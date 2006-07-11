Месси – 4-й в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. Он обошел Роулинг, Eagles и Дуэйна Джонсона

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей по итогам 2018 года.
Первое место заняла певица Тэйлор Свифт, чей годовой доход составил 185 миллионов долларов.
Среди спортсменов первое место занял форвард «Барселоны» Лионель Месси с доходом 127 млн долларов.
Топ-20 выглядит так:
1. Тэйлор Свифт (певица) – 185 млн долларов
2. Кайли Дженнер (модель) – 170 млн
3. Канье Уэст (рэпер) – 150 млн
4. Лионель Месси (футболист) – 127 млн
5. Эд Ширан (певец) – 110 млн
6. Криштиану Роналду (футболист) – 109 млн
7. Неймар (футболист) – 105 млн
8. The Eagles (рок-группа) – 100 млн
9. Фил Макгроу (психолог, телеведущий) – 95 млн
10. Сауль Альварес (боксер) – 94 млн
11. Роджер Федерер (теннисист) – 93,4 млн
12. Говард Стерн (комик, радиоведущий) – 93 млн
13. Джоан Роулинг (писательница) – 92 млн
14. Расселл Уилсон (ам. футболист) – 89,5 млн
15. Дуэйн Джонсон (актер) – 89,4 млн
16. Аарон Роджерс (ам. футболист) – 89,3 млн
17. Леброн Джеймс (баскетболист) – 89 млн
18. Раш Лимбо (телеведущий) – 87 млн
19. Элтон Джон (музыкант) – 84 млн
20. Jay Z (рэпер) – 81 млн