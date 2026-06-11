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  4. Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: «Я настроен скептически. У Криштиану сохранились качества в завершении атак, но в обороне действуешь 10,5 игроками»

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Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: «Я настроен скептически. У Криштиану сохранились качества в завершении атак, но в обороне действуешь 10,5 игроками»
Томас Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: я настроен скептически.

Бывший полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился мыслями о том, как Лионель Месси и Криштиану Роналду могут выступить на ЧМ-2026.

«Мне это кажется чрезвычайно интересным. Я довольно скептически настроен и с любопытством жду, чем это закончится.

У нынешнего Роналду, безусловно, по-прежнему сохранились качества в завершении атак, но в обороне ты действуешь 10,5 игроками.

Я наблюдаю за Месси в МЛС. Когда мяч у него в ногах, то наблюдать за ним одно удовольствие. Против него по-прежнему невероятно сложно защищаться. Этот навык у него не исчезнет.

Однако молодые футболисты физически находятся просто на другом уровне», – сказал Томас Мюллер.

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport1
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Комментарии

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Юрген Клопп : «Я всем говорю: «Если ты не Лионель Месси, то должен обороняться. Он единственный, кому разрешается подождать, пока команда отберет мяч и отдаст ему, чтобы он сделал все, что пожелает. Все остальные должны отрабатывать в защите»,
что роналду, что тем более лео, никогда в обороне не отрабатывали на том уровне что сейчас отрабатывают атакующие игроки, наверное в этом и секрет их результативности
ОтветИгорь Щетинин
что роналду, что тем более лео, никогда в обороне не отрабатывали на том уровне что сейчас отрабатывают атакующие игроки, наверное в этом и секрет их результативности
Ну это ты зря, отрабатывать они отрабатывали, и реально видел как в подкаиы стелился Месси, правда неудачно, и потом Аргентине забили гол, то ест. Все таки это глупая идея заставить маршала Жукова рыть окопы вместе с простыми солдатами, каждый своим делом должен заниматься, эта мантра отрабатывать в обороне не понятно откуда взялась. Нейрохирург тоже должен капельницы ставить как медсестра и отрабатывать по уборке санузла как санитарка? Даже находясь впереди в ожидании паса они отвлекают на себя внимание пары игроков и этим уле отрабатывают в обороне, если человек не умеет оаьиваит он доволен бегать и копать траншеи, а если умеет, то глупо на Феррари ездить на рыбалку пусть как УАЗик отрабатывает и навоз возит для огорода
Ответruslan_khaibulov
Ну это ты зря, отрабатывать они отрабатывали, и реально видел как в подкаиы стелился Месси, правда неудачно, и потом Аргентине забили гол, то ест. Все таки это глупая идея заставить маршала Жукова рыть окопы вместе с простыми солдатами, каждый своим делом должен заниматься, эта мантра отрабатывать в обороне не понятно откуда взялась. Нейрохирург тоже должен капельницы ставить как медсестра и отрабатывать по уборке санузла как санитарка? Даже находясь впереди в ожидании паса они отвлекают на себя внимание пары игроков и этим уле отрабатывают в обороне, если человек не умеет оаьиваит он доволен бегать и копать траншеи, а если умеет, то глупо на Феррари ездить на рыбалку пусть как УАЗик отрабатывает и навоз возит для огорода
Для каждого кто играл даже на любительском уровне очевидно, что когда команда защищается не всеми членами команды то вероятность получить гол или опасный момент на своих воротах увеличивается существенно. Мастеровитый соперник просто раскатает используя лишнего игрока - это база.
в 2022 году так же говорили.
А по поводу Нойера он как настроен, скептически или не очень?
Ответверсус вульгарис
А по поводу Нойера он как настроен, скептически или не очень?
Ты сравнил конечно нападающих и вратаря. Вратари самые долгожители, там по всему полю носиться не нужно
Ответверсус вульгарис
А по поводу Нойера он как настроен, скептически или не очень?
1. вратарям столько бегать не нужно в отличие от полевых, поэтому долгожителей среди вратарей больше, чем среди полевых 2. Нойер по уровню игры выше будет и Нюбеля, и Бауманна.
Ну тут разный типаж футболистов. Роналдыч чтобы дал результат, нужно чтобы партнёры создали момент для него, а the Infinity сам создаёт моменты и сам может забить как в матче с Мексикой, когда это очень надо было.
Какой-то некрасивый немец это говорит.
зато в серии пенальти компенсирует
какой некрасивый..))
"...но в обороне ты действуешь 10,5 игроками"
Этого что - мало ??🤔
ОтветФ_Крюгер
"...но в обороне ты действуешь 10,5 игроками" Этого что - мало ??🤔
Это огромное преимущество
Да оба уже будут просто пешеходить. Может 1-2 гола нашакалят. Это уже вопрос про дань уважения и их величия. Про влияние в раздевалке.
ОтветMaxeg
Да оба уже будут просто пешеходить. Может 1-2 гола нашакалят. Это уже вопрос про дань уважения и их величия. Про влияние в раздевалке.
1-2, да и то как обычно со стандартов.
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