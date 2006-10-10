Уткин – Канделаки: «Все проваливается, к чему ты прикасаешься. Соседствовать с тобой – зашквар»

Журналист и блогер прокомментировал конфликт с генеральным продюсером Тиной Канделаки.

«Мы тут с Тиной Гивиевной Канделаки языками зацепились на днях. По моей, кстати, инициативе. Вы обратили внимание, что у всех есть что вспомнить по поводу матча 20-летней давности Россия – Украина? А у Тины – нет. А вспоминает она часто.

Потому что ее тогда это совершенно не интересовало. А ей ведь, как и мне, уже к полтосу, понимаете? Мы ровесники, а ей нечего об этом вспомнить, потому что ее это тогда абсолютно не волновало. По клубам девушка танцевала – и хорошо, так и надо проводить молодость.

Просто по-другому ведь, Тина, можно проводить и зрелость. Смотри, мы оставили тебе канал, собрали вещи и ушли. И до чего ты его в конце концов довела?

Где твоя компания «Апостол» мощная? Ты ее за миллиард продала. Куда она провалилась спустя год после того, как ты перестала ей заниматься со своими совладельцами-друзьями? Она провалилась в тартарары, и все проваливается, к чему ты прикасаешься.

И вот уже и канал, который мы создавали с товарищами, к которому потом присоединились наши коллеги с российского канала, и все это объединилось в одно, вот и он уже к этому близок.

Посмотри, сколько народу от тебя ушло. Посмотри – они все удачливы и счастливы. И только ты одна там все еще сидишь, давно уже ничем не занимаешься, и ничего у тебя нет, кроме визитной карточки и права подписывать счета не более чем на 100 тысяч рублей, и только один подчиненный – и тот секретарь.

И в YouTube ты пробовала начать проект, и ни хрена у тебя не получилось, и ничего уже не получится, Тина, потому что посмотреть на себя стоит не в зеркало в качалке, а в зеркало дома вечером, когда ты смываешь с лица свой макияж. Ничего ты не умела и ничего не умеешь до сих пор.

Лучшие от тебя разбежались. Уже не работать, а просто соседствовать с тобой – и то зашквар. А те, кто остался, остался из лучших, те не обихоженные сидят, без интересных проектов. Недоцелованные, Тина, у тебя сидят комментаторы – даже в этом мне приходится тебе помогать.

Тина, сегодня сборная России играет. Собери-ка свои модные манатки, прикрой ими свою красивую попку и тащи ее в «Лужники». Поболей хоть раз нормально. Испытай наконец это чувство. Объединись с людьми в экстазе, ты хотя бы это изобразить сможешь. Не в джете с большим начальником, а холодным октябрьским вечером на стадионе, со всеми. Сорви голос, тем более что тебе его и так особенно и использовать не приходится.

Поболей, Тина! А мы посмотрим. Хоть селфи нормальное сделаешь для инстаграма. Может, поцелуй воздушный га прощание? Нет, оставлю коллегам», — сказал Уткин.

Как же омерзительна новая перепалка Уткина и Канделаки