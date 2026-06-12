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ЧМ-2026 стартовал! Южная Корея одолела Чехию, Мексика победила ЮАР
На ЧМ-2026 прошли первые матчи.

Сборная Мексики обыграла ЮАР (2:0) в Мехико в первом матче ЧМ-2026, Южная Корея одержала волевую победу над Чехией (2:1) в Гвадалахаре.

ЧМ-2026

Группа A

Чемпионат мира. 1 тур
11 июня 19:00, Ацтека
Логотип домашней команды
Мексика
Завершен
2 - 0
1.43xG0.11
2
Логотип гостевой команды
ЮАР
Матч окончен
Монтес
90’
+2’
84’
Зване
Киньонес   Вега
79’
77’
Модиба   Апполлис
76’
Райнерс   Макгопа
Хименес   Гонсалес Альба
76’
Лира   Альварес
76’
74’
Сибиси
  Хименес
67’
Фидальго   Мора
66’
Гутьеррес   Чавес
66’
61’
Адамс   Зване
56’
Фостер   Мбата
49’
Ситоле
2тайм
Перерыв
Гутьеррес
23’
17’
Мокуна
  Киньонес
9’
Мексика
Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Рейес, Лира, Киньонес, Фидальго, Гутьеррес, Альварадо, Хименес
Запасные: Лира, Санчес, Мартинес, Киньонес, Фидальго, Гутьеррес, Хименес, Асеведо, Очоа, Чавес, Ромо, Варгас, Уэрта, Хименес, Пинеда
1тайм
ЮАР:
Уильямс, Модиба, Мудау, Мбокази, Окон, Сибиси, Адамс, Ситоле, Мокуна, Фостер, Райнерс
Запасные: Фостер, Матулуди, Мофокенг, Модиба, Шэйн, Мореми, Райнерс, Кабини, Маканья, Кросс, Адамс, Госс, Ндамане, Себелебе, Масеко
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Чемпионат мира. 1 тур
12 июня 02:00, Эстадио Акрон
Логотип домашней команды
Южная Корея
Завершен
2 - 1
2.08xG0.87
Логотип гостевой команды
Чехия
Матч окончен
Ли Ки Хек
90’
+6’
84’
Сойка   Хитил
Пайк Сын Хо   Пак Джин Сеоб
84’
Хван Ин Бом   Ким Чжин Гю
84’
  О Хен Гю
80’
Сон Хын Мин   О Хен Гю
69’
Ли Тэ Сок   Чжи Сун
69’
  Хван Ин Бом
67’
64’
Провод   Садилек
64’
Шик   Хоры
64’
Шулц   Гложек
Ли Чжэ Сон   Хван Хи Чхан
62’
59’
  Крейчи
2тайм
Перерыв
Южная Корея
Ким Сын Гю, Ли Ки Хек, Ким Мин Чжэ, Ли Хан Бом, Ли Чжэ Сон, Ли Кан Ин, Ли Тэ Сок, Пайк Сын Хо, Хван Ин Бом, Соль Ен У, Сон Хын Мин
Запасные: Сон Хын Мин, Чжо Хен У, Кастроп, Ли Чжэ Сон, Сон Бом Гын, Ким Тхэ Хен, Чжо Гю Сон, Ли Тэ Сок, Хван Ин Бом, Пэ Чжун Хо, Ли Дон Ген, Пайк Сын Хо, Чжо Ви Дже, Ким Мун Хван, Ян Хен Чжун
1тайм
Чехия:
Коварж, Крейчи, Гранач, Халоупек, Шулц, Провод, Зелены, Сойка, Соучек, Цоуфал, Шик
Запасные: Сойка, Голеш, Вишински, Кухта, Шулц, Зима, Юрасек, Черв, Сохурек, Провод, Шик, Станек, Горничек, Доудера, Дарида
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026?18510 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу

Комментарии

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Поздравляю всех любителей футбола со стартом Чемпионата Мира FIFA-2026 ! ⚽
ОтветNorma Jeane Mortenson
Поздравляю всех любителей футбола со стартом Чемпионата Мира FIFA-2026 ! ⚽
Комментарий скрыт
ОтветNorma Jeane Mortenson
Поздравляю всех любителей футбола со стартом Чемпионата Мира FIFA-2026 ! ⚽
Давайте наслаждаться этим праздником футбола 🫰
Время прошло, афиша осталась прежней...

