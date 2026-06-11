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  4. Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»

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Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»
Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: мы не короли мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с запретом во въезде в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на ЧМ-2026.

«То, что случилось с арбитром из Сомали, – это печально. Мы не можем все контролировать. Мы стараемся, обсуждаем, смотрим. Иногда, может быть, полезно просто успокоиться, порелаксировать.

Наш мир очень агрессивный, безопасность – превыше всего. Необходимо уважать принимаемые решения. И когда я говорю «успокойтесь», я не имею в виду «успокойтесь и ничего не делайте».

Мы должны понимать, что мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией.

Мы – спортивная организация. Стараемся делать все возможное с теми средствами, которые у нас есть», – заявил Джанни Инфантино.

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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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Комментарии

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За такое в любой другой стране уже бы кричали, что отбирайте ЧМ и тд, а тут лизоблюд конечно невероятный
ОтветEnzoAmatera
За такое в любой другой стране уже бы кричали, что отбирайте ЧМ и тд, а тут лизоблюд конечно невероятный
Всего-то лучшего арбитра континента не пустили на чемпионат мира без объяснения причины, только из-за гражданства. С таким же лицемерием ФИФА и УЕФА допускают до игр сб.Израиля и израильские клубы до еврокубков и позволяют воюющим Ирану и США играть друг с другом и т.д. Мерзкий, грязный мир уродов победил.
ОтветМаксим Прокофьев
Всего-то лучшего арбитра континента не пустили на чемпионат мира без объяснения причины, только из-за гражданства. С таким же лицемерием ФИФА и УЕФА допускают до игр сб.Израиля и израильские клубы до еврокубков и позволяют воюющим Ирану и США играть друг с другом и т.д. Мерзкий, грязный мир уродов победил.
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Трамп перестал подтираться после туалета. Ибо и так слишком чисто после Инфантино
ОтветБольшой Сэми
Трамп перестал подтираться после туалета. Ибо и так слишком чисто после Инфантино
А Инфантино перестал чистить зубы
То есть, когда дело касается Индонезии и лишения её права на проведение молодёжного чемпионата мира из-за желания не допустить сборную Израиля, Инфантино — король мира и решает проблему моментально. А вот с США он уже не может себе такого позволить. Классический лицемер.
ОтветHE3EP1
То есть, когда дело касается Индонезии и лишения её права на проведение молодёжного чемпионата мира из-за желания не допустить сборную Израиля, Инфантино — король мира и решает проблему моментально. А вот с США он уже не может себе такого позволить. Классический лицемер.
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ОтветGolyaso
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Я бы с радостью с Вами согласился и принял Вашу позицию, если бы 2022 год не доказал, что нынче можно "заменить" даже целую сборную так, что никто и не скажет о нарушении спортивного принципа.
Клоун.
Может ему тоже визу аннулировать? Посмотрим, как он порелаксирует.
ОтветЛюбитель побеждать
Клоун. Может ему тоже визу аннулировать? Посмотрим, как он порелаксирует.
"А ему-то за что?" (с))
ОтветЛюбитель побеждать
Клоун. Может ему тоже визу аннулировать? Посмотрим, как он порелаксирует.
Он тогда поблагодарит, а вот за что уточнять не станет.
Прикиньте у нас бы что-то похожее было в 2018 году, какая вонь бы поднялась
ОтветМишаня Кашников
Прикиньте у нас бы что-то похожее было в 2018 году, какая вонь бы поднялась
вспоминается случай когда 2 туриста, имея билеты на матч в Нижнем Новгороде, приехали в просто Новгород
их быстро за бесплатно перекинули по месту назначения
в Пиндосии такое возможно????
не верю!!!!
ОтветМишаня Кашников
Прикиньте у нас бы что-то похожее было в 2018 году, какая вонь бы поднялась
Тоже такая же мысль сразу пришла.
Успокоились, порелаксировали и забанили Россию в 22. Успокоились, порелаксировали и не забанили Израиль и США. Щас успокоятся, порелаксируют и Иран забанят.
Ахахахаха.
ВЫ назначили этого арбитра на матчи ЧМ. Как его работодатель ВЫ несёте ответственность за обеспечение для него условий, обеспечивающих возможность выполнения трудовых обязанностей. И поэтому именно ВЫ обязаны решать вопросы по недопуску одобренных ВАМИ арбитров в страну, в которую ВАМИ был отдан чемпионат мира, который проводится под ВАШЕЙ эгидой.
Цирк.
Надеюсь, арбитру хотя бы возместят финансовые убытки. Как минимум билет на самолёт, как максимум - размер всей оплаты труда на ЧМ. Арбитр был готов выполнить свои профессиональные обязанности, за которые ему полагалась оплата, но не смог по независящим от него причинам. В этом случае, если работодатель не смог обеспечить сотруднику условия для обеспечения трудовой функции, как бы обязан оплатить работу.
Да конечно, чего напрягаться. Вот если бы приличного белого человека не пустили, то можно было бы побухтеть. А так, ну, подумаешь.
ОтветRamon Mercader
Да конечно, чего напрягаться. Вот если бы приличного белого человека не пустили, то можно было бы побухтеть. А так, ну, подумаешь.
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В РФ пускали всех подряд со всего мира без визы, достаточно было просто показать билет на матч. Поезда были бесплатными! Общественный транспорт был бесплатным! Фанаты были как боги!

И ничего, ноль инцидентов от фанатов (правда мусора у меня украли 2 билета на матч, но это уже другая история), приехали, посмотрели матчи и уехали.
ОтветPato07
В РФ пускали всех подряд со всего мира без визы, достаточно было просто показать билет на матч. Поезда были бесплатными! Общественный транспорт был бесплатным! Фанаты были как боги! И ничего, ноль инцидентов от фанатов (правда мусора у меня украли 2 билета на матч, но это уже другая история), приехали, посмотрели матчи и уехали.
А некоторые остались и разбежались, как тараканы по стране не могут восьмой год найти
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