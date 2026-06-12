Матч окончен
ЧМ-2026 стартовал! Южная Корея одолела Чехию, Мексика победила ЮАР
На ЧМ-2026 прошли первые матчи.
Сборная Мексики обыграла ЮАР (2:0) в Мехико в первом матче ЧМ-2026, Южная Корея одержала волевую победу над Чехией (2:1) в Гвадалахаре.
ЧМ-2026
Группа A
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026?18510 голосов
Испания
Франция
Англия
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Снова Мексика - ЮАР матч открытия. День в день, 16 лет спустя
Гив ми ризон, гив ми фая
Гив ми ризон, тейк май хайя.
(Лет ми спик фром май харт ин инглиш)
Четверг 11 июня
22:00 Мексика - ЮАР
05:00 Южная Корея - Чехия
Пятница 12 июня
22:00 Канада - Босния
04:00 США - Парагвай
Суббота 13 июня
22:00 Катар - Швейцария
01:00 Бразилия - Марокко
04:00 Гаити - Шотландия
07:00 Австралия - Турция
Воскресенье 14 июня
20:00 Германия - Кюрасао
23:00 Нидерланды - Япония
02:00 Кот-д’Ивуар - Эквадор
05:00 Швеция - Тунис
Понедельник 15 июня
19:00 Испания - Кабо-Верде
22:00 Бельгия -Египет
01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
04:00 Иран - Новая Зеландия
Вторник 16 июня
22:00 Франция - Сенегал
01:00 Ирак - Норвегия
04:00 Аргентина - Алжир
07:00 Австрия - Иордания
Среда 17 июня
20:00 Португалия - Конго
23:00 Англия - Хорватия
02:00 Гана - Панама
05:00 Узбекистан - Колумбия
Четверг 18 июня
19:00 Чехия - ЮАР
22:00 Швейцария - Босния
01:00 Канада - Катар
04:00 Мексика - Южная Корея
Пятница 19 июня
22:00 США - Австралия
01:00 Шотландия - Марокко
03:30 Бразилия - Гаити
06:00 Турция - Парагвай
Суббота 20 июня
20:00 Нидерланды - Швеция
23:00 Германия - Кот-д’Ивуар
03:00 Эквадор - Кюрасао
07:00 Тунис - Япония
Воскресенье 21 июня
19:00 Испания - Саудовская Аравия
22:00 Бельгия - Иран
01:00 Уругвай - Кабо-Верде
04:00 Новая Зеландия - Египет
Понедельник 22 июня
20:00 Аргентина - Австрия
00:00 Франция - Ирак
03:00 Норвегия - Сенегал
06:00 Иордания - Алжир
Вторник 23 июня
20:00 Португалия - Узбекистан
23:00 Англия - Гана
02:00 Панама - Хорватия
05:00 Колумбия - Конго