Снова Мексика - ЮАР матч открытия. День в день, 16 лет спустя

Гив ми ризон, гив ми фая
ОтветОтец Абду
Время прошло, афиша осталась прежней... Снова Мексика - ЮАР матч открытия. День в день, 16 лет спустя Гив ми ризон, гив ми фая
Гив ми фридом, гив ми фая
Гив ми ризон, тейк май хайя.
(Лет ми спик фром май харт ин инглиш)
ОтветВиталик Кравченко
Гив ми фридом, гив ми фая Гив ми ризон, тейк май хайя. (Лет ми спик фром май харт ин инглиш)
Комментарий скрыт
С 2002 с того самого момента как я впервые увидел матчи ЧМ (да и футбольный матч в принципе) я заболел футболом (в хорошем понятии) - каждый последующий ЧМ особенное лето (именно ЧМ, не ЧЕ) и какая то до сих пор подростковая ностальгия сохранилась с того 2002 как только начинается лето и любимый турнир. Благодарю судьбу что довелось побывать и воочию ощутить праздник футбола на ЧМ 2018. Екатеринбург 🫶Всех болельщиков поздравляю, праздник начинается! ❤️ а ещё я впервые в 36 лет скоро стану папой, так что и это лето должно быть особенным!
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
С 2002 с того самого момента как я впервые увидел матчи ЧМ (да и футбольный матч в принципе) я заболел футболом (в хорошем понятии) - каждый последующий ЧМ особенное лето (именно ЧМ, не ЧЕ) и какая то до сих пор подростковая ностальгия сохранилась с того 2002 как только начинается лето и любимый турнир. Благодарю судьбу что довелось побывать и воочию ощутить праздник футбола на ЧМ 2018. Екатеринбург 🫶Всех болельщиков поздравляю, праздник начинается! ❤️ а ещё я впервые в 36 лет скоро стану папой, так что и это лето должно быть особенным!
Поздравляю!
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
С 2002 с того самого момента как я впервые увидел матчи ЧМ (да и футбольный матч в принципе) я заболел футболом (в хорошем понятии) - каждый последующий ЧМ особенное лето (именно ЧМ, не ЧЕ) и какая то до сих пор подростковая ностальгия сохранилась с того 2002 как только начинается лето и любимый турнир. Благодарю судьбу что довелось побывать и воочию ощутить праздник футбола на ЧМ 2018. Екатеринбург 🫶Всех болельщиков поздравляю, праздник начинается! ❤️ а ещё я впервые в 36 лет скоро стану папой, так что и это лето должно быть особенным!
поздравляю, друг!
Дорогая, у меня эти дни (c)
Ответdekabrist
Дорогая, у меня эти дни (c)
Мощь!!!
Мужчина, в среднем, живет 15 чемпионатов мира
ОтветДиплодок Степан
Мужчина, в среднем, живет 15 чемпионатов мира
Это будет мой восьмой, который я увижу воочию... Так и полжизни получается уже прошло. А при жизни всего десятый, но первые два я не смотрел в силу возраста
Ответtrav
Это будет мой восьмой, который я увижу воочию... Так и полжизни получается уже прошло. А при жизни всего десятый, но первые два я не смотрел в силу возраста
Мне 56 этот чемпионат 11 ый. Да у меня вся жизнь впереди.
Сжато сделал расписание первых двух туров по Москве. Мб кому пригодится. Ночные матчи после 12 понятно идут продолжением. Задача была именно первый матч отловить вечера, чтобы в датах не запутаться)

Четверг 11 июня

22:00 Мексика - ЮАР
05:00 Южная Корея - Чехия

Пятница 12 июня

22:00 Канада - Босния
04:00 США - Парагвай

Суббота 13 июня

22:00 Катар - Швейцария
01:00 Бразилия - Марокко
04:00 Гаити - Шотландия
07:00 Австралия - Турция

Воскресенье 14 июня

20:00 Германия - Кюрасао
23:00 Нидерланды - Япония
02:00 Кот-д’Ивуар - Эквадор
05:00 Швеция - Тунис

Понедельник 15 июня

19:00 Испания - Кабо-Верде
22:00 Бельгия -Египет
01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
04:00 Иран - Новая Зеландия

Вторник 16 июня

22:00 Франция - Сенегал
01:00 Ирак - Норвегия
04:00 Аргентина - Алжир
07:00 Австрия - Иордания

Среда 17 июня

20:00 Португалия - Конго
23:00 Англия - Хорватия
02:00 Гана - Панама
05:00 Узбекистан - Колумбия

