комментарии

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⚡️ По последней информации матч сборной США с Парагваем пройдет в Белом Доме. Как сообщил Инфантино, так его хозяину будет комфортнее посетить первый матч национальной сборной
Ответq4v24z74n5
⚡️ По последней информации матч сборной США с Парагваем пройдет в Белом Доме. Как сообщил Инфантино, так его хозяину будет комфортнее посетить первый матч национальной сборной
Также надежный источник уточнил, что вместо ковровой дорожки будет устлан язык Джанни. Длина позволяет
Ответq4v24z74n5
⚡️ По последней информации матч сборной США с Парагваем пройдет в Белом Доме. Как сообщил Инфантино, так его хозяину будет комфортнее посетить первый матч национальной сборной
🟡 По разведданным жёлтой прессы, Трамп будет следить за операцией захвата Президента Парагвая и его жены в случае неудачи сборной США
Боится, что освистают, как на баскетболе
Ответarriva
Боится, что освистают, как на баскетболе
Не услышит, опять будет крепко спать по-стариковски, стараясь не упасть с кресла)
Ответarriva
Боится, что освистают, как на баскетболе
Та скажет, что все ок там было, народная любовь и пр.
Что он там в это раз говорил?
Ему не до первого матча. Он к речи о существовании инопланетян готовится ...
Рубио - футбольный человек!
Ответфутбольный человек
Рубио - футбольный человек!
Чеканит каждое слово
Ответфутбольный человек
Рубио - футбольный человек!
На Кубе разве играют в футбол?
Да ему этот футбол нахер не вперся
ОтветВалера Васин
Да ему этот футбол нахер не вперся
Сокер
ОтветВалера Васин
Да ему этот футбол нахер не вперся
Так зато выспался бы за полтора часа с комфортом. ))
Как бы не готовились к посещению матча по "соккеру", но в делегации кто-нибудь да и найдется, кто тачдаун будет ждать.
Не любит он соккер
Боится что освистают ?
Венесуэлу посетили, Кубу вроде тоже планируют, теперь в Парагвай (
Явно боязнь свиста мексиканцев в свою сторону
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