Трамп о ЧМ-2026: «Самый успешный чемпионат мира. ФИФА никогда не продавала билеты так быстро. Джанни – босс, великолепен. Он сказал, что ничего подобного раньше не случалось»

Дональд Трамп назвал ЧМ-2026 самым успешным.

Президент США Дональд Трамп назвал стартующий ЧМ-2026 самым успешным в истории ФИФА .

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Они никогда не продавали билеты настолько быстро.

И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира.

Я разговаривал с Джанни (Джанни Инфантино – Спортс’‘). Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось», – заявил Дональд Трамп.

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