Четверг 18 июня

19:00 Чехия - ЮАР
22:00 Швейцария - Босния
01:00 Канада - Катар
04:00 Мексика - Южная Корея

Пятница 19 июня

22:00 США - Австралия
01:00 Шотландия - Марокко
03:30 Бразилия - Гаити
06:00 Турция - Парагвай

Суббота 20 июня

20:00 Нидерланды - Швеция
23:00 Германия - Кот-д’Ивуар
03:00 Эквадор - Кюрасао
07:00 Тунис - Япония

Воскресенье 21 июня

19:00 Испания - Саудовская Аравия
22:00 Бельгия - Иран
01:00 Уругвай - Кабо-Верде
04:00 Новая Зеландия - Египет

Понедельник 22 июня

20:00 Аргентина - Австрия
00:00 Франция - Ирак
03:00 Норвегия - Сенегал
06:00 Иордания - Алжир

Вторник 23 июня

20:00 Португалия - Узбекистан
23:00 Англия - Гана
02:00 Панама - Хорватия
05:00 Колумбия - Конго
ОтветАлексaндр Молодкин
Сжато сделал расписание первых двух туров по Москве. Мб кому пригодится. Ночные матчи после 12 понятно идут продолжением. Задача была именно первый матч отловить вечера, чтобы в датах не запутаться) Четверг 11 июня 22:00 Мексика - ЮАР 05:00 Южная Корея - Чехия Пятница 12 июня 22:00 Канада - Босния 04:00 США - Парагвай Суббота 13 июня 22:00 Катар - Швейцария 01:00 Бразилия - Марокко 04:00 Гаити - Шотландия 07:00 Австралия - Турция Воскресенье 14 июня 20:00 Германия - Кюрасао 23:00 Нидерланды - Япония 02:00 Кот-д’Ивуар - Эквадор 05:00 Швеция - Тунис Понедельник 15 июня 19:00 Испания - Кабо-Верде 22:00 Бельгия -Египет 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 04:00 Иран - Новая Зеландия Вторник 16 июня 22:00 Франция - Сенегал 01:00 Ирак - Норвегия 04:00 Аргентина - Алжир 07:00 Австрия - Иордания Среда 17 июня 20:00 Португалия - Конго 23:00 Англия - Хорватия 02:00 Гана - Панама 05:00 Узбекистан - Колумбия Четверг 18 июня 19:00 Чехия - ЮАР 22:00 Швейцария - Босния 01:00 Канада - Катар 04:00 Мексика - Южная Корея Пятница 19 июня 22:00 США - Австралия 01:00 Шотландия - Марокко 03:30 Бразилия - Гаити 06:00 Турция - Парагвай Суббота 20 июня 20:00 Нидерланды - Швеция 23:00 Германия - Кот-д’Ивуар 03:00 Эквадор - Кюрасао 07:00 Тунис - Япония Воскресенье 21 июня 19:00 Испания - Саудовская Аравия 22:00 Бельгия - Иран 01:00 Уругвай - Кабо-Верде 04:00 Новая Зеландия - Египет Понедельник 22 июня 20:00 Аргентина - Австрия 00:00 Франция - Ирак 03:00 Норвегия - Сенегал 06:00 Иордания - Алжир Вторник 23 июня 20:00 Португалия - Узбекистан 23:00 Англия - Гана 02:00 Панама - Хорватия 05:00 Колумбия - Конго
лайк за труд!
ОтветAdi Mlo
лайк за труд!
Да блин нигде не могу найти удовлетворительную верстку. В Вики по группам расписание, в гугле вёрстка козлиная. На Спортсе неплохая но очень громоздко. Я хотел сделать именно так, чтобы панорамно видеть что можно смотреть в ближайшую неделю, а не пырить взгляд в 34 шрифт матча Шотландия - Гаити) Кароче у меня помоему самый удобный формат)
Праздник начинается!
На один месяц ты возвращаешься в детство, где лучшие футболисты мира заставляют тебя радоваться, нервничать, хвататься за голову. Успехов Испании и Аргентине, а в остальном, пусть победит сильнейший.
ОтветSimbad
На один месяц ты возвращаешься в детство, где лучшие футболисты мира заставляют тебя радоваться, нервничать, хвататься за голову. Успехов Испании и Аргентине, а в остальном, пусть победит сильнейший.
С таким количеством не нужных никому матчей, верится с трудом что можно будет вернутся в детство ((
Всех поздравляю с главным футбольным пиршеством! Чемпионат мира начинается…👍⚽️2026
рэд кард фром май харт
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