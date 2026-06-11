Трамп вряд ли посетит первый матч США на ЧМ-2026 против Парагвая. Делегацию возглавит госсекретарь Рубио
Дональд Трамп вряд ли посетит стартовый матч США на ЧМ-2026.
Президент США Дональд Трамп не планирует посещать первый матч национальной сборной на ЧМ-2026 против команды Парагвая.
США и Парагвай сыграют в ночь на 13 июня по московскому времени в Инглвуде.
Ожидается, что от американского руководства игру посетят госсекретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.
В то же время, по информации Politico, президент Парагвая Сантьяго Пенья будет присутствовать на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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Что он там в это раз говорил?