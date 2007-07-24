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Пост в инстаграме Роналду стоит почти 875 тысяч евро. Это лучший результат среди спортсменов

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Инстаграм нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым дорогим среди спортсменов в 2019 году. Один пост в инстаграме португальца стоит почти 875 тысяч евро. В общем рейтинге знаменитостей Роналду занимает третье место.

При этом Роналду не продает рекламу в инстаграме, все размещения происходят в рамках длительных контрактов и не оплачиваются отдельно. Система считает стоимость контактов с аудиторией на основе вовлеченности и охватов.

На втором месте – нападающий «ПСЖ» Неймар. Он получает почти 648 тысяч евро за каждый рекламный пост. На третьем – форвард «Барселоны» Лионель Месси, который зарабатывает около 581 тысячи евро за один пост. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм занимает четвертую строчку.

В топ-10 рейтинга также вошли Роналдиньо, Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович и Луис Суарес.

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