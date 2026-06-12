Южная Корея

Ким Сын Гю, Ли Ки Хек, Ким Мин Чжэ, Ли Хан Бом, Ли Чжэ Сон, Ли Кан Ин, Ли Тэ Сок, Пайк Сын Хо, Хван Ин Бом, Соль Ен У, Сон Хын Мин

Запасные: Сон Хын Мин, Чжо Хен У, Кастроп, Ли Чжэ Сон, Сон Бом Гын, Ким Тхэ Хен, Чжо Гю Сон, Ли Тэ Сок, Хван Ин Бом, Пэ Чжун Хо, Ли Дон Ген, Пайк Сын Хо, Чжо Ви Дже, Ким Мун Хван, Ян Хен Чжун