Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: «Я настроен скептически. У Криштиану сохранились качества в завершении атак, но в обороне действуешь 10,5 игроками»
Томас Мюллер о Месси и Роналду на ЧМ: я настроен скептически.
Бывший полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился мыслями о том, как Лионель Месси и Криштиану Роналду могут выступить на ЧМ-2026.
«Мне это кажется чрезвычайно интересным. Я довольно скептически настроен и с любопытством жду, чем это закончится.
У нынешнего Роналду, безусловно, по-прежнему сохранились качества в завершении атак, но в обороне ты действуешь 10,5 игроками.
Я наблюдаю за Месси в МЛС. Когда мяч у него в ногах, то наблюдать за ним одно удовольствие. Против него по-прежнему невероятно сложно защищаться. Этот навык у него не исчезнет.
Однако молодые футболисты физически находятся просто на другом уровне», – сказал Томас Мюллер.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport1
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Этого что - мало ??🤔