Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»

Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: мы не короли мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с запретом во въезде в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на ЧМ-2026.

«То, что случилось с арбитром из Сомали, – это печально. Мы не можем все контролировать. Мы стараемся, обсуждаем, смотрим. Иногда, может быть, полезно просто успокоиться, порелаксировать.

Наш мир очень агрессивный, безопасность – превыше всего. Необходимо уважать принимаемые решения. И когда я говорю «успокойтесь», я не имею в виду «успокойтесь и ничего не делайте».

Мы должны понимать, что мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией.

Мы – спортивная организация. Стараемся делать все возможное с теми средствами, которые у нас есть», – заявил Джанни Инфантино.