Трамп вряд ли посетит первый матч США на ЧМ-2026 против Парагвая. Делегацию возглавит госсекретарь Рубио

Дональд Трамп вряд ли посетит стартовый матч США на ЧМ-2026.

Президент США Дональд Трамп не планирует посещать первый матч национальной сборной на ЧМ-2026 против команды Парагвая.

США и Парагвай сыграют в ночь на 13 июня по московскому времени в Инглвуде.

Ожидается, что от американского руководства игру посетят госсекретарь Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.

В то же время, по информации Politico, президент Парагвая Сантьяго Пенья будет присутствовать на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».