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  4. Трамп о ЧМ-2026: «Самый успешный чемпионат мира. ФИФА никогда не продавала билеты так быстро. Джанни – босс, великолепен. Он сказал, что ничего подобного раньше не случалось»

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Трамп о ЧМ-2026: «Самый успешный чемпионат мира. ФИФА никогда не продавала билеты так быстро. Джанни – босс, великолепен. Он сказал, что ничего подобного раньше не случалось»
Дональд Трамп назвал ЧМ-2026 самым успешным.

Президент США Дональд Трамп назвал стартующий ЧМ-2026 самым успешным в истории ФИФА.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Они никогда не продавали билеты настолько быстро.

И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира.

Я разговаривал с Джанни (Джанни Инфантино – Спортс’‘). Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось», – заявил Дональд Трамп.

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Кто выиграет ЧМ-2026?32410 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт BBC Sport в X
logoДональд Трамп
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Комментарии

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Я уже остановил 12 матчей включая матч Армения - Албания. Я финал остановлю ещё в первом тайме за 24 часа.
ОтветGolyaso
Я уже остановил 12 матчей включая матч Армения - Албания. Я финал остановлю ещё в первом тайме за 24 часа.
Это потрясающие сборные, потрясающие ребята. Спасибо за внимание к этому вопросу!
"Это самый успешный чемпионат мира, если бы Байден был президентом, то такого бы никогда не случилось" - подытожил Дональд.
Ответarriva
"Это самый успешный чемпионат мира, если бы Байден был президентом, то такого бы никогда не случилось" - подытожил Дональд.
При Байдене бы точно не было всего этого абсурда с проверками и недопусками болельщиков, делегаций и судей в страну.
Еще ни одной игры не сыграли, а уже «лучший чемпионат» 😄
Ответfredy13
Еще ни одной игры не сыграли, а уже «лучший чемпионат» 😄
Главное, что билеты проданы, а остальное абсолютно не важно...
Ответfredy13
Еще ни одной игры не сыграли, а уже «лучший чемпионат» 😄
Трамп бизнесмен. Его интересует только финансовая часть
ну всё, теперь будут облизывать друг друга до конца чм
Ответdenis_denis
ну всё, теперь будут облизывать друг друга до конца чм
вспоминается клубный чемп год назад
ещё не один игрок будет падать в обморок при жаре в плюс 40-50(
Ответdenis_denis
ну всё, теперь будут облизывать друг друга до конца чм
Обычно ему гораздо быстрее надоедает
Мне кажется даже если Дони вляпается в де##мо,то он оближет пальцы и будет всем втирать,что это шоколад,а Инфантино попробует и будет говорить-"Да,да,это шоколад,самый лучший,швейцарский"
ОтветBaskerville
Мне кажется даже если Дони вляпается в де##мо,то он оближет пальцы и будет всем втирать,что это шоколад,а Инфантино попробует и будет говорить-"Да,да,это шоколад,самый лучший,швейцарский"
Да нет, в этом случае, он скажет: "Да,да,это шоколад,самый лучший, американский - Хершис!"
ОтветGeorgeCostensa
Да нет, в этом случае, он скажет: "Да,да,это шоколад,самый лучший, американский - Хершис!"
Ну да,что-то опростоволосился я,просто писал "лучший шоколад" и на ум сразу пришло Швейцария или Бельгия
Отдать ЧМ тем, кто футбол называет соккером, а футболом называет игру, в которую играют руками - это сильно ))
ОтветNoThanks
Отдать ЧМ тем, кто футбол называет соккером, а футболом называет игру, в которую играют руками - это сильно ))
А ещё ринг квадратный!)
ОтветNoThanks
Отдать ЧМ тем, кто футбол называет соккером, а футболом называет игру, в которую играют руками - это сильно ))
В 94 нормально провели ЧМ, стадионов много, футбол который соккер активно развивается. Отдать им было явно не меньше причин, чем очередным арабам. С таким же успехом можно сказать, что отдавать чем России где в высшей лиге все клубы убыточные и на гос финансировании это сильно
Джанни сам скупит все билеты, лишь бы угодить главному боссу Донни.
у него спросить про его войну с ираном то он ответит-самая победоносная великая успешная война сша в истории
Петушка хвалит кукуха...
Ответверсус вульгарис
Петушка хвалит кукуха...
Комментарий удален модератором
ОтветАлександр Васильев
Комментарий удален модератором
не, это едет кукуха
Отели в США сталкиваются с массовой отменой брони. Продажи билетов на чемпионат мира обернулись катастрофой. ФИФА удерживала билеты, чтобы создать искусственный дефицит, запустила собственную платформу для перепродажи с комиссией 15% как для покупателей, так и для продавцов, и теперь всё ещё не распродано 180 000 билетов. Болельщикам из Шотландии блокируют визы за час до вылета, а лауреат премии ФИФА за мир бомбит Иран за день до начала чемпионата. Ничего подобного раньше не случалось.
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