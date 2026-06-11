Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»
Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: мы не короли мира.
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с запретом во въезде в США арбитру из Сомали Омару Артану, который должен был работать на ЧМ-2026.
«То, что случилось с арбитром из Сомали, – это печально. Мы не можем все контролировать. Мы стараемся, обсуждаем, смотрим. Иногда, может быть, полезно просто успокоиться, порелаксировать.
Наш мир очень агрессивный, безопасность – превыше всего. Необходимо уважать принимаемые решения. И когда я говорю «успокойтесь», я не имею в виду «успокойтесь и ничего не делайте».
Мы должны понимать, что мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией.
Мы – спортивная организация. Стараемся делать все возможное с теми средствами, которые у нас есть», – заявил Джанни Инфантино.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Комментарии
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Может ему тоже визу аннулировать? Посмотрим, как он порелаксирует.
их быстро за бесплатно перекинули по месту назначения
в Пиндосии такое возможно????
не верю!!!!
ВЫ назначили этого арбитра на матчи ЧМ. Как его работодатель ВЫ несёте ответственность за обеспечение для него условий, обеспечивающих возможность выполнения трудовых обязанностей. И поэтому именно ВЫ обязаны решать вопросы по недопуску одобренных ВАМИ арбитров в страну, в которую ВАМИ был отдан чемпионат мира, который проводится под ВАШЕЙ эгидой.
Цирк.
Надеюсь, арбитру хотя бы возместят финансовые убытки. Как минимум билет на самолёт, как максимум - размер всей оплаты труда на ЧМ. Арбитр был готов выполнить свои профессиональные обязанности, за которые ему полагалась оплата, но не смог по независящим от него причинам. В этом случае, если работодатель не смог обеспечить сотруднику условия для обеспечения трудовой функции, как бы обязан оплатить работу.
И ничего, ноль инцидентов от фанатов (правда мусора у меня украли 2 билета на матч, но это уже другая история), приехали, посмотрели матчи и уехали.