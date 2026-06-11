Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: «Я настроен скептически. У Криштиану сохранились качества в завершении атак, но в обороне действуешь 10,5 игроками»

Томас Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: я настроен скептически.

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился мыслями о том, как Лионель Месси и Криштиану Роналду могут выступить на ЧМ-2026 .

«Мне это кажется чрезвычайно интересным. Я довольно скептически настроен и с любопытством жду, чем это закончится.

У нынешнего Роналду, безусловно, по-прежнему сохранились качества в завершении атак, но в обороне ты действуешь 10,5 игроками.

Я наблюдаю за Месси в МЛС. Когда мяч у него в ногах, то наблюдать за ним одно удовольствие. Против него по-прежнему невероятно сложно защищаться. Этот навык у него не исчезнет.

Однако молодые футболисты физически находятся просто на другом уровне», – сказал Томас Мюллер.

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